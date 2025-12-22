Druckerovo ministerstvo spustilo výzvu na rozvoj podnikateľských a inovačných zručností študentov vysokých škôl

Rezort školstva spustil výzvu na rozvoj podnikateľských a inovačných zručností študentov vysokých škôl. Vysoké školy sa tak môžu uchádzať o financie na inovovanie svojich študijných programov, a to prostredníctvom vytvorenia predmetov zameraných na podnikavosť študentov.
Posilnenie spolupráce
Ako Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR informovalo, cieľom výzvy z národného projektu Podpora podnikateľského a inovačného potenciálu študentov je posilnenie spolupráce medzi akademickou sférou a podnikateľským prostredím, napríklad aj prostredníctvom zapojenia odborníkov z praxe do výučby. Výzva je pre verejné vysoké školy otvorená do 2. februára 2026, podrobnosti možno nájsť na webstránke ministerstva školstva.
Slovenské vysoké školy sa posúvajú správnym smerom, vyhlásil Drucker. Počet vysokoškolákov vzrástol
„Každé euro vložené do modernizácie vzdelávania sa nám, našej krajine vráti násobne. Práve inovácie štúdia podľa požiadaviek trhu práce a svetových trendov sa podieľajú na stabilnom rozvoji ekonomiky a zvyšovaní kvalita nášho života,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). Celkový objem prostriedkov na projekt je bezmála deväť miliónov eur, spolufinancovanie zo zdrojov Európskej únie, z Programu Slovensko, je v hodnote 6,7 milióna eur.
Viac šancí získavať skúsenosti priamo od expertov
Z výzvy bude podporené inovovanie študijných programov verejných vysokých škôl zameraných na zvyšovanie podnikateľského a inovačného potenciálu študentov. „Inovované alebo nové predmety prinesú študentom relevantné vedomosti a kľúčové zručnosti zo sveta podnikania a inovácií. Absolventov pripravia na realizáciu vlastných podnikateľských nápadov a zvýšia tiež ich pripravenosť na potreby súčasného trhu práce,“ priblížilo ministerstvo. Doplnilo, že projekt umožní vysokým školám užšiu spoluprácu so skúsenými odborníkmi z praxe, ktorých budú môcť zapojiť do vyučovania ako lektorov.
Druckerovo ministerstvo vyhodnotilo žiadosti o talentové štipendiá „Študujem doma, Slovensko ma odmení“
„Dajú tak študentom viac šancí získavať skúsenosti priamo od expertov, inovátorov, výskumníkov, startupistov či úspešných podnikateľov. Počíta sa aj so spoluprácou so zahraničnými partnermi, ako je napríklad americká univerzita Georgia Institute of Technology, ktorá aktívne participovala už pri príprave vzdelávacích modulov ako obsahového základu nových, resp. inovovaných predmetov na vysokých školách,“ uvádza ministerstvo s tým, že k naplneniu vzdelávacích cieľov projektu by mali prispieť aj workshopy, školenia, kariérne dni či ďalšie podujatia pre študentstvo. Výsledkom má byť väčšia konkurencieschopnosť slovenských vysokých škôl i motivácia študentov ostať študovať na Slovensku.
Študenti budú spoluvytvárať rast ekonomiky
„Užšie prepojenie akademickej a podnikateľskej sféry je kľúčové nielen pre budúcnosť absolventov vysokých škôl. Práve dnešní študenti budú už o pár rokov spoluvytvárať rast ekonomiky – či už obsadením pracovných miest s pridanou hodnotou, alebo rozbehnutím startupov či inovačných projektov,“ uviedol štátny tajomník Róbert Zsembera.
Odštartoval nový národný projekt, podporiť má rozvoj podnikavosti a inovatívnosti vysokoškolákov - FOTO
Národný projekt slávnostne odštartoval v novembri na Konferencii GradeUP a podujatí Noc podnikavosti na pôde Technickej univerzity v Košiciach. „Každoročne priblížia význam a výsledky podpory inovačných a podnikateľských schopností študentov vysokých škôl,“ doplnilo MŠVVaM SR.