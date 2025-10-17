VšZP predstavuje systém financovania nemocníc. Úhrady sú viazané na skutočne vykonanú zdravotnú starostlivosť

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) zverejnila komplexný prehľad o systéme financovania nemocníc na Slovensku, ktorý je založený na štátom stanovených referenčných sadzbách a skutočne poskytnutej zdravotnej starostlivosti.
Podľa údajov Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou došlo v roku 2025 k celoplošnému nárastu základných sadzieb DRG, ktoré sa týkajú univerzitných, fakultných, špecializovaných i súkromných zariadení. VšZP postupne prechádza z paušálnych platieb na systém úhrad výlučne za skutočne vykonanú starostlivosť.
Individuálna úprava zmluvných podmienok
„Poskytovatelia nedostávajú finančné prostriedky za to, aké kapacity majú, ale výlučne za to, čo skutočne vykonajú pre pacientov. Ide o transparentný systém založený na výkone,“ zdôrazňuje VšZP. Zmluvné podmienky sa upravujú individuálne po vydaní programovej vyhlášky a rokovaniach s poskytovateľmi.
Príkladom priblíženia sa k referenčným sadzbám je Kardiocentrum Agel, ktoré v roku 2025 zvýšilo efektívnu sadzbu o 18,8 % na 3 729 eur, hoci stále zostáva pod štátnou referenčnou sadzbou. Naopak, špecializovaný ústav CINRE mal v prvom polroku 2025 efektívnu sadzbu nižšiu o 3 % oproti predchádzajúcemu roku, pričom ponuka VšZP na navýšenie úhrad bola zo strany vedenia skupiny Penta Hospitals prijatá až v júli 2025.
Transparentnosť systému
Financovanie štátnych nemocníc sa líši podľa kategórie zariadení a je ovplyvnené faktormi ako rekonštrukcie, personálne kapacity či manažérske rozhodnutia. VšZP spolu s Ministerstvom zdravotníctva SR pracuje na vyrovnávaní historických disproporcií vo financovaní s dôrazom na stabilitu systému a dostupnosť špecializovanej starostlivosti.
VšZP zdôrazňuje transparentnosť systému – všetky zmluvy s poskytovateľmi sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv, údaje o financovaní nemocníc pravidelne zverejňuje Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a základné sadzby stanovuje Ministerstvo zdravotníctva SR.
Kľúčové body systému financovania sú: celoplošný nárast sadzieb CKS v roku 2025, úhrady len za skutočne vykonanú starostlivosť a rešpektovanie obchodných rozhodnutí poskytovateľov v rámci zmluvných rokovaní.
VšZP je najväčšou zdravotnou poisťovňou na Slovensku, ktorej jediným akcionárom je Slovenská republika. Poisťovňa získala ocenenie Najdôveryhodnejšia značka v kategórii Zdravotné poisťovne v rokoch 2021 až 2024.