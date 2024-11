Črevo, centrum imunity: Príčinu chronických ochorení hľadajte v pokazenom mikrobióme (rozhovor)

Naše črevo je čoraz častejšie označované za „druhý mozog“ či „centrum imunity“. Jeho zdravie má totiž pre fungovanie nášho organizmu omnoho väčší význam, než si vedci i lekári donedávna mysleli.

Odborníci dnes upozorňujú na silné prepojenie medzi črevom a imunitným systémom: až 80 % imunity sa tvorí práve v čreve. Aj odpovede na to, prečo niektorí ľudia ľahšie podľahnú vírusom a iní majú imunitu zo železam môžeme nájsť v našom čreve. Najnovšie štúdie dokonca odhalili, že každá chronická choroba súvisí s narušeným mikrobiómom.

Ako je možné, že orgán, ktorý je primárne zodpovedný za trávenie potravy, má taký obrovský vplyv na imunitu? Ako môžeme jedlom podporiť svoju imunitu, celkové zdravie a psychiku? Čo zabíja naše baktérie a prečo sú niektoré antibiotiká také škodlivé?

Na tieto otázky nám odpovedal renomovaný odborník na mikrobióm Alojz Bomba, s ktorým sme sa rozprávali o tom, prečo je črevo centrom imunity a aké jednoduché je podporiť svoje zdravie len tým, že sa budeme príkladne starať o baktérie vo svojom čreve.

Odborník na mikrobióm Alojz Bomba. Foto: Alojz Bomba

Prečo je črevo považované za centrum našej imunity?

80 % imunitných buniek sa nachádza práve v našom tráviacom trakte. Z hľadiska imunity je veľmi dôležité, že v tráviacom trakte je aj najviac mikroorganizmov črevného mikrobiómu.

A prečo je to dôležité? Pretože imunita sa začína vyvíjať hneď po narodení a interakcia medzi mikrobiómom a imunitou je veľmi dôležitá pre optimálny vývoj imunity. Imunita, ale aj mikrobióm sa musia začať vyvíjať optimálne už od prvého dňa po narodení.

Ako vzniká zdravý mikrobióm?

Pre vývoj mikrobiómu a tým aj pre imunitu je veľmi dôležité dojčenie a prirodzený pôrod. To sú dva základné faktory, ktoré rozhodujú o vývoji mikrobiómu prakticky od prvého dňa.

Ak mamička z akéhokoľvek dôvodu nemôže porodiť dieťa prirodzeným spôsobom alebo nemôže dojčiť, tak mikrobióm toho dieťaťa už nikdy nedosiahne optimálnych parametrov.

Kolostrum je prirodzeným zdrojom jednak prospešných mikroorganizmov, ale obsahuje aj rôzne ďalšie veľmi dôležité látky pre správny vývoj mikrobiómu a imunity.

Aké následky na imunite dieťaťa zanechá to, ak nebolo narodené prirodzene alebo ho matka nemohla dojčiť?

Môže sa to dokonca prejaviť až v neskorších rokoch tým, že človek môže byť náchylnejší na rôzne alergické ochorenia. Fínski vedci pozorovali vo svojich štúdiách, že tam bol vyšší výskyt alergických chorôb. Čiže toto sú dva veľmi dôležité faktory pre založenie správneho vývoju mikrobiómu, ale zároveň aj pre správny vývoj imunitného systému.

Z hľadiska mechanizmov imunity, máme vrodenú imunitu, ktorú získavame prirodzene a získanú imunitu, ktorá sa formuje potom, ako sa človek stretáva počas života s rôznymi patogénmi alebo toxickými látkami.

Aké mechanizmy zabezpečujú kľúčovú úlohu mikrobiómu v imunitnom systéme?

Okrem toho, že sa v črevách koncentrujú imunitné bunky, koncentrujú sa tam tiež prospešné mikroorganizmy, ktoré vytvárajú primárnu obrannú líniu v tráviacom trakte. Do tráviaceho traktu dennodenne prijímame potravu a stretávame sa s rôznymi mikroorganizmami a aj toxickými látkami. A práve črevná sliznica, mikroorganizmy, ktoré ju kolonizujú a imunitné bunky, tvoria tú primárnu obrannú líniu.

