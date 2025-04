Minister Drucker môže zabudnúť na odvolanie Kotlára z funkcie. Fico je rád, že tak trochu provokuje

Splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár nebude zo svojej funkcie odvolaný. Pán minister školstva Tomáš Drucker má na to zabudnúť, odkázal svojmu kolegovi predseda vlády Robert Fico.

„To ja jednoducho nikdy nedovolím. To nie je hra, teraz ťa popravím, keď to bude inak. Pán Kotlár robí dobrú, poctivú robotu, pretože tu je niekto, kto nemá problém trochu aj provokovať. Ak by sme to zobrali len tak, že sa bojím médií, farmafiriem, tak sa nikde nedostaneme. Ja stojím za robotou pána Kotlára, dostal úlohu, ale pokiaľ pozerám na jeho prácu, na jeho hodnotenie, nech každý zabudne na to, že by bol Kotlár odvolaný z tejto funkcie. Aj za predpokladu, že by analýza zo SAV priniesla väčšiu mieru istoty pokiaľ ide o bezpečnosť vakcín,“ konštatoval Fico.