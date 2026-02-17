Zoznam skríningových mamografických pracovísk je aktualizovaný, pribudla Považská Bystrica

Mamografické vyšetrenia v rámci skríningu a diagnostiky sú ženám na Slovensku plne dostupné.
Ministerstvo zdravotníctva (MZ) Slovenskej republiky v stredu (11. 2.) aktualizovalo Zoznam skríningových mamografických pracovísk posúdených dočasnou odbornou pracovnou skupinou. Agentúru SITA o tom informovala manažérka komunikácie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti AgelJarmila Ševčíková.

Plne dostupné vyšetrenia

Na uvedenom zozname komisiou zaradených pracovísk do mamografického skríningového programu je aj Považská Bystrica, ktorá bola predtým v mapke MZ medzi čakajúcimi pracoviskami. Ženy sa na vyšetrenie môžu objednať do NsP Považská Bystrica telefonicky, osobne alebo cez objednávkový systém na portáli Objednatvysetrenie.

Nevyhnutné mamografické vyšetrenia v rámci skríningu a diagnostiky sú ženám na Slovensku plne dostupné, informoval komunikačný odbor MZ. Uviedol, že mamografický skríning zabezpečí vysoko kvalitné vyšetrenia. Podľa tretej revízie štandardného postupu sa vykonáva u žien vo veku 45 až 74 rokov na preverených pracoviskách.

Vlani MZ rozšírilo uvedenú sieť z 26 na 33 vyšetrovacích miest, v aktuálnom roku je ich 34. Najviac, do súčasnosti, schválilo v Bratislave, ktorá disponuje piatimi pracoviskami, nasleduje Banská Bystrica, Trenčín a Trnava, ktoré majú po dve.

Schválené pracoviská

Jedno je v Bardejove, Dolnom Kubíne, Komárne, Košiciach, Leviciach, Liptovskom Hrádku, Lučenci, Malackách, Michalovciach, Nitre, Nových Zámkoch, Poprade, Považskej Bystrici, Prešove, Prievidzi, Ružomberku, Skalici, Spišskej Novej Vsi, Starej Ľubovni, Topoľčanoch, Trebišove, Trstenej a Žiline.

Na základe mapy MZ s mamografickými pracoviskami je ich spomedzi krajov najviac schválených v Bratislavskom kraji, presnejšie šesť. Po päť je v Košickom kraji, Nitrianskom kraji a Žilinskom kraji. V Trenčianskom kraji sú štyri pracoviská. Najmenej ich je v Banskobystrickom kraji, Prešovskom kraji a Trnavskom kraji, konkrétne tri.

Ďalšie neskríningové miesta ešte čakajú na schválenie. Medzi nimi sú pracoviská v Bánovciach nad Bebravou, Bratislave, Brezne, Dubnici nad Váhom, Galante, Humennom, Ilave, Komárne, Košiciach, Martine, Prešove, Rožňave, Vranove nad Topľou a Zvolene, čo vyplýva z údajov rezortu zdravotníctva a Agelu.

Úhrada mamografických vyšetrení

Ak by komisia zaradila všetky čakajúce pracoviská, hlavné mesto by naďalej viedlo, so siedmimi pracoviskami. Počet vyšetrovacích miest by sa zmenil v Komárne, Košiciach a Prešove, ktoré by ich mali po dve.

Nitriansky kraj a Prešovský kraj by boli v počte na novej úrovni Bratislavského kraja, kde by ich bolo sedem. Nasledoval by Košický kraj, Trenčiansky kraj a Žilinský kraj so šiestimi pracoviskami a Banskobystrický kraj by mal päť. Najmenej by mal Trnavský kraj.

Zdravotné poisťovne prehlásili, že budú uhrádzať všetky indikované mamografické vyšetrenia v prvom kvartáli tohto roku aj na pracoviskách, ktoré požiadali o zaradenie do uvedeného zoznamu, uzavrelo MZ.

