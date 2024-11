Posudky pre príspevky a sociálne služby sa zjednotia do jedného, vláda schválila Tomášovu reformu

aktualizované, 20. novembra, 13:46

Vláda SR v stredu schválila s pripomienkami reformu posudkovej činnosti. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR predložil na rokovanie vlády návrh zákona o integrovanej posudkovej činnosti, ktorý vládny kabinet schválil spolu aj s jeho prerokovaním v parlamente v skrátenom legislatívnom konaní.

Cieľom reformy je zjednotiť posudky pre príspevky a sociálne služby do jedného. Ako minister práce predtým informoval, zákon sa musí schváliť do konca roka, aby naplnili míľnik z plánu obnovy. Ak sa schváli, začne platiť od septembra 2025.

Vydávaný bude len jeden posudok

Reforma prináša zmenu, že pre potreby kompenzačných príspevkov alebo sociálnych služieb už bude vydávaný len jeden posudok, a to jedným úradom, konkrétne Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Pôjde o integrovaný posudok, ktorý sa bude skladať zo zdravotnej a sociálnej časti.

Zdravotný aspekt posúdi posudkový lekár a sociálny aspekt posúdi sociálny pracovník. Pokiaľ medzi lekárom a sociálnym pracovníkom nedôjde k zhode na integrovanom posudku, rozhodne konzílium. Pri posudzovaní sa dôraz bude klásť aj na sociálnu situáciu, teda na potreby a prostredie, v ktorom posudková osoba žije.

Zákon o integrovanej posudkovej činnosti tak zabezpečí, že ľudia budú posudzovaní komplexne, a budú vedieť na aké všetky príspevky a sociálne služby majú nárok. V súčasnosti podľa rezortu práce niektorí obyvatelia ani nevedia, na aké všetky kompenzačné príspevky majú nárok, a nie sú im priznané.

Zmení sa aj lehota posudzovania

Zmení sa aj lehota posudzovania, po novom budú mať úrady práce na posudok 60 dní. V prípade, že pôjde o ťažší prípad, a nestihnú lehotu, namiesto súčasnej primeranej lehoty sa nahrádza v zákone lehotou ďalších 60 dní.

Osoba sa bude môcť odvolať už voči samotnému posudku, ak bude treba, aj voči nepriznaniu kompenzačného príspevku. Výdavky verejnej správy na reformu posudkovej činnosti v roku 2025 predstavujú celkovú sumu viac ako 7 miliónov eur.

Úrady práce príjmu nových ľudí

„Tí ľudia, ktorí už majú priznané kompenzačné príspevky, tým sa nič odoberať už nebude. Jedine, že by sami požiadali o prehodnotenie toho posudzovania, ale to už by bola ich aktivita, ale tie priznané kompenzačné príspevky, ktoré ľudia majú, o tie neprídu. Aj toto bolo neprimerané strašenie, pretože zákon obsahuje poistku pre tieto prípady,“ uviedol po rokovaní vlády SR Erik Tomáš.

Zároveň informoval o tom, že úrady práce príjmu 100 nových posudkových lekárov a 50 nových sociálnych pracovníkov, keďže posudky budú v rukách už len úradov práce. Platiť týchto nových ľudí bude podľa ministra práce práve Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Ako Erik Tomáš uviedol, prostriedky na ich vyplatenie by nemali byť problém. Rezort práce požiadalo od Ministerstva financií SR viac prostriedkov v rámci budúcoročného štátneho rozpočtu, ministerstvo financií podľa Tomáša počíta s touto väčšiou čiastkou. „Nejde o taký náklad, ktorý by spôsoboval ministerstvu financií nejaké veľké vrásky,“ uzavrel minister práce Erik Tomáš.