Mikrobióm spĺňa dvojitú úlohu, lebo on vlastne ešte k tomu produkuje aj signalizačné látky, ktoré ak je to potrebné, signalizujú imunitnému systému „pozor, hrozí nejaké nebezpečenstvo a mobilizuje imunitné bunky do boja proti narušiteľom“.

Ako by sme mohli stravovaním podporiť našu imunitu?

Stravovanie je základ nášho zdravia. Preto je veľká škoda, že lekári nemajú v študijnom programe predmet výživa tak, ako to majú napríklad veterinári. Ak sa správne stravujeme, tak harmonizujeme náš organizmus. Ale naopak, ak robíme chyby vo svojom stravovaní, dochádza k črevnej dysbióze, narušujeme funkčnosť imunitného systému, ale aj metabolizmu.

Výživa by mala byť vyvážená, čiže by mala obsahovať vo vyváženom pomere bielkoviny, sacharidy, tuky a mikronutrienty. Mikroorganizmy v našom čreve si predovšetkým pochutnajú na polysacharidoch, teda zložených cukroch a na vláknine.

Z hľadiska imunity a mikrobiómu je veľmi dôležité, aby sme v našej strave prijali približne 30 gramov vlákniny denne. My vlákninu nedokážeme stráviť, ale mikroorganizmy áno.

Veľmi dôležité z hľadiska imunity sú tiež omega-3 mastné kyseliny, ktoré sa vyskytujú napríklad v ľanovom, rybom alebo olivovom oleji. Sú dôležité, pretože zvyšujú schopnosť prospešných mikroorganizmov priľnúť na črevnú sliznicu a kolonizovať náš tráviaci trakt a zvyšujú ich inhibičnú aktivitu voči škodlivým baktériám.

V našej štúdii na bezmikróbnych zvieratách sme zistili, že ak sme im podávali omega-3 mastné kyseliny, omnoho vyšší počet baktérií kolonizoval ich črevo a stimulovalo to imunitný systém.

Ďalšou veľmi dôležitou zložkou sú fermentované potraviny. To sú potraviny, ktoré obsahujú prospešné mikroorganizmy, podporujúce črevný mikrobióm a jeho rozmanitosť. Zdravý mikrobióm je rozmanitý, to znamená obsahuje všetky potrebné kmene, rody a druhy mikroorganizmov, ktoré tam majú byť.

Aké sú najčastejšie chyby v stravovaní, ktoré negatívne ovplyvňujú zdravie čriev a tým oslabujú našu imunitu?

Technologicky spracované potraviny obsahujú rôzne aditíva, farbivá, prídavné látky a tým veľmi poškodzujú náš mikrobióm. Američania robili experimenty, kde sa ľudia stravovali len fast-foodmi alebo inými technologicky spracovanými potravinami a úplne im to zničilo mikrobióm. My potrebujeme živú stravu, ktorá obsahuje aj mikroorganizmy a nie je sterilizovaná.

Ďalej sladkosti – náš mikrobióm nemá rád čokoládu, oveľa lepšie mu robia zložené cukry ako zemiaky, ryža alebo obilniny. Nemali by sme samozrejme alkohol. Hlavne ten tvrdý alkohol naozaj nerobí dobre mikrobiómu, a tým pádom ani našej imunite. A podobne imunite škodí aj fajčenie.

Často ľuďom, ktorí majú problém s trávením alebo po antibiotikách, lekári odporúčajú probiotiká alebo prebiotiká. Aká je ich skutočná účinnosť? A či stačí užívať tieto probiotické doplnky alebo je lepšie siahnuť po prirodzene fermentovaných potravinách?

