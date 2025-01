Odpočúvajú nás mobily? Smartfón naozaj zbiera naše údaje: Ako ich ochrániť? - ROZHOVOR

V dobe, keď sa moderné technológie stali neoddeliteľnou súčasťou nášho života, sa čoraz častejšie vynára otázka, čo všetko o nás naše smartfóny vedia.

Mnohí z nás máme pocit, že nás mobily odpočúvajú – najm,ä keď sa nám po bežnom rozhovore so známymi náhle zobrazia reklamy na tému, o ktorej sme sa bavili. Je na tom niečo pravdy alebo ide o náhodu? Ako fungujú hlasoví asistenti, ako je Siri, a aké dáta o nás telefóny vlastne zbierajú?

Ondrej Macko, zakladateľ a šéfredaktor IT magazínu TOUCHIT, v rozhovore vysvetľuje, či nás mobilné zariadenia skutočne sledujú a čo môžeme urobiť, aby sme ochránili svoje súkromie.

Mnohí ľudia majú pocit, že ich telefón odpočúva, najmä kvôli tomu, že sa nám zobrazujú reklamy, o čom sme sa napríklad iba rozprávali s kamarátom. Na akom princípe to funguje – odpočúvajú nás hlasoví asistenti, ako napríklad Siri?

Obyčajne je to tak, že sa tzv. relevantné reklamy zobrazujú na základne tohto, čo na internete hľadáte. Hlavne na vyhľadávačoch, ako je Google Search, Bing a pod. Ale je pravda, že hlasoví asistenti, ako je napr. Siri dokáže porozumieť vášmu hlasu a tieto informácie sa používajú na zobrazenie reklamy vhodnej pre vás.

Môže nás mobil odpočúvať aj prostredníctvom aplikácií?

Áno, môže to robiť, je vybavený mikrofónom a reproduktorom. Súhlas na používanie týchto zariadeniam dávame my ako používatelia, a teda to robia celkom legálne. Riešením je teda automaticky neodklikávať povolenia na používanie mikrofónu pre aplikácie. Niekedy aplikácie potom fungujú aj bez toho. Ale niekedy nie.

Aké dáta o nás zbiera náš telefón?

Telefón zbiera všetky informácie o nás a my sme s tým súhlasili pri vytváraní konta. Je to údaj o polohe, trasách, telefonovaní, využívaní dát, výbere obsahu pri prezeraní a pod.

Ako tomu zabrániť? Dá sa to vypnúť niekde v nastaveniach?

To, že o nás zbiera informácie telefón s operačným systémom Android alebo iOS, je základom podnikania viacerých IT firiem. Aj sociálne siete žijú na tom, že prevádzkovatelia používajú naše údaje pre poskytovateľa reklamy. Stali sme sa od používania telefónov závislí, za väčšinu služieb však nechceme platiť. Ale poskytovatelia služieb potrebujú na niečom vykryť svoje náklady a tiež zarobiť.

Žiadne jednoduché vypnutie v nastaveniach teda neexistuje, nemalo by to pre výrobcov zmysel. Niečo sa obmedziť dá, ale ak to naozaj chcete, potom je vhodné prestať používať telefóny s prístupom na internet.

Existuje spôsob, ako si môžeme overiť, či nás mobil odpočúva?

Väčšina moderných telefónov má signalizáciu toho, že sa používa mikrofón, fotoaparát alebo reproduktor vo forme zelenej ikony v pravom hornom rohu.

Je legálne, aby spoločnosti zbierali naše hlasové záznamy alebo iné dáta? Ako to upravujú zákony na Slovensku a v Európe?

Je to legálne, lebo s tým vyslovene súhlasíme pri vytváraní používateľských účtov. Ak to robia v tej podobe, ako je to pri uzatváraní zmluvy, nie je to právne napadnuteľné.

Aké opatrenia by ste odporúčali používateľom, ktorí si chcú zvýšiť svoje súkromie pri používaní mobilných zariadení?

Jediná cesta je byť striedmym pri tom, čo všetko si na váš mobilný telefón nainštalujete. Čím menej, tým lepšie.

Existujú nástroje alebo aplikácie, ktoré by mohli ľuďom pomôcť chrániť ich súkromie pri používaní smartfónov?

Áno, existujú také aplikácie, napr. ich poskytuje aj jedna veľká slovenská softvérová spoločnosť, ktorá pracuje v oblasti počítačovej bezpečnosti. Za skutočne funkčné riešenie budete určite platiť.

Ako sa na túto problematiku pozeráte z hľadiska budúcnosti? Očakávate sprísnenie legislatívy alebo zlepšenie ochrany osobných údajov zo strany výrobcov?

Osobné údaje používateľov sa budú čoraz viac ochraňovať a zároveň budú čoraz viac napádané.

Je zbieranie našich dát takýmto spôsobom pre nás nebezpečné? Môžu byť zneužité alebo sa zbierajú iba také dáta, ktorých zneužitie neprináša riziko a slúžia čisto iba na komerčné účely?

Samozrejme, že to môže byť zneužité a v istom zmysle je to nebezpečné.