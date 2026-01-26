Veľtrhy Alma Mater sa vracajú, vysoké školy sa predstavia v rôznych mestách Slovenska

Veľtrhy Alma Mater sa vracajú, slovenské vysoké školy sa predstavia v tucte miest na Slovensku. Ako na sociálnej sieti uviedlo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR, slovenské vysoké školy prichádzajú za študentmi, aby sa osobne predstavili a poskytli informácie o možnostiach vysokoškolského štúdia na Slovensku.
Rezort priblížil, že na veľtrhoch môžu záujemcovia získať informácie o študijných programoch a prijímacích konaniach, ale aj prehľad o študentskom živote a možnostiach uplatnenia po skončení štúdia. Rovnako získajú aj informácie o štipendijnej schéme, v rámci ktorej môžu študenti získať až 12-tisíc eur.
Ako ministerstvo uviedlo, podujatie je primárne určené pre maturantov, no zúčastniť sa ho môže aj žiactvo nižších ročníkov, ktoré sa chce včas zorientovať v ponuke vysokých škôl.
„Vstup je bezplatný a je možný po registrácii. Prihlásenie ročníkov zabezpečuje stredná škola a prebieha prostredníctvom odkazu: https://www.cognitoforms.com/M%C5%A0VVa…/Veltrh_Alma_Mater. Skupiny sa prihlasujú na konkrétny čas vstupu,“ informoval rezort školstva. Doplnil, že verejnosť a jednotlivci sa môžu registrovať na e-mailovej adrese almamater@minedu.sk.
Ako vyplýva z priloženej mapky, veľtrhy Alma Mater odštartujú na východe Slovenska, konkrétne 3. februára v Michalovciach. O deň neskôr bude veľtrh v Košiciach, 5. februára sa vysoké školy predstavia v Prešove. Podujatie bude pokračovať v Poprade 17. februára, nasledujúci deň bude v Dolnom Kubíne a 19. februára v Žiline. V marci sa veľtrhy presunú na juh Slovenska, konkrétne 3. marca bude Alma Mater v Komárne, 4. marca v Nitre a 5. marca v Banskej Bystrici. Napokon, v druhej polovici marca, sa podujatia budú konať na západe Slovenska. Alma Mater zavíta 17. marca do hlavného mesta Bratislava, 18. marca bude v Trnave a 19. marca v Trenčíne.