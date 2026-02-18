Šaško mení prístup k liekovým výdavkom, štát chce dôslednejšie vymáhať vratky

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) Slovenskej republiky po nástupe ministra zdravotníctva SR Kamila Šaška (Hlas-SD) v súlade s jeho deklaráciou o zefektívňovaní procesov a zavádzaní systematických riešení zhodnotilo, že pristúpilo k intenzívnym krokom aj vo vymáhaní vyrovnacích rozdielov.
Vlani vydalo rozhodnutia v celkovej hodnote 25 miliónov eur, čo predstavuje najvyšší objem v histórii. Zároveň začalo 22 nových konaní, ktoré mali byť otvorené už v rokoch 2018 až 2022. Informoval o tom v stredu komunikačný odbor MZ.
Monitorovanie výdavkov na lieky
Z najnovšej analýzy Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) vyplýva, že na Slovensku sa aktívne rieši monitorovanie výdavkov na lieky a súvisiace zmluvy s výrobcami liekov vrátane vymáhania vratiek od výrobcov, ktoré vznikajú napríklad z rôznych zliav, limitov úhrad a dohôd o cenách liekov. „Tento proces je súčasťou kontroly liekových výdavkov a snahy zabezpečiť spravodlivé financovanie v systéme verejného zdravotného poistenia,“ poznamenal rezort zdravotníctva.
Užívate antibiotiká správne? Vďaka týmto chybám sa baktérie stávajú odolnými, varuje ŠÚKL
Vydáva rozhodnutia, ktorými určuje výšku vyrovnacieho rozdielu. „Nie je v kompetencii MZ SR konať v mene zdravotných poisťovní a vymáhať finančné prostriedky, ktoré im prináležia na základe rozhodnutia vydaného MZ SR,“ doplnilo ministerstvo.
Vysporiadanie rozdielov z minulých rokov
Uviedlo, že vlani prijalo systematické opatrenia na vysporiadanie vyrovnávacích rozdielov z rokov 2018 až 2022 a zároveň zvyšuje transparentnosť pri spätných platbách za lieky. „Cieľom je dôsledná ochrana verejných zdrojov a efektívne riadenie liekových výdavkov,“ odôvodnilo.
Vysvetlilo, že vyrovnacie rozdiely vznikajú vtedy, keď reálna úhrada zdravotných poisťovní za liek prevýši jeho podmienenú úhradu. V takom prípade je výrobca lieku povinný rozdiel zdravotným poisťovniam uhradiť, doplnilo MZ.
Koktail liekov na chrípku a HIV účinkuje aj na koronavírus, rysuje sa možná liečba
Vyčíslilo, že za obdobie rokov 2018 až 2022 vznikol nárok zdravotných poisťovní na vyrovnacie rozdiely vo výške 53 miliónov eur. „Úspešnosť ich vymáhania bola v minulosti veľmi nízka. Prvé rozhodnutia boli vydané až v roku 2023, a to vo výške sedem miliónov eur,“ uviedlo. Doplnilo, že v roku 2022 nebolo právoplatne ukončené ani jedno konanie.
Nový mechanizmus spätných platieb
Ministerstvo zdravotníctva zhodnotilo, že vlani zásadne zmenilo prístup. Vydalo rozhodnutia vo výške 25 miliónov eur a zároveň otvorilo 22 nových konaní, ktoré sa vzťahujú k rokom 2018 až 2022. „Vydávanie rozhodnutí sa uskutočňuje systematicky a dôsledne, s cieľom vysporiadať všetky oprávnené nároky,“ uviedlo.
Pripomenulo, že od roku 2022 funguje nový mechanizmus spätných platieb na základe zmlúv o podmienkach úhrady lieku, MEA. Novela zákona zaviedla povinnosť výrobcu uhradiť rozdiel medzi skutočne vynaloženými úhradami za liek a podmienkami dohodnutými v zmluve.
Slovenské lekárne zaplavujú nespotrebované lieky. Štát si neplní povinnosť a situácia je alarmujúca
Oproti vyrovnávacím rozdielom netreba iniciovať správne konanie. Po zaslaní výzvy zo strany MZ výrobca automaticky poukazuje spätnú platbu zdravotným poisťovniam. Uvedený mechanizmus rezort zdravotníctva zhodnotil ako efektívnejší.
MZ pripravuje opatrenie, na základe ktorého bude každoročne zverejňovať údaje za spätné platby aj vyrovnacie rozdiely. „Cieľom je posilniť transparentnosť, predvídateľnosť a verejnú kontrolu pri nakladaní s prostriedkami verejného zdravotného poistenia,“ odôvodnilo.
Vyhlásilo, že kontrola liekových výdavkov patrí medzi jeho priority. „Aktívnym dobiehaním minulých záväzkov a systémovým nastavením nových pravidiel vytvára stabilnejšie a spravodlivejšie prostredie pre zdravotné poisťovne, pacientov aj výrobcov liekov,“ uzavrelo.