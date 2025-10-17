Poliklinika Tehelná bude naďalej slúžiť svojmu účelu, výstavba bytového domu nie je podľa plánu možná

Mestská časť Bratislava–Nové Mesto ubezpečuje obyvateľov, že budova Polikliniky Tehelná sa bude naďalej využívať výlučne na poskytovanie zdravotníckych a sociálnych služieb. Zuzana Abelovská z referátu komunikácie mestskej časti uvádza, že v budove nebudú umiestnené iné služby, ani byty, nakoľko takéto využitie polikliniky nepripúšťa pripravovaný Územný plán (ÚP) zóny Tehelná.
Zdravotnícke a sociálne služby
„V uplynulých dňoch sa na sociálnych sieťach a prostredníctvom letákov objavili zavádzajúce informácie o údajnom zámere mestskej časti zmeniť funkciu budovy polikliniky,“ konštatuje samospráva. Mestská časť však dôrazne upozorňuje, že pripravovaný ÚP zóny Tehelná jednoznačne definuje, že budova polikliniky sa bude využívať výlučne na poskytovanie zdravotníckych a sociálnych služieb. Výstavba bytového domu či polyfunkčnej budovy na mieste polikliniky nie je podľa tohto plánu možná.
„Poliklinika Tehelná tu bola pre ľudí celé desaťročia a všetci si želáme, aby to tak zostalo aj v budúcnosti. Pripravovaný územný plán požaduje zachovanie a ďalšie fungovanie zdravotníckych služieb v tejto lokalite,“ uviedol starosta mestskej časti Matúš Čupka. Územie, na ktorom sa Poliklinika Tehelná nachádza, je podľa ÚP hlavného mesta určené funkciou 201 – ako zóna občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského významu.
„Hoci táto funkcia umožňuje viacero spôsobov využitia, mestská časť na základe potrieb a pripomienok obyvateľov funkciu sprísnila,“ priblížila hovorkyňa. Ako dodala, v pripravovanom návrhu ÚP jasne stanovila, že jediným prípustným využitím polikliniky bude poskytovanie zdravotníckych a sociálnych služieb. Definícia zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnych služieb vychádza z ÚP Bratislavy. Pripravovaný návrh ÚP zabraňuje, aby boli byty súčasťou budovy polikliniky.
Verejné prerokovanie
Prvé verejné prerokovanie návrhu územného plánu sa uskutočnilo vo februári tohto roka, po ktorom mali obyvatelia možnosť predkladať svoje pripomienky. „Referát územného plánovania mestskej časti Bratislava-Nové Mesto spolu s odborne spôsobilou osobou následne všetky pripomienky spracoval a odovzdal zhotoviteľovi územného plánu – Fakulte architektúry STU – na ich zapracovanie,“ spresnila hovorkyňa.
V mesiacoch júl a október 2025 prebiehali kontrolné stretnutia, kde mestská časť dohliadala na priebežné zapracovanie pripomienok do návrhu zóny.
„Po ukončení prípravnej fázy bude aktualizovaný návrh znovu predstavený verejnosti na ďalšom verejnom prerokovaní, ktoré je predbežne naplánované v januári 2026,“ dodala hovorkyňa s tým, že o presnom termíne bude mestská časť informovať prostredníctvom svojho webového sídla a sociálnych sietí.
Investícia do obnovy
Štát ako vlastník budovy Polikliniky Tehelná pokračuje v investíciách do jej obnovy. „Vylučuje sa tak akýkoľvek zámer o jej zrušení či zbúraní. Naopak, objekt prechádza modernizáciou,“ deklaruje samospráva. V rámci nedávno realizovaných prác boli v celej budove vymenené radiátory a v súčasnosti prebieha príprava verejného obstarávania na dodávateľa zateplenia budovy a stavebných úprav na fasáde.
„Obsadenosť priestorov sa za posledné roky zvýšila približne o 10 percent. Aktuálne sa pohybuje na úrovni niečo vyše 76 percent. Celkovo máme 79 nájomcov, z toho 63 sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti,“ uviedol predseda predstavenstva spoločnosti Poliklinika Tehelná Zoltán Sťahula. Poliklinika Tehelná zároveň rokuje so strategickým partnerom, ktorého vstup by mal v budúcnosti prispieť k zvýšeniu podielu nájomcov poskytujúcich zdravotnú starostlivosť.