Prechodená chrípka či covid môže skončiť zápalom pľúc alebo srdca. Liečte sa včas, radia záchranári

S nástupom chladného jesenného počasia rastie aj počet ľudí s respiračnými ochoreniami. Záchranári preto apelujú na verejnosť, aby ochorenia ako chrípka či covid neprechádzala a včas ich liečila. V opačnom prípade môžu prejsť do vážnych zdravotných komplikácií. V období zvýšeného výskytu týchto ochorení zároveň odporúčajú nosiť rúško najmä na miestach s vyššou koncentráciou ľudí.
Najčastejšie komplikácie súvisia s prehliadaním príznakov a snahou prečkať ochorenie bez liečby. Takýto postup môže byť obzvlášť nebezpečný pre osoby s oslabenou imunitou. „Starší pacienti, ktorí majú množstvo iných chorôb, prežívajú aj chrípku oveľa horšie ako inak zdravý človek. Priebeh ochorenia môže byť u nich dramatickejší,“ upozorňuje Patrik Brna, vedúci Tréningového centra záchrannej zdravotnej služby ZaMED.
Nemusí sa to skončiť šťastne
Zanedbané ochorenie dýchacích ciest môže prerásť do zápalu pľúc alebo postihnúť ďalšie orgány. „Prejsť môže až do závažného zápalu pľúc, ktorý sa nemusí vždy skončiť šťastne. Takisto sa môžu rozšíriť na iné orgány – najčastejšie postihujú srdce, na ktorom sa vyvinie zápal a vzniká ohrozenie života pacienta,“ varuje Brna.
Ak má človek v dôsledku respiračného ochorenia problémy s dýchaním, prvou pomocou je jeho umiestnenie do zvýšenej polohy – do polosedu alebo sedu, podľa toho, čo lepšie toleruje. „Dôležité je, aby s ním niekto komunikoval a dal mu pocit bezpečia. K stabilizácii stavu pomáha aj celkové upokojenie,“ vysvetľuje záchranár. Ak má pacient pridružené diagnózy, môžu sa mu podať aj bežne užívané lieky, napríklad tie, ktoré podporujú dýchanie.
V domácom prostredí je podľa odborníkov vhodné často vetrať a umožniť tak prísun čerstvého vzduchu. Dýchaniu uľahčí aj uvoľnenie tesného oblečenia v oblasti hrudníka či pásu. Pomoc môžu priniesť aj difuzéry alebo esenciálne oleje, ktoré napomáhajú uvoľneniu dýchacích ciest.
Záchrannú službu je potrebné privolať najmä v prípadoch, keď dôjde k ohrozeniu základných životných funkcií. „Ide o poruchu vedomia, závažnú poruchu dýchania alebo srdcovej činnosti, prípadne o náhle zhoršenie stavu v podobe náhlej, nevydržateľnej bolesti a iných akútnych prejavov,“ objasňuje Patrik Brna. U starších pacientov a osôb s chronickými ochoreniami môže infekcia postupovať rýchlo a nečakane.
Mýtus o prechladnutí
Vážnosť situácie zvyšuje aj vysoká horúčka, ktorá nereaguje na bežné spôsoby zníženia teploty. „Ak horúčka neustupuje ani po podaní liekov, sprche, ovlažení či zábaloch, volajte 155 alebo 112. Dlhodobá zvýšená teplota totiž môže priamo ohrozovať život pacienta,“ upozorňuje záchranár.
Prevencia zostáva najúčinnejším nástrojom ochrany zdravia. Okrem nosenia rúšok v hromadnej doprave alebo v obchodných centrách je dôležité dbať na hygienu rúk a vyhýbať sa kontaktu s chorými osobami. „Odporúča sa, aby rúško nosili aj ľudia s príznakmi ochorenia – zabránia tak šíreniu infekcie na ostatných,“ dopĺňa Brna.
Zároveň vyvracia častý mýtus, že prechladnutie spôsobuje vietor alebo mokré oblečenie. „Prechladnutie nie je spôsobené vetrom, chladným počasím ani mokrým tričkom. Za rozvinutie respiračných chorôb sú zodpovedné patogény, ktorými sú najčastejšie vírusy. K ochoreniu dochádza vtedy, keď sa vírusy dostanú do slizníc dýchacích ciest a osoba má oslabenú imunitu, ktorá telo nezvládne brániť. Spotené tričko v chladnom počasí môže zvýšiť riziko ochorenia, ale nie je jeho pôvodcom,“ vysvetľuje.
Posilniť imunitu pomáha aj dostatočný spánok, zdravá strava a pravidelný pohyb. Organizmus potrebuje vitamíny ako C, D a zinok, ktoré sú dostupné najmä v čerstvom ovocí a zelenine. Prínosom môže byť aj dlhodobé otužovanie, s ktorým sa však odporúča začať ešte pred sezónou respiračných chorôb.