Ja môžem zodpovedne vyhlásiť, keďže sa 40 rokov venujem výskumu probiotík, že ak sú to probiotiká, ktoré prešli výskumom, klinickými štúdiami a spĺňajú selekčné kritériá, môžu byť veľmi účinné. Čo to znamená účinné? Buď stimulujú imunitný systém, alebo majú protizápalové účinky, znižujú hladinu cholesterolu, zlepšujú metabolizmus, funkčnosť črevnej bariéry alebo pozitívne ovplyvňujú duševné zdravie.

Treba povedať, že probiotiká majú jedno špecifikum. Keď podávame penicilín, tak je to vždy penicilín. Ale probiotiká majú kmeňovo špecifické účinky. To znamená, že dva kmene laktobacilov môžu mať odlišné účinky. Je veľmi dôležité, aby sme vedeli, aký kmeň aplikujeme. A preto by na prípravkoch v lekárňach mal byť uvedený výrobcom aj konkrétny kmeň probiotického mikroorganizmu, aby si zákazník vedel vyhľadať účinky konkrétnych probiotík a štúdie, ktoré ich potvrdzujú.

Nestačia nám na podporu mikrobiómu a imunity fermentované potraviny?

Bežne stačí, ak konzumujete fermentované potraviny. To znamená kyslú kapustu, bryndzu, kyslomliečne nápoje. K tomu oriešky, rybí olej alebo olivový olej a veľa vlákniny. To je taká preventívna výživa, ktorou výrazne pomôžeme svojmu mikrobiómu, bude rozmanitý a funkčný, a tým pádom aj naša imunita bude dobre fungovať.

V záťažových obdobiach ako je zima, jeseň, jar je dobré pridať aj probiotiká, aby sme podporili diverzitu a funkčnosť nášho mikrobiómu. Je dobré ich podporiť ešte prídavkom prebiotík, ktoré sú potravou pre probiotiká, podporujú rast probiotík a ich metabolickú aktivitu.

Ak cestujeme napríklad do exotických krajín a vieme, že tam hygiena v niektorých krajinách nie je ideálna, môžeme už pred cestou posilniť svoju imunitu preventívnou aplikáciou probiotík. Aj v prípade, že nám lekár naordinuje antibiotiká je vhodné, aby sme brali probiotiká už počas liečby, najlepšie dve až tri hodiny po užití antibiotík. A v užívaní probiotík pokračovať ešte aspoň 3 až 4 týždne po skončení liečby antibiotikami.

Prečo sú antibiotiká také škodlivé pre náš mikrobióm?

Máme dva druhy antibiotík, úzkospektrálne a širokospektrálne. Širokospektrálne antibiotiká sú také, ktoré zabíjajú väčšinu patogénnych baktérií. Úzkospektrálne zabíjajú iba určité patogénne mikroorganizmy, takže sú menej škodlivé pre mikrobióm.

Tie širokospektrálne majú veľmi negatívny dopad, pretože sú ako bombardéri. Bombardéri, ktorí robia nálet na naše črevo, na náš mikrobióm a zabíjajú nielen tie škodlivé baktérie, ale aj tie prospešné a devastujú tak náš mikrobióm.

Jeho obnova po niektorých antibiotikách často trvá aj niekoľko mesiacov, možno až rokov. Keď sú antibiotiká opodstatnené a lekár ich predpíše, samozrejme, že ich musíme brať. Ale vtedy si treba pomôcť probiotikami.

Ak nám lekár napríklad po predpísaní antibiotík povie: Choďte do lekárne, zoberte si nejaké probiotiká. Ako si teraz vybrať tie správne? Vedeli by ste odporučiť nejaké dobré, s ktorými máte skúsenosti?

Je mnoho firiem, ktoré majú perfektný výskum. Sú probiotiká, ktoré obsahujú len dva probiotické kmene, ale keď sú účinné, tak stačia aj tie dva kmene. Nie je to o tom, ale o ich účinku. Je dôležité, aby prešli kvalitným výskumom.

