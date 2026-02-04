Ministerstvo školstva reaguje na kritiku riaditeľov a zástupcov škôl, novú školskú reformu obhajuje

Na šéfa rezortu školstva sa obrátili so žiadosťou o odpoveď aj revíziu predmetných ustanovení.
Minister školstva SR Tomáš Drucker. Foto: archívne, SITA/Tomáš Susko
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR zareagovalo na kritický list riaditeľov a zástupcov škôl z celého Slovenska. Viac ako tisícka riaditeľov škôl a školských zariadení zaslala ministrovi školstva Tomášovi Druckerovi (Hlas-SD) stanovisko k niektorým ustanoveniam najnovšej školskej reformy.

Výhrady k zmenám

V rámci stanoviska vyjadrili vážne odborné a praktické výhrady k viacerým navrhovaným zmenám, považujú ich za nedostatočne odborne prediskutované, právne nejasné a v určitých prípadoch potenciálne nebezpečné pre riadenie škôl, ochranu práv detí a zákonných zástupcov a ochranu osobných údajov.

Na šéfa rezortu školstva sa obrátili so žiadosťou o odpoveď aj revíziu predmetných ustanovení. Pod stanoviskom sú podpísané stovky riaditeľov i zástupcov materských, základných aj stredných škôl z celého Slovenska. Na sociálnej sieti stanovisko zverejnila Slovenská komora učiteľov (SKU).

Z rezortu školstva zdôraznili, že sú si vedomí toho, že pri tak veľkom rozsahu zmien sa vždy môžu objaviť pochybnosti. Rovnako podotkli, že rezort aktívne spolupracoval a spolupracuje s profesijnými a stavovskými organizáciami, pričom úlohou týchto organizácii je zastupovať záujmy a požiadavky svojich členov.

„Nie je v silách ministerstva vyhovieť všetkým, často vzájomne si odporujúcim požiadavkám. Ministerstvo je pripravené pokračovať v dialógu, reagovať na podnety z praxe, ale nemôže nahrádzať vnútorné procesy týchto organizácií,“ uviedli z MŠVVaM SR. Ministerstvo podotýka, že zmeny sú zavádzané postupne a sprevádza ich metodická podpora a vzdelávanie.

Celodenné workshopy

Poukázalo napríklad, že koncom vlaňajška zorganizovalo celodenné workshopy pre takmer 2 200 riaditeľov základných a stredných škôl. V rámci nich detailne predstavili harmonogram účinnosti jednotlivých opatrení zavádzaných od januára i septembra tohto roka, a tiež od januára 2027, tak, aby mali školy dostatok času na prípravu.

„Posilnenie postavenia riaditeľov vrátane ich finančného ohodnotenia ministerstvo vníma ako dôležitý krok k stabilizácii škôl, preto zaviedlo minulý rok aj príplatok riaditeľa. Cieľom reformy je podporiť transparentné, zodpovedné a profesionálne riadenie vzdelávacích inštitúcií a vytvoriť lepšie podmienky pre ich fungovanie,“ doplnili.

Predĺžené pripomienkové konanie

„V reakcii na vyjadrenia Slovenskej komory učiteľov uvádzame, že v procese prípravy legislatívy bola Slovenská komora učiteľov aktívnym partnerom a viaceré z dnes kritizovaných opatrení vychádzajú aj z jej vlastných návrhov. Požiadavky na verejné výberové konania, zverejňovanie projektov, zápisníc a jasné pravidlá hodnotenia dlhodobo zaznievali aj zo strany SKU. Ministerstvo tieto princípy premietlo do praxe a považuje ich za krok k vyššej transparentnosti a profesionalizácii riadenia škôl. Odborná diskusia je prirodzená a vítaná, no je dôležité viesť ju na základe konkrétnych vecných pripomienok,“ uviedol rezort školstva podotýkajúc, že reforma nevznikala za zatvorenými dverami, ale prešla predĺženým pripomienkovým konaním a sériou rokovaní s odbornou verejnosťou.

Do legislatívy pri tom boli zapracované aj viaceré návrhy zo strany profesijných združení, medzi nimi tiež SKU. „Zástupcovia týchto organizácií mali priestor aktívne vstupovať do diskusie a podieľať sa na konečnej podobe zmien,“ dodalo MŠVVaM SR.

