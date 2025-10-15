Vláda schválila modernizáciu ôsmich nemocníc. Pribudnú nové urgentné príjmy, rezonancie i chirurgický robot

Finančnú podporu získajú z Plánu obnovy a odolnosti.
Dominika Knoteková
Redaktorka ekonomickej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Nemocnica
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Slovensko Zdravotnícke zariadenia Zdravotníctvo z lokality Slovensko

Vláda v stredu odsúhlasila návrh Ministerstva zdravotníctva SR, vďaka ktorému osem nemocníc na Slovensku získa finančnú podporu z Plánu obnovy a odolnosti na konkrétne modernizačné projekty.

Modernizáciou prejde urgentný príjem v Košiciach, prístrojové vybavenie v Poprade, Piešťanoch či Čadci a do slovenských nemocníc pribudne aj chirurgický robot. Celková hodnota projektov prevyšuje 30 miliónov eur bez DPH, pričom všetky práce musia byť dokončené do júna 2026.

Najviac financií získala Nemocnica Poprad

Najvyššiu podporu získala Nemocnica Poprad, kde bude z prostriedkov Plánu obnovy obstarané prístrojové vybavenie a zabezpečenie materiálno-technických podmienok vo výške 9,8 milióna eur bez DPH. V Košiciach prejde zásadnou rekonštrukciou urgentný príjem Univerzitnej nemocnice L. Pasteura na Triede SNP, na čo je vyčlenených 5 miliónov eur bez DPH.

Rovnakú sumu dostane aj Národný ústav reumatických chorôb v Piešťanoch na zníženie energetickej náročnosti a modernizáciu budovy, ktorá sa dotkne aj 145 lôžok.

Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach zároveň obstará chirurgický robotický operačný systém vrátane nevyhnutných stavebných úprav, za čo zaplatí 3,4 milióna eur bez DPH. Ďalšou súčasťou investícií je nákup troch magnetických rezonancií, a to pre Detskú fakultnú nemocnicu v Košiciach (4,2 milióna eur), Liptovskú nemocnicu v Liptovskom Mikuláši (1,5 milióna eur) a Hornooravskú nemocnicu v Trstenej (1,5 milióna eur).

Lepšia zdravotná starostlivosť v regiónoch

Modernizácie sa dočká aj Kysucká nemocnica s poliklinikou v Čadci, kde bude obstaraný prenosný RTG prístroj, a Nemocnica s poliklinikou v Kráľovskom Chlmci, kde prebehne rekonštrukcia budovy a zníženie jej energetickej náročnosti.

Ministerstvo zdravotníctva v materiáli zdôraznilo, že nejde o zásah do štátneho rozpočtu, ale investície budú pokryté z mechanizmu Plánu obnovy v rámci Komponentu 11.

Projekty majú podľa rezortu výrazne zlepšiť úroveň zdravotnej starostlivosti v regiónoch a pomôcť stabilizovať personál lepšími pracovnými podmienkami a vybavením. Celkovým cieľom je zvýšiť dostupnosť, kvalitu aj efektivitu poskytovaných zdravotníckych služieb.

Firmy a inštitúcie: Detská fakultná nemocnica v KošiciachHornooravská nemocnicaKysucká nemocnica ČadcaLiptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana StodoluMZ Ministerstvo zdravotníctva SRNárodný ústav reumatických chorôb v PiešťanochNemocnica PopradUniverzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach
Okruhy tém: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Modernizácia nemocnice Nemocnice Plán obnovy a odolnosti SR Zdravotná starostlivosť

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk