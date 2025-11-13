Ministerstvo zdravotníctva akceptovalo požiadavku nemocníc na dofinancovanie o 135 miliónov eur

Celková finančná požiadavka ANS však narastá na 197 miliónov eur z dôvodu plánovaného stabilizačného príspevku pre zdravotné sestry.
Dominika Knoteková
Redaktorka ekonomickej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
AZZZ SR: Stretnutie s ministrom zdravotníctva SR
Sprava: Minister zdravotníctva SR Kamil Šaško a viceprezident Asociácie nemocníc Slovenska Igor Pramuk. Foto: archívne, SITA/Milan Illík
Slovensko Iné Zdravotníctvo z lokality Slovensko

Rada Asociácie nemocníc Slovenska sa počas stredajšieho rokovania zamerala na financovanie zdravotníckych zariadení v najbližších rokoch. Kľúčovými témami boli dofinancovanie nemocníc v roku 2025 a návrh rozpočtového rámca pre rok 2026.

Na rokovaní sa na diaľku zúčastnil aj štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SRMichal Štofko, ktorý označil požiadavku ANS na príspevok vo výške 135 miliónov eur pre rok 2026 za odôvodnenú.

Finančná požiadavka ANS

„Sme radi, že ministerstvo zdravotníctva považuje našu požiadavku 135 miliónov eur za korektnú a deklarovalo jej akceptáciu pre budúci rok. Považujeme to za pozitívny krok smerom k zlepšeniu podmienok v regionálnych nemocniciach, čo sa priamo dotkne aj pacientov,“ uviedol prvý viceprezident Asociácie nemocníc Slovenska Igor Pramuk. Celková finančná požiadavka ANS však narastá na 197 miliónov eur z dôvodu plánovaného stabilizačného príspevku pre zdravotné sestry.

„Podľa informácií, ktoré sme dostali, by mali byť nemocniciam prostriedky určené na stabilizačný príspevok pre sestry a pôrodné asistentky vyplatené ešte v priebehu tohto roka,“ dodal Pramuk. V tejto súvislosti Asociácia nemocníc navrhuje, aby ministerstvo nastavilo presné pravidlá a kontrolné opatrenia.

Podpísanie memoranda medzi poisťovňami

Tie by mali zahŕňať záväzok zotrvania sestier a pôrodných asistentiek v systéme a podpísanie memoranda medzi zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, ktoré zabezpečí, že pridelené financie budú skutočne vyplatené zdravotníckemu personálu.

Rada zároveň apelovala na potrebu včasného a jasného informovania o parametroch a limitoch rozpočtu na rok 2026. Za kľúčové považuje zverejnenie programovej vyhlášky, ktorá umožní nemocniciam pripraviť sa na plánovanie prevádzky, personálne kapacity aj investície.

Viac k osobe: Igor PramukMichal Štofko
Firmy a inštitúcie: ANS Asociácia nemocníc SlovenskaMZ SR Ministerstvo zdravotníctva SR
Okruhy tém: Financie financovanie nemocníc Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva Výdavky Zdravotné poisťovne
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk