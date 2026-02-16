Znižovanie štandardov v záchrannej službe je krok späť a riziko pre Plán obnovy, tvrdí František Majerský

Záchranná služba nie je priestor na experimenty ani na dočasné úspory. Ide o životy ľudí, zdôraznil Majerský.
Pripravované kroky ministra zdravotníctva Kamila Šaška smerujú podľa poslanca Národnej rady SR Františka Majerského (KDH) k znižovaniu kvality záchrannej zdravotnej služby na Slovensku a môžu ohroziť plnenie míľnikov Plánu obnovy a odolnosti.

Navrhovaný odklad účinnosti minimálnych personálnych a materiálno-technických štandardov pre ambulancie záchrannej zdravotnej služby podľa Majerského znamená v praxi oneskorenie zavádzania moderných medicínskych postupov do terénu. Ide o vybavenie a lieky, ktoré sú priamo naviazané na rozšírené kompetencie zdravotníckych záchranárov a lekárov a ktoré majú zvyšovať kvalitu a bezpečnosť poskytovanej starostlivosti.

Ak na jednej strane rozširujeme kompetencie zdravotníkov a na druhej strane odkladáme povinné vybavenie a lieky, systém si tým sám podkopáva nohy. Pacient má mať rovnakú úroveň starostlivosti bez ohľadu na to, ktorá posádka k nemu príde,“ uviedol Majerský. Podľa KDH je neprijateľné, aby sa modernizácia urgentnej zdravotnej starostlivosti odkladala z dôvodov, ktoré neboli dostatočne odborne vysvetlené.

Takýto postup môže podľa kresťanských demokratov oslabiť dôveryhodnosť reformných záväzkov Slovenskej republiky v rámci Plánu obnovy, ktorý počíta so zvyšovaním kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti. „Záchranná služba nie je priestor na experimenty ani na dočasné úspory. Ide o životy ľudí. Ak hovoríme o reforme, tá musí byť reálna a musí prinášať vyšší štandard, nie jeho odklad,“ zdôraznil Majerský.

KDH vyzýva ministra zdravotníctva, aby prehodnotil pripravované opatrenia, zachoval nastavené štandardy a zabezpečil, že Slovensko bude plniť svoje záväzky v oblasti modernizácie urgentnej zdravotnej starostlivosti v plnom rozsahu.

