Zamestnanosť v slovenskom zdravotníctve stúpa. Pribúdajú lekári a praktické sestry, ale aj seniori

Počet pracujúcich v slovenskom zdravotníctve sa postupne zvyšuje. K záveru roka 2024 pôsobilo v tomto sektore 123 470 ľudí, pričom zdravotnícki pracovníci tvorili tri štvrtiny z celkového počtu. Najväčšiu skupinu medzi nimi tvorili sestry s podielom 34 %, nasledovali lekári a lekárky, ktorí predstavovali 23 %, praktické sestry – asistenti tvorili 7 %, sanitári 6 % a farmaceuti 5 %. Nezdravotnícki zamestnanci tvorili 24 % a približne jedno percento boli štátni zamestnanci.
Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) dosiahol počet lekárov ku koncu roka 2024 hodnotu 21 403, čo je najviac od roku 2009. V porovnaní s týmto rokom, kedy pôsobilo v zdravotníctve 17 798 lekárov, ide o nárast o 15 %. Od roku 2018 ich počet každoročne rastie. Zároveň sa však zvyšuje podiel lekárov vo veku nad 65 rokov. Kým pred šestnástimi rokmi ich bolo sedem percent, vlani to bolo už sedemnásť percent. Takmer polovicu lekárskej pracovnej sily tvorili odborníci do 44 rokov, čo predstavuje 47 %.
Veková štruktúra zubárov sa zmenila
V prípade zubných lekárov bol ku koncu minulého roka ich počet 2 966, čo je o 12 % viac ako v roku 2009, kedy ich NCZI evidovalo 2 633. Aj medzi nimi je výrazné zastúpenie seniorov, keď dvadsať percent, teda 587 osôb, bolo vo veku nad 65 rokov. Väčšinu zubárov, až 54 %, však stále tvoria odborníci do 44 rokov, čo zodpovedá 1 592 osobám.
Veková štruktúra tejto profesie sa za posledné roky výrazne zmenila. Kým v roku 2009 tvorili najpočetnejšiu skupinu zubní lekári vo veku 50 až 59 rokov, takmer štyridsať percent, v roku 2024 ich podiel klesol na 14 %. Naopak, podiel odborníkov vo veku 30 až 39 rokov stúpol z pôvodných 17 % na 33 %. Dvojnásobne narástlo aj zastúpenie najstarších zubárov nad 65 rokov, z 10 % v roku 2009 na 20 % v súčasnosti.
Nemocnica L. Pasteura v Košiciach začína ako prvá na Slovensku s novou liečbou Parkinsonovej choroby
Z údajov vyplýva, že v roku 2024 ženy tvorili výraznú väčšinu v oboch lekárskych profesiách. Spomedzi lekárov a zubných lekárov predstavovali až 60 % pracovnej sily, čo zodpovedá počtu 14 579 žien, kým mužov bolo 9 790.
Sestry, ktoré musia mať vysokoškolské vzdelanie v odbore ošetrovateľstvo, tvorili druhú najpočetnejšiu skupinu zdravotníckych pracovníkov. Ku koncu roka 2024 ich pracovalo 31 395, čo je medziročný nárast o 0,7 %. V porovnaní s rokom 2009 však došlo k poklesu o štyri percentá, čo predstavuje úbytok 1 313 osôb.
Výrazne stúpol počet starších sestier
Naproti tomu praktické sestry, ktoré potrebujú stredoškolské odborné vzdelanie, zaznamenali rastúci trend. V roku 2024 ich počet dosiahol 6 339, čo je medziročný nárast o 12 %. Od roku 2009 ide o nepretržitý rast v tejto kategórii.
Z vekovej štruktúry vyplýva, že až 66 % sestier v roku 2024 patrilo do vekovej skupiny od 40 do 59 rokov, čo predstavuje 20 612 osôb. Mladí ľudia vo veku od 20 do 29 rokov tvorili len osem percent, teda 2 589 sestier. V prípade sestier tak na rozdiel od zubných lekárov nie je zaznamenaný prílev mladej pracovnej sily.
Komora medicínsko-technických zdravotníkov nesúhlasí s vyplácaním stabilizačných príspevkov len vybraným profesiám
Kým v roku 2009 predstavovali sestry vo veku 30 až 39 rokov takmer tretinu, teda 32 %, v roku 2024 ich podiel klesol na 12 %. Výrazne však stúpol počet starších sestier. V kategóriách nad 60 a nad 65 rokov vzrástol ich podiel z pôvodných štyroch percent na 14.
Z najnovších údajov Národného centra zdravotníckych informácií vyplýva, že počet lekárov a praktických sestier na Slovensku stúpa, pričom celkový počet pracovníkov v zdravotníctve dosiahol vyše 123-tisíc. Napriek tomuto pozitívnemu vývoju pretrváva problém s nízkym zastúpením mladých sestier a zvyšujúcim sa podielom seniorov v oboch zdravotníckych profesiách, čo môže v budúcnosti ovplyvniť stabilitu celého systému.