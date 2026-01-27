Prieskum Hodnoť.to 2025 zaznamenal dvojnásobnú účasť študentov, nový zákon umožní ukončiť štúdium záverečnou stážou - VIDEO, FOTO

Študentstvo vysokých škôl sa opäť zapojilo do prieskumu spokojnosti s verejnými vysokými školami Hodnoť.to 2025. Ako informovalo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR, ktoré prieskum realizovalo v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR, druhého ročníka prieskumu sa počas apríla a mája zúčastnilo takmer 13-tisíc študentov a študentiek. V porovnaní s pilotným ročníkom ide o dvojnásobný počet.
Zaujímavé trendy
„Vo všeobecnosti sú aj tento rok študenti dvadsiatich verejných vysokých škôl prevažne spokojní. V porovnaní s výsledkami z minulého roka polovica vysokých škôl zaznamenala nárast celkovej spokojnosti svojich študentov. Výrazný nárast spokojnosti nastal najmä v prípade Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a Ekonomickej univerzity v Bratislave,“ uviedlo ministerstvo. Doplnilo, že prieskum ukázal aj zaujímavé trendy v rôznych oblastiach vysokoškolského štúdia.
V porovnaní s vlaňajškom študenti lepšie ohodnotili osobnú podporu zo strany vysokej školy. V tomto smere svoje skóre zlepšilo až 13 vysokých škôl. Všetky vysoké školy sa tak tento rok dostali nad hranicu celkovej spokojnosti. Študentstvo ale kritickejšie nahliadalo na férovosť hodnotenia a prehľadnosť študijných plánov. Stabilná ostala spokojnosť s prístupom učiteľov a kvalitou výučby.
„Výsledky prieskumu naďalej potvrdzujú potrebu sústrediť sa na oblasť internacionalizácie. Hoci viac ako polovica škôl v tejto oblasti oproti minulému roku zlepšila svoje skóre, hranicu prevažnej spokojnosti nedosiahla tento rok ani jedna vysoká škola. Pozitívnou správou je však mierny nárast spokojnosti v oblasti získavania praktických zručností, ako aj celková spokojnosť študentov všetkých vysokých škôl v novej oblasti prieskumu venovanej praxi počas vysokoškolského štúdia,“ dopĺňa rezort školstva.
Výpovedná hodnota dát
Ministerstvo tiež priblížilo, že cieľom 2. ročníka študentského prieskumu bolo zvýšiť počet zapojených študentov a vďaka tomu aj výpovednú hodnotu dát. Zámer sa podľa MŠVVaM SR podarilo naplniť. Oslovených bolo celkovo viac ako 88-tisíc študentov a študentiek prvého a druhého stupňa denného štúdia verejných vysokých škôl na Slovensku. Do online dotazníkového prieskumu sa ich od 31. marca do 31. mája 2025 zapojilo 12 772. V pilotnom ročníku v roku 2024 bol pritom počet zapojených 6 504 študentov.
„V aktuálnom ročníku študenti odpovedali celkovo na 64 otázok v 12 tematických oblastiach. K otázkam, ktoré sa týkali kvality výučby, prístupu pedagógov, podmienok štúdia, získaných vedomostí a praktických zručností pribudli otázky o adaptácii na vysokoškolské prostredie, o praxi počas štúdia a o prechode študentov na trh práce,“ uvádza ministerstvo. Doplnilo, že dotazník bol dostupný v slovenskom, maďarskom, ukrajinskom, ruskom aj anglickom jazyku. Podrobné výsledky prieskumu sú dostupné na webe ministerstva.
„Dáta z prieskumu nám ukazujú kľúčové trendy a posuny v študentskej spokojnosti v rôznych oblastiach štúdia. Na základe týchto dát sa vieme zameriavať na tie oblasti, ktoré sú dôležité a sú dobrým zrkadlom aj pre samotné vysoké školy. No neuspokojujeme sa iba s dátami o spokojnosti. Prijímame viacero systémových a zásadných opatrení, aby naše školy neboli len atraktívne, ale najmä kvalitné a úspešné,“ povedal minister školstvaTomáš Drucker (Hlas-SD).
Cenná spätná väzba
Štátny tajomník pre vysoké školstvo a akademický výskum Róbert Zsembera doplnil, že výsledky sú nielen pre samotné školy cennou spätnou väzbou.
„Pre ministerstvo školstva slúžia ako podklad pre financovanie a zvyšovanie kvality v rámci tzv. výkonnostných zmlúv, ktoré vysoké školy podpísali s ministerstvom v januári 2024. Práve prieskum spokojnosti študentov je totiž jedným z ukazovateľov, ktorý môžu školy, ak si ho zvolili, využiť na získanie dodatočných finančných prostriedkov,“ uviedol.
Šesť slovenských vysokých škôl – Ekonomická univerzita v Bratislave, Technická univerzita vo Zvolene, Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave a Žilinská univerzita v Žiline – si ako merateľný ukazovateľ vybralo spokojnosť študentov. V celkovom hodnotení, teda pri rozhodovaní o finančnej dotácii v rámci výkonnostných zmlúv, má daný ukazovateľ podiel 15 percent.
Prieskum spokojnosti zamestnávateľov
Ministerstvo v októbri opätovne spustilo aj prieskum spokojnosti zamestnávateľov Hodnoť.to 2025. „Pripravenosť absolventov slovenských vysokých škôl na potreby a výzvy trhu práce v ňom aktuálne hodnotia priamo ich zamestnávatelia. Zapojiť sa môžu tí zástupcovia firiem, organizácií alebo inštitúcií, ktorí pôsobia na území SR a zamestnávajú absolventov denného štúdia verejných vysokých škôl z akademického roku 2023/2024. Bližšie informácie týkajúce sa prieskumu spokojnosti zamestnávateľov Hodnoť.to sú zverejnené na webovom sídle ministerstva školstva aj na webovom sídle CVTI SR,“ priblížil rezort školstva s tým, že výsledky plánuje zverejniť v prvej polovici tohto roka.
MŠVVaM SR tiež pripomenulo, že realizuje v oblasti vysokého školstva široké spektrum opatrení. Medzi nimi sú napríklad štipendiá, podpora internacionalizácie a medzinárodnej spolupráce s dôrazom na systémovú modernizáciu štúdia, prepájanie akademickej obce s praxou, ale aj prepájanie slovenských univerzít a výskumných inštitúcií so svetovou špičkou či výrazné investície do infraštruktúry vysokých škôl.
„V najbližšom období predstavíme veľký strategický rámec podpory vzdelávania v oblasti jadra – nielen jadrovej energetiky, ale aj medicíny, jadrovej fyziky, jadrovej chémie a príbuzných odborov. Naším cieľom je systematicky sa zamerať na oblasti, v ktorých môže Slovensko dlhodobo vyniknúť a stať sa rešpektovanou a vysoko vzdelanou krajinou,“ uzavrel Drucker.