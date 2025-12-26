Ministerstvo školstva zhodnotilo rok 2025, za najvýznamnejší krok považuje prijatie novej legislatívy

Rezort školstva hodnotí ako najvýznamnejší krok v roku 2025 schválenie novej legislatívy. Ide o východisko pre najväčšiu reformu slovenského školstva za posledné dve desaťročia. Ako Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR pripomenulo, ide o balík siedmich školských reformných zákonov pre kvalitné a dostupné vzdelanie pre každé dieťa bez ohľadu na jeho pôvod a zázemie.
Balíček zahŕňa novelu školského zákona, novelu zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, novelu zákona o podpore práce s mládežou a novelizáciou prešiel aj zákon o odbornom vzdelávaní a príprave. