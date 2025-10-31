Chrípka zvyšuje riziko infarktu aj mŕtvice. Odborníci upozorňujú, že očkovanie má zmysel aj v novembri

Európu čaká silná chrípková sezóna a lekári bijú na poplach. Obávajú sa nárastu komplikácií a hospitalizácií najmä u rizikových skupín – seniorov a chronicky chorých pacientov. Zdravotná poisťovňa Dôvera sa preto snaží očkovanie čo najviac sprístupniť a pripomína, že vakcinácia je najúčinnejšou formou ochrany pred vážnym priebehom ochorenia.
Náklady na liečbu
Dáta poisťovne ukazujú, že len počas uplynulej sezóny zomrelo na Slovensku v súvislosti s chrípkou až 550 ľudí a viac ako 1 400 pacientov bolo hospitalizovaných. Náklady na liečbu jedného hospitalizovaného pacienta s chrípkou alebo príbuzným ochorením sa blížia k sume 2 000 eur. Komplikácie, ktoré chrípka spôsobuje, často vedú k zhoršeniu už existujúcich ochorení, ako sú srdcové zlyhávanie, ochorenia pľúc či diabetes. V takýchto prípadoch môžu byť náklady na liečbu až dvojnásobné.
Napriek tomu sa miera očkovania nemení. Seniori aj chronicky chorí pacienti – ktorí sú najviac ohrození – naďalej očkovanie odmietajú alebo ho odkladajú.
Podpora očkovania
Poisťovňa Dôvera preto rozšírila podporu pre očkovanie najmä v rizikových skupinách. Využíva adresné pozývanie pacientov a tento rok sa zameriava na viac než 250 000 poistencov nad 59 rokov, pacientov s chronickými diagnózami a tehotné ženy. Ako jediná zdravotná poisťovňa na Slovensku zároveň dorovnala úhradu za očkovanie špecialistom na úroveň všeobecných lekárov.
„Chceme, aby sa cítili podporení nielen pacienti, ale aj lekári. Každé odporúčanie lekára, ktorému pacient dôveruje, môže byť rozhodujúcim impulzom k očkovaniu,“ uviedla dátová analytička poisťovne Dôvera Beáta Saal.
Očkovanie je teraz jednoduchšie aj po organizačnej stránke. Vakcínu môže podať akýkoľvek lekár – aj ten, ktorý pacienta len dočasne zastupuje, alebo ku ktorému prišiel ako sprievod. Nevyžaduje sa výmenný lístok a očkovať môžu aj lekári špecialisti počas plánovanej kontroly. Podmienkou je len mať vakcínu predpísanú a vyzdvihnutú v lekárni.
Motivácia lekárov
Na podporu očkovania rozšírila Dôvera voliteľný hodnotiaci parameter týkajúci sa chrípky aj medzi ďalšie odbornosti. Po novom si ho môžu zvoliť nielen pneumológovia, ale aj internisti, geriateri, diabetológovia, kardiológovia či nefrológovia. Cieľom je motivovať lekárov k tomu, aby očkovanie aspoň odporúčali, čím pomôžu predchádzať komplikáciám.
„Inaktivované vakcíny, ktoré sa dnes používajú, neobsahujú živý vírus. Nemôžu teda spôsobiť ochorenie. Mierne vedľajšie účinky sú bežné a krátkodobé. Očkovanie trénuje imunitný systém na boj proti vírusu a významne znižuje riziko vážneho priebehu ochorenia,“ vysvetľuje prezidentka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti Zuzana Krištúfková.
Chrípková sezóna
Odborníci zdôrazňujú, že očkovanie je najúčinnejšie, keď sa vykoná v októbri alebo novembri, teda pred začiatkom chrípkovej sezóny. Telo potrebuje približne 10 až 14 dní na vytvorenie imunitnej odpovede. Vakcína sa musí opakovať každoročne, pretože vírus chrípky neustále mutuje a imunita z predchádzajúceho očkovania oslabuje.
Obavy z očkovania pretrvávajú aj po rokoch. Často ich znižuje osobný príklad lekára. „Pacienti sa ma pýtajú, či sa dávam očkovať. Keď im poviem, že áno, a že to isté platí aj pre moju rodinu, berú to ako potvrdenie bezpečnosti. Mnohí len potrebujú viac času na rozmyslenie. Očkovanie nevyžaduje žiadnu špeciálnu prípravu, len zdravý stav v deň podania,“ vysvetľuje všeobecná lekárka Jana Bendová.
Význam očkovania zdôrazňujú aj pneumológovia. „Počas sezóny často vidím pacientov, u ktorých chrípka neskončí len pri kašli. Vedie k zápalu pľúc alebo zhoršeniu astmy či CHOCHP. Každé zhoršenie môže trvalo ovplyvniť pľúcnu kapacitu. Očkovanie je preto kľúčové,“ hovorí Katarína Dostálová z iniciatívy Lekári nahlas.
Ochrana seba a okolia
Aj napriek vážnym rizikám je zaočkovanosť u diabetikov na úrovni len 11,4 percenta. Pacienti s astmou na tom nie sú lepšie – očkuje sa len 8 percent z nich. Lepšie čísla vykazujú pacienti so srdcovými diagnózami, ako je fibrilácia predsiení (15,5 %), srdcové zlyhávanie (14,6 %) či ischemická choroba srdca (14,5 %).
Podľa údajov Dôvery má Slovensko k odporúčanému cieľu WHO a Rady EÚ – zaočkovať aspoň 75 percent rizikových skupín – stále veľmi ďaleko. Pri súčasnom tempe by dosiahnutie tohto cieľa trvalo ešte viac než tri desaťročia.
„Pozitívna skúsenosť s očkovaním z minulosti významne zvyšuje pravdepodobnosť, že sa pacient nechá zaočkovať aj v aktuálnej sezóne. Každý, kto sa dá zaočkovať, prispieva nielen k vlastnej ochrane, ale aj k ochrane svojho okolia a zníženiu tlaku na zdravotnícky systém,“ uzatvára Saal.