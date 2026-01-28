Slovensko je bližšie k vzdelávaniu v oblasti jadrovej energetiky, akčný plán dostal zelenú

Vláda schválila „Akčný plán podpory vzdelávania, výskumu a prípravy ľudských zdrojov v jadrovom odvetví“. Ako vyplýva z materiálu tento plán reflektuje na národné potreby rozvoja jadrového odvetvia, zároveň ale reaguje na rastúci dopyt po kvalifikovaných odborníkoch v oblasti jadrových technológií v rámci Európskej únie.
Posilnenie postavenia
„Jadrová energetika a súvisiace aplikácie jadrových technológií predstavujú významnú súčasť európskej energetickej transformácie, bezpečnosti dodávok energie, ako aj rozvoja medicíny, priemyslu a výskumu. V tomto kontexte má Slovenská republika vďaka svojej dlhodobej tradícii, existujúcej infraštruktúre a odbornému zázemiu všetky predpoklady stať sa významným regionálnym centrom vzdelávania a výskumu v jadrovej oblasti,“ píše sa v predloženom materiáli s tým, že akčný plán by mal vytvoriť rámec pre systematický rozvoj ľudských zdrojov v jadrovom odvetví.
Cieľom je posilniť postavenie Slovenska ako vzdelávacieho a výskumného uzla (hubu), ktorý je schopný pripravovať odborníkov ako pre domáci trh práce, tak aj pre potreby partnerov z Európskej únie. Ako uvádza schválený materiál, súčasťou tohto úsilia je podpora medzinárodnej spolupráce vysokých škôl a výskumných inštitúcií, participácia na európskych výskumných projektoch a vytváranie podmienok pre mobilitu študentov, doktorandov a výskumníkov.
Úzka spolupráca
Na vypracovaní materiálu úzko spolupracovali štátne a odborné inštitúcie pôsobiace v jadrovom odvetví, počnúc prevádzkou a vyraďovaním jadrových zariadení, cez jadrový dozor a odborný technický výskum, až po energetické spoločnosti, vysoké školy a ďalšie ministerstvá zapojené do tejto problematiky.
„Dokument zohľadňuje aj aktuálne trendy v oblasti európskeho výskumného priestoru a potrebu prepájania vzdelávania, výskumu a praxe v medzinárodnom kontexte,“ uvádza materiál.
Splnomocnencom sa stal Zsembera
O zabezpečenie realizácie opatrení z akčného plánu sa postará splnomocnenec vlády SR pre rozvoj ľudských zdrojov v jadrovom odvetví, ktorým sa stal Róbert Zsembera. Do funkcie ho na návrh premiéra SR Roberta Fica (Smer-SD) vymenoval vládny kabinet. Zsembera je v súčasnosti štátnym tajomníkom Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.
Zodpovedať tiež bude za koordináciu aktivít v oblasti vzdelávania a výskumu v jadrom odvetví so zainteresovanými stranami, vrátane zástupcov akademického, verejného a súkromného sektora.
„Funkciu bude splnomocnenec vlády vykonávať v súlade so štatútom, ktorý stanovuje jeho postavenie, pôsobnosť, základné úlohy a zásady činnosti, bez nároku na odmenu,“ píše sa v predloženom materiáli.
Schválený materiál bol vypracovaný na základe uznesenia vlády z 10. septembra 2025 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Spojených štátov amerických a vládou Slovenskej republiky o uľahčení spolupráce na projekte jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice a na civilnom jadrovom programe v Slovenskej republike.
Koncom minuloročného novembra bol návrh akčného plánu odoslaný zainteresovaným stranám na pripomienkovanie, ich pripomienky boli zozbierané a zapracované elektronicky. Následne ministerstvo školstva v polovici decembra 2025 zorganizovalo okrúhly stôl venovaný téme vzdelávania a výskumu v oblasti jadra a diskusii o konkrétnych implementačných krokoch na jeho posilnenie na pôde Univerzity Komenského v Bratislave. Zúčastnili sa ho zástupcovia relevantných inštitúcií.