Začína sa tretí ročník veľtrhov vysokých škôl Alma mater, prvé podujatie privítajú Michalovce

Už v utorok 3. februára odštartuje tretí ročník veľtrhov Alma mater – miesto, kde si nájdeš svoju vysokú školu. Ako uviedlo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR, rozhodovanie o tom, čo robiť po strednej škole, patrí medzi najdôležitejšie u mladých ľudí. Veľtrhy Alma mater žiakom stredných škôl môžu pomôcť zorientovať sa v možnostiach vysokoškolského štúdia a priblížiť im ponuku slovenských vysokých škôl. Okrem toho im umožňuje osobne sa stretnúť so zástupcami škôl, pýtať sa na študijné programy, prijímacie konania či študentský život, a získať praktické informácie, ktoré im môžu pomôcť pri rozhodovaní.
Tento rok veľtrhy Alma Mater odštartujú na východe Slovenska, konkrétne 3. februára v Michalovciach. O deň neskôr bude veľtrh v Košiciach, 5. februára sa vysoké školy predstavia v Prešove. Podujatie bude pokračovať v Poprade 17. februára, nasledujúci deň bude v Dolnom Kubíne a 19. februára v Žiline.
Odporúča sa registrácia vopred
V marci sa veľtrhy presunú na juh Slovenska, konkrétne 3. marca bude Alma Mater v Komárne, 4. marca v Nitre a 5. marca v Banskej Bystrici. Napokon, v druhej polovici marca, sa podujatia budú konať na západe Slovenska. Alma Mater zavíta 17. marca do hlavného mesta Bratislava, 18. marca bude v Trnave a 19. marca v Trenčíne. Vstup na veľtrhy je bezplatný, stačí sa zaregistrovať.
„Školské skupiny sa prihlasujú na konkrétny čas prostredníctvom registračného formulára, jednotlivci a verejnosť môžu svoju účasť potvrdiť e-mailom na adrese almamater@minedu.sk. Odporúčame registráciu vopred, aby bol zabezpečený plynulý priebeh podujatia,“ uviedlo ministerstvo. Doplnilo, že pre verejnosť budú veľtrhy otvorené denne od 8:30 do 13:30.
„Veľtrhy Alma mater sú určené najmä pre žiakov tretích ročníkov stredných škôl, ktorí rozmýšľajú nad ďalším štúdiom. Chceme mladým ľuďom pomôcť urobiť rozhodnutie, ktoré bude dobré pre ich budúcnosť aj pre našu krajinu. V dvanástich mestách po celom Slovensku majú možnosť stretnúť sa so zástupcami vysokých škôl osobne, z očí do očí, pýtať sa a získať informácie, ktoré im pri rozhodovaní často chýbajú. Pozývam ich, aby túto príležitosť využili,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).
Predstavia štipendijnú schému
Ako informovali z jeho rezortu, v rámci podujatí bude študentstvu predstavená aj štipendijná schéma „Študujem doma, Slovensko ma odmení“. Určená je na podporu talentovaných študentov pri pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu, domáci študenti v rámci nej môžu získať podporu 4-tisíc eur ročne, zahraniční zas 5-tisíc eur ročne. Po novom sa tiež o štipendium môžu uchádzať aj študenti nastupujúci na druhý stupeň vysokoškolského štúdia. Národný projekt Poskytovanie štipendií pre talentovaných domácich a zahraničných študentov za účelom ich štúdia na vysokých školách v SR je v rámci Programu Slovensko spolufinancovaný Európskou úniou.
„Veľtrh Alma mater na jednom mieste nielen informuje o podmienkach získania štipendií, ale prináša aj komplexný prehľad o zaujímavých možnostiach štúdia na slovenských vysokých školách. Podporuje tak rozvoj vzdelávania a udržanie talentov na Slovensku,“ dodal štátny tajomník pre vysoké školstvo a akademický výskum Róbert Zsembera. Podľa jeho slov dva predošlé ročníky veľtrhov navštívilo bezmála 21-tisíc ľudí.