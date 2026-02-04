Veľtrh Alma Mater zavítal do Košíc, cieľom je zatraktívniť vysoké školy pre slovenských študentov

Veľtrh vysokých škôl Alma Mater zavítal do metropoly východu, v nasledujúcich týždňoch príde i do ďalších miest. Ako pre agentúru SITA uviedol počas podujatia v Košiciach štátny tajomník pre vysoké školstvo a akademický výskum Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SRRóbert Zsembera, realizujú už tretí ročník tohto veľtrhu. Hlavným cieľom podujatia je priblížiť stredoškolskému študentstvu slovenské vysoké školy, ich študijné programy či ďalšie služby pre študentov.
„Je to priamy fyzický kontakt, keď vysoké školy chodia priamo do regiónov za stredoškolákmi, vnímame to ako veľmi pozitívny aspekt veľtrhu,“ uviedol.
Výhoda veľtrhu
Doplnil, že v Košiciach sa na veľtrhu zúčastnilo 20 vysokých škôl. Zsembera tiež uviedol, že v priemere na jeden veľtrh chodieva okolo 1 500 stredoškolákov, najmä z tretích a štvrtých ročníkov, ale niekedy aj mladší študenti. Na podujatiach Alma Mater sa prezentujú najmä verejné vysoké školy, Zsembera ale akcentoval, že ide o slovenské vysoké školy.
„Veľtrh je výhradne určený pre slovenské vysoké školy. Aby sme zatraktívnili a lákali naše mladé talenty na vysoké školy práve na Slovensku,“ objasnil. Veľkú výhodu veľtrhov Alma Mater vníma práve v spomínanom fyzickom kontakte so študentstvom, a teda v tom, že školy chodia priamo do regiónov a študenti nepotrebujú vycestovať za nimi.
„Chceme naozaj upriamiť pozornosť na slovenské vysoké školy, aby si vybrali štúdium na Slovensku a ostali tu študovať,“ zdôraznil.
Presun veľtrhu
Tento rok veľtrhy Alma Mater odštartovali na východe Slovenska, konkrétne 3. februára v Michalovciach. Po podujatí v Košiciach sa 5. februára vysoké školy predstavia v Prešove. Podujatie bude pokračovať v Poprade 17. februára, nasledujúci deň bude v Dolnom Kubíne a 19. februára v Žiline.
V marci sa veľtrhy presunú na juh Slovenska, konkrétne 3. marca bude Alma Mater v Komárne, 4. marca v Nitre a 5. marca v Banskej Bystrici. Napokon, v druhej polovici marca, sa podujatia budú konať na západe Slovenska. Alma Mater zavíta 17. marca do hlavného mesta Bratislava, 18. marca bude v Trnave a 19. marca v Trenčíne.
„Z krajských miest sme podujatia rozšírili práve z dôvodu dopytu z jednotlivých regiónov,“ objasnil Zsembera, prečo sa rozhodli rozšíriť veľtrhy aj do regiónov. Poukázal, že prvé tohtoročné podujatie v Michalovciach navštívilo viac ako tisíc žiakov. „Oplatí sa nám ísť mimo krajských miest,“ dodal s tým, že ak si to vypýtajú aj ďalšie regióny, budú rozmýšľať aj o rozšírení do ďalších miest.
Najvyšší počet prihlášok
„Podľa nás to teraz máme nastavené primerane, ale nebránime sa debate,“ vyjadril sa. Pokiaľ ide o výsledky, ktoré veľtrhy prinášajú, štátny tajomník rezortu školstva uviedol, že to cítia aj na spätnej väzbe zo samotných vysokých škôl.
„Majú dobrú referenciu na to, keď sa uskutočňujú tieto veľtrhy. Rovnako o tom hovoria žiaci, stredoškoláci nám dávajú spätnú väzbu. Podporujú to aj vyššie územné celky aj jednotliví zriaďovatelia,“ uviedol Zsembera. Poukázal tiež na dáta za rok 2024, ktoré ukazujú najvyšší počet prihlášok na vysoké školy za ostatné desaťročie, až 95-tisíc. „To neznamená, že všetci nastúpili, ale už samotný záujem sa tým dá indikovať, že sa zvýšil o slovenské vysoké školy,“ podotkol.
Na veľtrhoch sa študentstvo môže oboznámiť aj s možnosťou získať štipendium. Štátny tajomník ozrejmil, že ponúkajú dva systémy. V prvom prípade ide o talentové štipendiá, teda štipendiá pre najšikovnejších maturantov, ktorých chcú motivovať študovať na Slovensku. Úspešní štipendisti môžu získať sumu štyritisíc eur ročne, počas trojročného bakalárskeho štúdia. Zsembera poukázal, že to rozšírili aj na druhý stupeň vysokoškolského štúdia.
Motivácia študentov
Druhou schémou sú štipendiá pre študentstvo nedostatkových odborov. Tieto sú v tiež vo výške štyritisíc eur na jeden rok, takýchto štipendií je dostupných 1 500 ročne. Cieľom je motivovať študentov, aby išli študovať študijné programy, ktoré Slovensko potrebuje a sú žiadané. Radia sa tam napríklad elektrotechnické odbory, jadrové inžinierstvo, ošetrovateľstvo či všeobecné a zubné lekárstvo, ale aj učiteľstvo. Konkrétne ide o učiteľstvo matematiky, fyziky, chémie a informatiky, keďže po týchto aprobáciách je vysoký dopyt.
„Na obe schémy máme dobrú spätnú väzbu, sú atraktívne a vyhľadávané,“ uviedol Zsembera. Podotkol ale, že nejde o zázračné riešenie, ale o časť opatrení na zatraktívnenie slovenského vysokého školstva. Štátny tajomník je toho názoru, že Slovensko môže byť inšpiráciou aj pre európske riešenie. „Dnes sa na európskej platforme rieši aj zavedenie práve štipendií pre nedostatkové profesie v celej Európe. Myslím si, že sme takým malým motivátorom aj pre iné krajiny,“ uzavrel.