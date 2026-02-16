Všeobecní lekári minulý rok otvorili štyri nové ambulancie, Dôvera podporila vznik ordinácií v regiónoch s najväčším problémom

Za uplynulého pol roka vznikli štyri nové ambulancie v regiónoch, kde bol najväčší problém dostať sa k všeobecnému lekárovi. Šesť- až osemtisíc pacientov tak bude mať bližšie k primárnej zdravotnej starostlivosti. Informoval o tom PR manažér zdravotnej poisťovne (ZP) DôveraBranislav Cehlárik.
Nové ambulancie
Štyri nové ambulancie sú prvým výsledkom projektu poisťovne, ktorá vlani v máji prisľúbila lekárom výraznú finančnú podporu, ak otvoria novú ambulanciu tam, kde najviac chýba.
„Identifikovali sme päťdesiat obcí, kde majú naši poistenci najväčší problém dostať sa k všeobecnému lekárovi. Zverejnili sme ponuku, že ak v týchto obciach lekár otvorí novú ambulanciu a bude ošetrovať pacientov aspoň dva roky, tak mu s otvorením ambulancie finančne pomôžeme,“ potvrdil Marian Faktor, riaditeľ úseku vzťahov s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.
Ambulancie všeobecného lekára pre dospelých tak vznikli v obciach Beluša, Pezinok, Ihľany a ordinácia všeobecného lekára pre deti a dorast vznikla v Liptovskom Hrádku. Dôvera im na vznik a rozbeh prispela spolu takmer 67-tisíc eurami a ďalšie státisíce eur je pripravená poskytnúť na nové ambulancie v ďalších desiatkach regiónov.
„Sme tí, ktorí hodili prvú kocku, ktorí to začali a už aj reálne vyplatili sľúbenú finančnú podporu. Veríme, že tým motivujeme ostatné zdravotné poisťovne, aby na nové ambulancie prispeli tiež, lebo lekár sa v nich bude starať aj o ich poistencov,“ doplnil Faktor.
Finančný príspevok
Výška finančného príspevku závisí od úväzku lekára, teda koľko hodín v týždni bude v novej ambulancii ordinovať, a tiež od toho, koľko poistencov má uvedená ZP v danom regióne. Najvyššia možná suma príspevku je tak 51-tisíc eur.
Možnosť otvoriť novú ambulanciu s finančným príspevkom využila napríklad lekárka Adriana Šimková v Pezinku. „Proaktívny prístup, inovatívne myslenie, zdravotná starostlivosť s benefitom pre pacienta i lekára,“ zhodnotila uvedenú ZP. Dodala, že finančný príspevok, štartovací kapitál pre novovzniknuté ambulancie, sa môže pretaviť napríklad do moderného materiálno-technického vybavenia alebo na iné účely spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
Kapitačné platby
Dôvera bude novým ambulanciám platiť aj zvýšené kapitačné platby po dobu jedného roku. Podmienkou je, aby nové ordinácie po získaní príspevku fungovali minimálne dva roky. Kapitácia je pravidelná mesačná platba, ktorú ZP uhrádza lekárom prvého kontaktu za jedného pacienta, vysvetlil portál Slovenskej akadémie vied.
Posťovňa je pripravená podporiť vznik nových ambulancií všeobecného lekára pre dospelých najmä na východnom Slovensku, v 17 miestach. Najviac z nich si vybrala v Prešovskom kraji, 15, v ôsmich jeho okresoch.
Tri sú v okrese Prešov, Bertotovce, Fričovce a Chminianska Nová Ves a tri v okrese Poprad, Hôrka, Liptovská Teplička a Vikartovce. Dve sú v okrese Humenné, Brestov a Pakostov, dve v okrese Svidník, Cernina a Okrúhle, a dve v okrese Kežmarok, Ihľany a Podhorany. Jedno je v okrese Sabinov, v Brezovici, jedno v okrese Vranov nad Topľou, Nová Kelča a jedno v okrese Stará Ľubovňa, Vyšné Ružbachy. V Košickom kraji chce uvedená ZP prispieť na dvoch miestach, v okrese Rožňava, v Dobšinej a v okrese Gelnica, v Nálepkove.
Stredné a západné Slovensko
Na strednom Slovensku si poisťovňa vybrala Banskobystrický kraj, kde plánuje financovať päť miest. Presnejšie v dvoch okresných mestách, Lučenec a Rimavská Sobota, v Hontianskych Tesároch, ktoré sú v okrese Krupina, ďalej v okrese Detva, v Hriňovej a v okrese Brezno, v Polomke.
Na západnom Slovensku chce Dôvera zafinancovať spolu 11 miest v dvoch samosprávnych krajoch. Najviac z nich je v Trenčianskom kraji, kde plánuje prispieť v deviatich miestach.
Šesť z nich je v okrese Prievidza vrátane okresného mesta a ďalej menuje Handlovú, Nováky, Oslany, Valaskú Belú a Zemianske Kostoľany. Dve chce podporiť v okrese Bánovce nad Bebravou, v Rybanoch a Uhrovci. Uviedla aj Belušu v okrese Púchov. Najmenej miest plánuje zafinancovať v Bratislavskom kraji, ambulancie v dvoch mestách, Malacky a Pezinok.
Všeobecní lekári pre deti a dorast
Zoznam pokračuje ambulanciami všeobecného lekára pre deti a dorast. Najviac z nich chce Dôvera zafinancovať na strednom Slovensku, v Žilinskom kraji, kde plánuje podporiť šesť okresov, spolu osem miest.
Presnejšie v okrese Bytča v okresnom meste a v Štiavniku a v okrese Martin v okresnom meste a Turanoch. Po jedno miesto chce financovať v ostatných okresoch. V okrese Liptovský Mikuláš v Liptovskom Hrádku, v okrese Námestovo v Oravskom Veselom, v Turzovke v okrese Čadca a Ľubochni v okrese Ružomberok.
V Trenčianskom kraji má v pláne prispieť v šiestich okresoch a spolu v ôsmich miestach. V okrese Púchov, v Beluši a Lednických Rovniach. Potom v Dubnici nad Váhom v Ilavskom okrese, v Trenčianskych Tepliciach v okrese Trenčín, v okresnom meste Partizánske, v okrese Prievidza v okresnom meste a vo Valaskej Belej, a v Uhrovci v okrese Bánovce nad Bebravou.
V Banskobystrickom kraji chce Dôvera prispieť v šiestich okresných mestách, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Lučenec a Rimavská Sobota. Najmenej pediatrických ordinácií chce zafinancovať na východnom Slovensku, konkrétne v Prešovskom kraji, v Gaboltove v okrese Bardejov.