Očkovanie v lekárni sa stane realitou. Farmaceuti budú môcť čoskoro podávať vakcíny aj na Slovensku

Minister zdravotníctva Kamil Šaško sa vo štvrtok stretol s vedením Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, aby diskutovali o spustení certifikačného vzdelávania farmaceutov na výkon očkovania v lekárňach.
Stretnutie nadviazalo na legislatívne zmeny z roku 2023, ktoré očkovanie v lekárňach legislatívne umožnili. Po pracovnej časti minister symbolicky absolvoval očkovanie proti chrípke priamo vo Fakultnej lekárni Univerzity Komenského – ako gesto podpory prevencie a farmaceutického vzdelávania.
Fakulta je pripravená na vzdelávanie
Dekan fakulty Ján Klimas potvrdil, že fakulta je pripravená vzdelávanie farmaceutov okamžite spustiť. „Farmaceuti sú často prvými zdravotníkmi, ktorých pacienti oslovia. Očkovanie v lekárni tak prirodzene nadväzuje na doterajšiu starostlivosť – je dostupné, bezpečné a vychádza z jasných štandardov. Sme pripravení posilniť úlohu farmaceutov v prevencii a ponúknuť pacientom nové miesto, kde sa môžu dať pohodlne zaočkovať,“ uviedol dekan.
Minister zdravotníctva ocenil prípravu fakulty aj iniciatívu odbornej verejnosti. „Rezort dokončuje posledné kroky potrebné na akreditáciu certifikačného vzdelávania. Prevenciu chceme priblížiť ľuďom, nielen v ambulanciách, ale aj tam, kde to majú najbližšie – v lekárňach. Farmaceuti majú dôveru verejnosti a môžu zohrávať kľúčovú úlohu pri zvyšovaní zaočkovanosti,“ uviedol Kamil Šaško.
Slovensko by sa pridalo k modernému trendu
V Európe má viac ako dve tretiny obyvateľov najbližšiu lekáreň do piatich minút. Rozšírenie kompetencií farmaceutov tak predstavuje reálny nástroj na zvýšenie zaočkovanosti, ktorá je na Slovensku dlhodobo nízka.
Viceprezidentka Slovenskej lekárnickej komoryMiroslava Snopková pripomenula, že kým v USA očkujú farmaceuti už tri desaťročia, v Európe je táto prax etablovaná 17 rokov. Slovensko by sa tak pridalo k modernému trendu. „Po piatich rokoch príprav veríme, že ministerstvo dotiahne posledné legislatívne úpravy a očkovanie v lekárňach sa stane realitou,“ uviedla.
Zmeny však zatiaľ brzdí chýbajúca úprava pravidiel akreditácie. Zásady akreditácie zatiaľ neumožňujú, aby garantom certifikačného programu bol odborník z príbuzného odboru, napríklad lekár so skúsenosťami s očkovaním. „Farmaceuti sú pripravení, no bez tejto úpravy sa štart programu môže zbytočne oddialiť,“ upozornila Snopková.
Symbolické očkovanie ministra
Na schválenie stále čaká aj vyhláška č. 129/2012 Z. z., ktorá definuje požiadavky na správnu lekárenskú prax. Študentka fakulty Ivana Radosová vyjadrila podporu iniciatíve aj zo strany mladých farmaceutov.
„Očkovanie považujeme za jeden z najväčších vynálezov medicíny. Veríme vede, ktorá za ním stojí, a podporujeme zmeny, ktoré posúvajú lekárenské služby vpred,“ povedala.
Symbolické očkovanie ministra v priestoroch lekárne spojilo teóriu, prax aj verejné gesto, ktoré ukázalo, že prevencia sa dá zvládnuť aj počas obednej prestávky.