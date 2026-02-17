Dobrovodský kritizuje ÚDZS, výklad môže podľa neho porušovať práva poistencov

Verejný ochranca práv (VOP) Róbert Dobrovodský sa ohradil voči januárovým (30. 1.) zverejneným tvrdeniam Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS), že verejnému ochrancovi práv ani podávateľke neuvádzal, že zdravotná poisťovňa (ZP) nie je povinná svoje rozhodnutie odôvodniť. Informoval o tom v utorok hovorca VOP Branislav Gigac.
Odpoveď úradu podávateľke
ÚDZS reagoval na minulomesačnú (28. 1.) tlačovú správu VOP. ÚDZS v tlačovej správe uviedol, že verejnému ochrancovi práv ani podávateľke v odpovediach neuvádzal, že ZP nie je povinná svoje rozhodnutie odôvodniť. Uviedol, že zákon explicitne neupravuje obsahové náležitosti vydávaných stanovísk.
VOP v tejto súvislosti pripomenul odpoveď ÚDZS podávateľke. „Vzhľadom na uvedené nie je možné vyhodnotiť, že poisťovňa porušila zákonom uloženú povinnosť, konštatovať, že konala v rozpore so zákonnými ustanoveniami, tým, že Vám neodôvodnila odmietnutie udelenia príspevku na zdravotnú starostlivosť poskytnutú nezmluvným poskytovateľom,“ uviedol na základe ÚDZS. Prípad sa týkal pacientky, ktorej poisťovňa odmietla preplatiť zubnú zdravotnú starostlivosť, spresnil VOP.
Dobrovodský zhodnotil, že podávateľka sa obrátila na Kanceláriu VOP pre uvedené tvrdenie ÚDZS. „Podávateľka z uvedeného záveru nadobudla presvedčenie, že orgán dohľadu považuje absenciu odôvodnenia rozhodnutia zdravotnej poisťovne za súladnú so zákonom. Takýto výklad považujem za porušenie jej základných práv a s týmto hodnotením sa plne stotožňujem,“ uviedol.
Varovanie pred precedensom
Zároveň zdôraznil, že jeho závery nespochybňujú právny názor ÚDZS na nesplnenie zákonných podmienok na vznik nároku na príspevok. Predmetom posúdenia zo strany VOP nebola oprávnenosť nároku, ale spôsob, akým ZP komunikovala svoje rozhodnutie poistencovi. „Kľúčovým problémom bola absencia zrozumiteľného, preskúmateľného a individualizovaného odôvodnenia rozhodnutia,“ dodal VOP.
K argumentu ÚDZS, podľa ktorého je jeho činnosť obmedzená na kontrolu dodržiavania zákonov v oblasti verejného zdravotného poistenia, VOP uviedol, že aj on vníma ÚDZS ako strážcu systému verejného zdravotného poistenia v Slovenskej republike.
„Súčasťou tejto úlohy má byť aj posilňovanie dôvery poistencov v spravodlivé, transparentné a predvídateľné fungovanie systému. Tomuto poslaniu však nezodpovedá výklad, ktorý legitimizuje rozhodovanie bez uvedenia dôvodov a znemožňuje poistencovi porozumieť postupu verejnej inštitúcie,“ zdôraznil VOP.
Zároveň upozornil na širšie systémové dôsledky predmetného prípadu. Ak orgán dohľadu vyhodnotí uvedený postup ZP ako zákonný, vytvára tým precedens pre ďalšie rozhodovanie. „Takéto posvätenie postupu môže viesť k opakovaniu obdobnej praxe aj v iných prípadoch, bez toho, aby mali poistenci reálnu možnosť porozumieť dôvodom odmietnutia ich žiadostí a účinne chrániť svoje práva,“ uzatvoril VOP.