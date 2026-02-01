Košický samosprávny kraj upozorňuje na zmeny v spôsobe podávania prihlášok na stredné školy

Košický samosprávny kraj (KSK) upozorňuje na zmeny v spôsobe podávania prihlášok na stredné školy. Ako kraj uvádza na svojom webe, nový systém by mal celý proces zjednodušiť pre žiakov, rodičov aj školy. Najväčšia zmena spočíva v tom, že všetky prihlášky na stredné školy od žiakov základných škôl sa budú spracúvať cez jednotný systém Elektronických prihlášok – ePrihlášky.
„Tento systém používajú základné aj stredné školy. Rodič alebo zákonný zástupca môže prihlášku podať elektronicky cez ePrihlášky (https://eprihlasky.iedu.sk), cez školský informačný systém (napr. EduPage), alebo papierovo,“ približuje KSK. Bez ohľadu na to, aký spôsob si vyberie rodič, základná škola musí prihlášky odoslať na stredné školy výlučne elektronicky cez systém ePrihlášky.
Poradie škôl a odborov je na prihláške potrebné určiť podľa preferencie a dôležitosti pre žiaka. Prihlášky riaditeľom základných škôl je potrebné podávať do 20. februára 2026. „Po uzávierke prihlášok následne stredné školy zoradia uchádzačov podľa bodov (napr. za známky, testy, talentové skúšky). Systém ePrihlášky automaticky vyhodnotí, na ktorú školu je žiak prijatý, a to podľa jeho výsledkov, poradia škôl na prihláške či kapacity jednotlivých odborov,“ objasňuje košická župa.
INEKO zverejnil rebríčky škôl podľa výsledkov žiakov. Dominuje hlavne západné Slovensko, ale prekvapili aj regióny
V budúcom školskom roku bude pre uchádzačov v Košickom kraji k dispozícii 6 573 miest na 54 stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. „Na štvorročné a bilingválne gymnáziá bude možné prijať 1 149 žiakov, ďalších 268 očakávajú 8-ročné gymnáziá. Do prvých ročníkov stredných odborných škôl bude možné prijať 4 206 prvákov, na stredné priemyselné školy 644 a na strednú športovú školu 118 žiakov,“ uviedla samospráva. Doplnila, že škola umeleckého priemyslu bude môcť prijať 89 prvákov, na konzervatóriu to bude 99 miest.
Kompletná ponuka stredných škôl a odborov v Košickom kraji možno nájsť na www.strednapreteba.sk. Prijímacie skúšky sa budú konať od marca do mája. Pre odbory, kde sa robia talentové alebo špeciálne skúšky, ako sú gymnáziá, stredná športová škola, SOŠ, školy umeleckého priemyslu a konzervatóriá, budú prijímačky v termíne 23. až 25. marca a 30. marca až 1. apríla 2026. Pre odbory bez talentových skúšok, teda gymnáziá, stredné odborné školy a stredné priemyselné školy sú termíny prijímacích skúšok v 4. a 5. mája a 11. a 12. mája 2026. „Zoznam prijatých a neprijatých uchádzačov bude zverejnený 1. júna 2026,“ uzavrel KSK.