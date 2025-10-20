Penta investuje zisk z Dôvery späť do zdravotníctva, 30 miliónov eur pôjde do nemocníc a technológií

Finančná skupina Penta Investments oznámila, že tohtoročná dividenda zdravotnej poisťovne Dôvera vo výške takmer 30 miliónov eur nebude vyplatená akcionárom, ale v plnej miere reinvestovaná do slovenského zdravotníctva. Peniaze poputujú do rozvoja nemocníc, polikliník a zdravotníckych inovácií v rámci siete Penta Hospitals.
Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry
Zástupcovia skupiny potvrdili, že podobne ako v minulých rokoch bude celý objem prostriedkov smerovať na modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry a zvyšovanie kvality starostlivosti. Podľa vyjadrenia generálneho riaditeľa zdravotnej poisťovne Dôvera Martina Kultana vzniká zisk poisťovne až po uhradení všetkých záväzkov voči pacientom, nemocniciam a štátu.
„Zisk zdravotnej poisťovne vzniká až po uhradení všetkých záväzkov voči pacientom, nemocniciam a štátu. Je prísne regulovaný. Dôvera si dlhodobo včas a v plnej výške plní všetky platby poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a financuje všetku potrebnú liečbu pre svojich poistencov. Súčasne má vytvorenú dostatočnú rezervu na plánovanú zdravotnú starostlivosť pre svojich poistencov,“ uviedol Kultan.
Akcionári si nevezmú ani euro
Investičný manažér Penta Investments Martin Krchňavý zdôraznil, že z tohtoročnej dividendy si akcionári nevezmú ani euro. „Celá výška, teda takmer 30 miliónov eur, bude investovaná späť do slovenského zdravotníctva – do nemocníc, technológií a projektov, ktoré priamo zlepšujú dostupnosť a kvalitu starostlivosti. Práve vďaka zodpovednému hospodáreniu Dôvery a našich nemocníc sme za posledných 15 rokov mohli preinvestovať takmer 600 miliónov eur do rozvoja zdravotníctva,“ doplnil Krchňavý.
Sieť Penta Hospitals za posledné roky zrealizovala viaceré významné projekty. Medzi nimi sú dve nové nemocnice, a to v Michalovciach s investíciou takmer 40 miliónov eur a v bratislavských Boroch, kde výstavba stála približne 350 miliónov eur. V súčasnosti prebieha výstavba novej nemocnice v Spišskej Novej Vsi, ktorá má rozšíriť dostupnosť špičkovej starostlivosti aj v tomto regióne.
Patrí medzi najväčších súkromných investorov v sektore
Penta deklaruje, že celkové investície do zdravotníctva na Slovensku už prekročili hranicu 600 miliónov eur, čím sa skupina zaradila medzi najväčších súkromných investorov v tomto sektore.
„Bez týchto investícií by dnes nestála ani Nemocnica Bory, ani nemocnica v Michalovciach, a pacienti by sa nedostali k modernej diagnostike či inováciám, akými sú napríklad elektronické recepty. Naším cieľom je, aby z každého eura, ktoré v zdravotníctve zarobíme, profitovali v prvom rade pacienti,“ uzavrel Krchňavý.