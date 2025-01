TikTok zamedzil prístup pre amerických používateľov. Trump nemôže zasiahnuť, kým nenastúpi do úradu

Sociálna sieť TikTok v sobotu neskoro večer odpojila prístup pre používateľov v USA. Urobila to krátko pred nadobudnutím účinnosti zákazu aplikácie v krajine, pričom novozvolený prezident Donald Trump nemôže zasiahnuť, kým nenastúpi do úradu.

Prijatie zákona, ktorý zakazuje tiktok

„V USA bol prijatý zákon zakazujúci TikTok,“ uvádza sa v správe pre používateľov, ktorí sa pokúšajú aplikáciu použiť. „Bohužiaľ, to znamená, že zatiaľ nemôžete používať TikTok.“

„Prezident Trump naznačil, že bude s nami spolupracovať na riešení, ako obnoviť TikTok, keď nastúpi do úradu,“ dodáva správa. Po mesiacoch právnych ťahaníc Najvyšší súd USA v piatok, potvrdil zákon zakazujúci z dôvodu národnej bezpečnosti platformu na zdieľanie videí, pokiaľ jej čínski vlastníci do nedele nedosiahnu dohodu o jej predaji nečínskym kupcom.

Čínska spoločnosť odmieta predaj

Novozvolený americký prezident Trump po diskusii o TikToku s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom v sobotu pre NBC News povedal, že po príchode do Bieleho domu môže aktivovať 90-dňový odklad zákazu aplikácie.

„Myslím si, že to určite bude možnosť, na ktorú sa pozrieme. Odklad o 90 dní sa s najväčšou pravdepodobnosťou urobí, pretože je to primerané,“ povedal pred pondelňajšou inauguráciou. „Ak sa tak rozhodnem urobiť, pravdepodobne to oznámim v pondelok,“ dodal Trump.

Zákon umožňuje 90-dňový odklad, ak Biely dom dokáže preukázať pokrok smerom k životaschopnej dohode. Avšak čínska spoločnosť ByteDance, ktorá je vlastníkom TikToku, akýkoľvek predaj rozhodne odmietla.