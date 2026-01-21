Remišová kritizuje Migaľa za netransparentné financovanie utajovaného IT projektu s miliardovým rozpočtom

Projekt, ktorý ministerstvo a Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby realizujú v utajenom režime, vyvoláva obavy z účelového a nehospodárneho nakladania so štátnymi prostriedkami.
Boris Tytykalo
Vedúci ekonomickej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová. Foto: archívne, SITA/Jana Birošová
Predsedníčka strany ZA ĽUDÍVeronika Remišová kritizuje ministraSamuela Migaľa za netransparentné a podozrivé financovanie IT projektu v hodnote 136 miliónov eur. Projekt, ktorý ministerstvo a Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby realizujú v utajenom režime, vyvoláva obavy z účelového a nehospodárneho nakladania so štátnymi prostriedkami.

Tender na sumu 80 miliónov

Odborná verejnosť poukazuje na zvláštne okolnosti a rozporuplnosť v odôvodnení potreby expresnej finančnej injekcie do štátneho IT. Zdôrazňuje, že predchádzajúci podobný tender na sumu 80 miliónov eur bol zastavený kvôli kritike a pochybnostiam zo strany Úradu pre verejné obstarávanie a odbornej verejnosti.

Nový projekt s vyšším rozpočtom je však utajovaný a ministerstvo tlačí na jeho rýchle schválenie bez dostatočnej transparentnosti. Podľa Remišovej krok ministerstva porušuje rozhodnutia Najvyššieho kontrolného úradu a rozsudok Súdneho dvora EÚ, ktoré zdôrazňujú prísne podmienky pre postupovanie v utajenom režime a požiadavky na transparentné verejné obstarávanie.

Trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru

Poslankyňa tiež upozorňuje na problém komunikácie ministerstva s Bezpečnostnou radou Slovenskej republiky, kde podľa nej dochádza k presadzovaniu projektov bez relevantných argumentov. Útvar hodnoty za peniaze vraj vypracoval hodnotenie, ktoré nepreukázalo reálne riziko kolapsu systému Slovensko.sk, na čo ministerstvo nereagovalo.

Vzhľadom na tieto okolnosti strana ZA ĽUDÍ plánuje podať trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru pre podozrenie zo spáchania trestného činu podvodu a porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. V prípade potreby bude Slovenku upozorňovať aj na príslušné orgány Európskej únie.

Remišová ďalej kritizuje riadenie štátneho IT ako jednu z najväčších katastrof v histórii Slovenska a poukazuje na pokračujúce snahy vytiahnuť z občanov značné finančné prostriedky na pochybné a netransparentné projekty pod vedením Migaľa a Šalitroša, ktoré považuje za horšie, než predchádzajúce vlády.

Viac k osobe: Radomír ŠalitrošSamuel MigaľVeronika Remišová
Firmy a inštitúcie: Bezpečnostná rada SRGenerálna prokuratúra SRNASES Národná agentúra pre sieťové a elektronické službyNKÚ Najvyšší kontrolný úradSlovensko.skSúdny dvor Európskej únieÚHP Útvar hodnoty za peniazeÚVO Úrad pre verejné obstarávanieZa ľudí - Kiskova politická strana
Okruhy tém: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) IT projekt Minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR Predsedníčka strany Za ľudí štátne IT projekty
