Ministerstvo zdravotníctva rozšírilo úhradu liečby na cystickú fibrózu, bude dostupná už pre deti od dvoch rokov - VIDEO

Slovenské deti s cystickou fibrózou dostanú šancu na účinnejšiu liečbu už vo veku od dvoch rokov. Ministerstvo zdravotníctva SR totiž rozšírilo Nové pravidlá umožňujú prístup k moderným liekom nielen mladším pacientom, ale aj tým, ktorí majú menej bežné genetické mutácie.
Zmena vychádza z klinických štúdií a aktuálnych rozhodnutí Európskej liekovej agentúry, ktorá rozšírila registráciu týchto prípravkov.
Lepší život a starostlivosť o pacientov
Až doteraz bola úhrada obmedzená len pre pacientov starších ako dvanásť rokov s presne stanovenými mutáciami CFTR génu. Slovensko sa tak zaradilo medzi krajiny, ktoré umožňujú skoré nasadenie liečby s cieľom spomaliť priebeh ochorenia a zlepšiť vyhliadky pacientov už v detskom veku.
„Ide o dôležitý krok, ktorý zlepší život a starostlivosť o pacientov s cystickou fibrózou. Rozhodnutie o rozšírení úhrady vychádza z vedeckých poznatkov a klinických dát, ktoré preukázali bezpečnosť a účinnosť liečby aj u mladších detí,“ uviedol minister zdravotníctva Kamil Šaško.
Prístup k liečbe dostanú aj najmladší pacienti
Cystická fibróza je závažné dedičné ochorenie, ktoré poškodzuje najmä dýchací, tráviaci a reprodukčný systém. Včasná diagnostika a prístup k inovatívnej terapii majú zásadný vplyv na kvalitu aj dĺžku života pacientov. Na Slovensku žije vyše tristo ľudí s týmto ochorením, z ktorých viac ako tretinu tvoria deti.
Rozšírenie liečebných možností vítajú aj odborníci z pediatrie. „Rozšírenie prístupu k liečbe umožní, aby sa k účinnej terapii dostali aj najmladší pacienti. Ide o výrazný posun v kvalite starostlivosti o deti s týmto závažným genetickým ochorením,“ povedala hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre pediatriu Elena Prokopová.
Odborníci zmenu vítajú
Prínos zmeny potvrdzujú aj odborníci zo špecializovaných centier. „Slovenská republika bola jedinou krajinou v Európskej únii, kde doteraz nebolo možné nastavovať pacientov na túto novú liečbu už od dvoch rokov veku. Tento liek predstavuje prelomovú a vysoko účinnú terapiu, ktorá prináša jednoznačné zlepšenie zdravotného stavu a kvality života pacientov s cystickou fibrózou, čo potvrdzujú domáce aj medzinárodné skúsenosti. Vďaka rozšíreniu indikačných kritérií a zníženiu vekovej hranice sa tak k liečbe dostanú aj najmladší pacienti, ktorí z nej môžu významne profitovať,“ uviedla Nina Bližnáková, vedúca centra cystickej fibrózy pre deti pri Klinike detskej pneumológie a ftizeológie v NÚDCH Bratislava.
Podľa lekárov je pozitívne, že ministerstvo akceptovalo odborné stanovisko zdravotníkov, ktorí dlhodobo apelovali na zmenu v záujme pacientov. Rezort v spolupráci s odborníkmi a zdravotnými poisťovňami systematicky pracuje na tom, aby sa na Slovensku rozširoval prístup k overeným, účinným a inovatívnym liečebným metódam, ktoré sú v súlade s najnovšími medicínskymi poznatkami a európskymi štandardmi.