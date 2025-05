Fico: Od začiatku som bol proti očkovaniu. V rodine máme úmrtia po vakcinácii

Premiér Robert Fico (Smer-SD) bol podľa vlastných slov od samého začiatku odporcom očkovania. V jeho rodine sú prípady úmrtí, ktoré sa spájajú práve s vakcináciou. Uviedol to v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy.

Ako pripomenul, splnomocnenec vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie Covid-19 Peter Kotlár prišiel s posudkom, ktorý hovorí, že vo vakcínach, ktoré boli použité na Slovensku, boli látky, ktoré tam nemali čo robiť a neboli výrobcom uvedené na letáku.

Sporný obsah DNA preverujú aj pracoviská SAV

„Po druhé, je tam enormne vysoký objem DNA. Toto je záver, ktorý je v jednom zo znaleckých posudkov,“ doplnil Fico s tým, že aby nadobudli istotu, dali to preveriť aj pracoviskám Slovenskej akadémie vied. Ako však premiér upozornil, pracoviská SAV nie sú certifikované.

„My sme zastavili odoberanie ďalších vakcín od firiem, ktoré dodali vakcíny, ktoré boli predmetom znaleckého posudku. Lebo ešte stále na základe zmluvy, ktorú podpísala Ódorova vláda, sme povinní odoberať obrovské množstvo vakcín a zaplatiť veľké peniaze. My sme to zastavili a povedali sme, že nebudeme nič platiť farmafirmám, pokiaľ nebude evidentné, či potvrdzujeme alebo vyvraciame znalecký posudok,“ dodal Fico.

Fico pripúšťa možný spor so spoločnosťou, ak sa podozrenia potvrdia

Ak by SAV potvrdila, že je tam enormne vysoký nárast alebo výskyt DNA alebo by tam boli látky, ktoré neuvádza výrobca v letáku, potom to už podľa slov predsedu vlády nebude len o zastavení ďalšieho odoberania vakcín, ale potom to musí byť podľa neho rozhodnutie Vlády SR, či pôjde do sporu s touto farmaceutickou firmou.

V prípade, že sa podozrenia nepotvrdia, nebude to podľa premiéra zlyhaním Kotlára. Upozornil, že Kotlár nerobil znalecký posudok. „Ja chápem, že sa veľká časť ľudí nechala očkovať a je im nepríjemné počúvať nejaké údaje, ktoré očkovanie spochybňujú,“ doplnil premiér s tým, že on bol odporcom očkovania už od samého začiatku.

Fico: Očkovanie neznamená slobodu

„Očkovanie nie je sloboda. Boli to experimentálne vakcíny a ja nie som lekár, aby som hovoril, aké dôsledky tieto vakcíny mali na zdravie ľudí. Ja poznám minimálne v mojej rodine prípady úmrtí, ktoré spájame práve s vakcináciou,“ uviedol premiér. Kotlárovou úlohou teda podľa jeho slov nie je robenie znaleckých posudkov, ale kontrola toho, čo sa vlastne udialo, a ako to bolo po ekonomickej stránke.

Na ostatné podľa neho majú odpovedať znalci. „Napriek tomu, aký obraz o Kotlárovi úmyselne vytvárajú v médiách, keďže berú peniaze od farmafiriem za reklamu, tak píšu to, čo si želajú farma firmy,“ zdôraznil predseda vlády, podľa ktorého má Kotlár vážny záujem povedať pravdu o tom, čo sa dialo počas pandémie Covid-19. Premiér zopakoval, že Kotlár prináša veľmi vážne informácie a že má jeho plnú dôveru.