Vedci tvrdia, že EÚ by mala zakázať solárne geoinžinierstvo

Vedeckí poradcovia Európskej komisie tvrdia, že modifikácia slnečného žiarenia by mohla spôsobiť pohromu v počasí. Ako referuje web The Guardian, podľa vedcov by Európa mala zakázať vesmírne zrkadlá, bielenie oblakov či ďalšie nevyskúšané nástroje, ktoré by odrážali slnečné lúče.

Vedci sa domnievajú, že by mali byť ponechané dvere pre výskum týchto nástrojov. Zároveň tvrdia, že riziká a prínosy modifikácie slnečného žiarenia, známej aj ako solárne geoinžinierstvo, sú „veľmi neisté“. Vyzvali preto na celoeurópske moratórium pri jeho používaní.

Geoinžinierstvo vraj nerieši základný problém

Technológie solárneho geoinžinierstva môžu ochladiť planétu znížením množstva slnečného žiarenia dopadajúceho na Zem. Podporovatelia tejto myšlienky tvrdia, že by sa tieto možnosti mali ďalej skúmať. Kritici však argumentujú tým, že geoinžinierstvo nerieši základný problém znečisťujúcich látok zachytávajúcich teplo, a tvrdia, že by to mohlo vyvolať chaos v počasí.

„Aj keď niektoré z týchto návrhov by mohli riešiť symptómy zmeny klímy, neriešia príčinu,“ povedala Barbara Prainsacková, predsedníčka Európskej skupiny pre etiku vo vede a nových technológiách.

Nie je v súlade s princípmi

Hlavným odporúčaním skupiny je znížiť znečistenie skleníkovými plynmi. To je podľa skupiny hlavný spôsob, ako sa vyhnúť „nebezpečným“ dopadom klimatických zmien. Geoinžinierstvo nie je podľa vedcov v súlade s princípmi Európskej únie.