Základnej škole vo Voderadoch hrozila dvojzmenná prevádzka, teraz plánujú prístavbu nového objektu so šiestimi triedami

Obec Voderady v okrese Trnava vyrieši problém s nedostatkom priestorov v základnej škole prístavbou nového objektu so šiestimi triedami a potrebným zázemím. Do základnej školy v súčasnosti chodí podľa starostky Anity Gajarskej viac ako tristo deti nielen z Voderád, ale aj zo susednej Slovenskej Novej Vsi a Pavlíc.

V prístavbe pribudne miesto pre ďalších najmenej 144 detí. Stavebná firma Baumann Nitra začne s prvými prácami už na budúci týždeň, nové priestory budú k dispozícii o dva roky. Škole by bez nových priestorov hrozila v blízkej budúcnosti dvojzmenná prevádzka.

Kapacitná hranica

„Máme už takmer všetky ročníky pokryté dvoma triedami. Boli sme nútení rušiť odborné učebne a kabinety a nahradiť ich triedami,“ priblížila situáciu v škole Anita Gajarská.

Aj v nadchádzajúcom školskom roku sa žiaci ešte pomestia, ale škola sa už dostane po kapacitnej stránke na hranicu svojich možností. Okrem nových kapacít pre žiakov pribudne v prístavbe fotovoltické zariadenie určené pre výrobu elektrickej energie pre školu a projekt ráta aj so sadovými úpravami.

Dotácia z Plánu obnovy

Obec Voderady získala podľa starostky Gajarskej na prístavbu, fotovoltiku a vybavenie tried nábytkom viac ako 1,5 milióna eur z Plánu obnovy a odolnosti. Ak by pri stavbe nenastali nepredvídané okolnosti, dotácia by mala pokryť všetky náklady.

Počet detí v základnej škole neustále rastie, pretože vo Voderadoch, ale aj v Slovenskej Novej Vsi a Pavliciach, ktoré patria do spoločného školského obvodu, pribúdajú nové rodinné domy. Starostka Gajarská je presvedčená, že nové priestory budú v najbližších rokoch dostatočne využité. Ak by časom prišlo k demografickej zmene, priestory v prístavbe by dokázala využiť Základná umelecká škola, ktorá v obci funguje.

Vplyv na vyučovanie

Stavebné práce by nemali obmedziť vyučovanie v terajších priestoroch základnej školy. Stavebná firma začína už na budúci týždeň s prekládkou inžinierskych sietí, aby mala škola od septembra k dispozícii vodu a kanalizáciu.

Druhým momentom, ktorý by mohol mať vplyv na vyučovanie, bude samotné prepojenie nového objektu s existujúcou školou. Obec chce predísť prípadným obmedzeniam prevádzky školy komunikáciou a spoluprácou so stavebnou firmou. Vo Voderadoch v súčasnosti prebieha aj veľká rekonštrukcia kultúrneho domu, ktorú obec zatiaľ financuje z vlastného rozpočtu.