My teraz robíme aj Univerzitu mikrobiómu, v rámci ktorej natáčame videá pre lekárov. Preto sa pri výbere probiotík treba pýtať lekára a lekárnikov. Teraz už existujú aj personalizované a cielené probiotiká, účinné pri jednotlivých chorobách, napríklad pri intoleranciách, laktózovej intolerancii či histamínovej intolerancii. Čiže pacient sa musí pýtať lekárnika, lebo už majú skúsenosti.

Podotkol by som, že čo účinkuje jednému, nemusí pomôcť inému, pretože každý z nás má individuálny, špecifický mikrobióm, ako odtlačok prsta. Čiže každý môže reagovať trochu odlišne na identický probiotický kmeň. Nemajte však obavu, že by vám poškodili. Všetky probiotiká sú testované na bezpečnosť a neškodné. Ale ide o to, aby nielen že nepoškodili, ale aby aj pomohli.

Prebiotiká a probiotiká sa často považujú za to isté, avšak skutočnosť je iná. Foto: Ilustračné, www.gettyimages.com

Sú nejaké nové poznatky z oblastí mikrobiómu a vplyvu zdravia čreva na človeka, ktoré by ste chceli zdieľať?

Výskum nielen v oblasti imunity, ale hlavne mikrobiómu, akceleroval v posledných 40 rokoch a nových poznatkov je kvantum. Ukázalo sa, že každá chronická choroba, či je to obezita, cukrovka 2. typu, metabolický syndróm, zápalové črevné choroby, syndróm dráždivého čreva, nádorové choroby, srdcovocievne choroby, neurodegeneratívne či duševné choroby sa spájajú s narušením črevného mikrobiómu.

To znamená, že je narušená diverzita mikrobiómu, jeho rozmanitosť. Mikrobióm nefunguje správne, a to sa odráža na imunitnom systéme, lebo jedine zdravý mikrobióm správne reguluje imunitný systém. Následne to ovplyvňuje centrálny nervový systém, čiže črevná dysbióza narúša celé naše vnútorné prostredie.

Zatiaľ ešte nevieme povedať, či črevná dysbióza je dôsledkom choroby, alebo či je jednou z príčin ochorenia, ale čo vieme s istotou povedať je, že náprava črevného mikrobiómu má potenciál podporiť účinnosť liečby pacienta.

Sú nejaké mýty o mikrobióme, ktoré by ste chceli vyvrátiť?

Mnoho ľudí odsudzuje probiotiká, že sú neúčinné a že to sú len nejaké firemné ťahy. A žiaľ, áno, stretávame sa aj s tým, že niektoré firmy tak môžu konať, čo určite prispieva k tomuto mýtu. Niektorí výrobcovia môžu využiť kmene, ktoré síce neškodia človeku, ale nespĺňajú selekčné kritériá pre výber probiotických mikroorganizmov.

Probiotiká, ktoré prejdú dôsledným výskumom s vedecky potvrdenými účinkami, sú však účinné. A veľmi sa teším, že ten vývoj smeruje aj k tomu, že probiotiká budú vyvíjané ako lieky, teda ako farmabiotiká a prejdú celým tým vývojom ako lieky, čiže budú klasifikované ako lieky a bude ich predpisovať lekár. Na pulty lekární sa potom naozaj dostanú probiotiká, ktoré prejdú dôsledným výskumom.

Ako ovplyvňuje fungovanie mikrobiómu naše duševné zdravie?

Črevný mikrobióm je prepojený s centrálnym nervovým systémom prostredníctvom osi črevo – mozog a môže viacerými mechanizmami ovplyvniť jeho funkčnosť a pomôcť tak nášmu duševnému zdraviu. Črevný mikrobióm však okrem toho podporuje aj našu imunitu a metabolizmus.

Ak je náš črevný mikrobióm v poriadku a uvedené funkcie nášho organizmu fungujú optimálne, cítime sa dobre, a to všetko nám pomáha nájsť pokoj v sebe. Mohli by sme povedať, že zdravý črevný mikrobióm nám tak nepriamo môže pomôcť nájsť vnútorný pokoj. A pokoj teraz viac ako inokedy potrebuje každý z nás.