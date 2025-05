Pandemická dohoda rozdeľuje vládnu koalíciu. Hlas ju podporuje, Smer a SNS sú proti

Strana Hlas-SD podporuje Pandemickú dohodu a má obrovský problém s tým, že Smer a SNS majú opačný názor. Konštatoval to predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) v relácii STVR Sobotné dialógy s tým, že kým strana Hlas-SD hovorí, že túto Pandemickú dohodu treba vnímať ako niečo dobré, strana Smer-SD hovorí, že je to katastrofa.

Premiér podotkol, že názor predstaviteľov strany Hlas-SD rešpektuje, keďže nie sú povinní mať v koalícii rovnaký názor. „Ja už by som bol rád, aby tá nervozita, ktorá je u mojich koaličných partnerov, skončila. Akosi stále nevedia rozdýchať to, že som musel urobiť poriadok vo vládnej koalícii. Rozpadli sa im poslanecké kluby a vláda nemala väčšinu v parlamente a musel som prijať rozhodnutia, ktoré sa im nepáčia a nervozita je u nich pomerne veľká,“ doplnil premiér.

Slovensko odmietne dohodu

Predseda vlády informoval, ako sa v tomto prípade dohodli. „My sme v piatok 16. mája nakoniec hlasovali per rollam o Pandemickej dohode. Na základe tohto hlasovania naši ľudia, ktorí pôjdu budúci týždeň do Švajčiarska na príslušnú konferenciu, dostali od vlády pokyn odmietnuť, aby táto Pandemická dohoda bola prijatá všeobecným súhlasom,“ priblížil Fico s tým, že ďalej dostali pokyn, že musia požiadať o hlasovanie, pokiaľ ide o Pandemickú dohodu v rámci Svetovej zdravotníckej organizácie a tretím pokynom je nepodporiť Pandemickú dohodu.

„Pandemická zmluva je škodlivá pre suverénne krajiny,“ vyhlásil Fico. Ako uviedol, Svetová zdravotnícka organizácia je vo veľkej kríze a pod vplyvom farmaceutických firiem.

Kritika WHO a podozrenia z vplyvu farmabiznisu

„Myslím si, že sú tu farmaceutické firmy, ktoré riadia Svetovú zdravotnícku organizáciu. Pripravili Pandemickú dohodu, ktorú pozorne sledujeme od samého začiatku. Táto Pandemická dohoda, ktorá je ponúknutá ako nejaké riešenie, podľa nášho názoru výrazne zasahuje do suverénneho práva štátu rozhodovať, ako bude riadiť procesy spojené s pandémiami, ktoré by mohli v budúcnosti prísť,“ zdôraznil premiér a upozornil, že v dohode sú napríklad ustanovenia, ktoré naznačujú povinnosť očkovania, a to, že Svetová zdravotnícka organizácia bude riadiť celý svet v prípade pandémie.

„My to nechceme. My si myslíme, že suverénne štáty by mali zostať suverénnymi a na základe spolupráce s ostatnými štátmi by sa mali dohodnúť, čo sa bude robiť a čo nie,“ uzavrel Fico.

Podľa Hlasu je to nesprávne rozhodnutie

Strana Hlas-SD nepovažuje za správne rozhodnutie členov vlády zo strán Smer-SD a SNS odmietnuť za Slovensko všeobecný súhlas k Pandemickej dohode. „Ako koaličný partner rešpektujeme väčšinové rozhodnutie vlády, ale upozorňujeme, že toto rozhodnutie nespraví zo Slovenska hrdinov, ale môže mať práve neblahé dôsledky pri vypuknutí celosvetovej pandémie,“ upozornila strana Hlas-SD s tým, že súhlasia s názorom ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) a podporujú ho. Šaško zdôraznil, že Pandemická dohoda nikomu neberie ani slobodu a v žiadnom prípade ani suverenitu.

„Nie je žiadnym celosvetovým nariadením, ale globálnou dohodou takmer všetkých štátov sveta, ako čo najlepšie a najmä spoločne čeliť hrozbe prípadnej ďalšej pandémie. Jej cieľom je zabrániť, aby vôbec takáto pandémia prepukla. Dohoda stanovuje mechanizmy, ako si budú jednotlivé krajiny medzi sebou rýchlejšie a efektívnejšie vymieňať informácie o nových vírusoch či patogénoch. Zároveň táto dohoda podporí, aby mal každý štát pripravené zásoby, vyškolených ľudí a plány svojich ďalších krokov – aby sme skrátka vedeli, čo máme robiť a nemuseli v stave núdze panikáriť,“ uviedol k dohode minister zdravotníctva.

Strana Hlas-SD zdôraznila, že si ctí vedu, vedcov a drží sa faktov. „Pandémia covidu nám všetkým ukázala, aké následky nesie nerešpektovanie názorov odbornej obce. 20-tisíc mŕtvych či rozvrátený štátny rozpočet by mali byť dostatočnou výstrahou pred spochybňovaním odbornej verejnosti,“ uzavrela strana Hlas-SD.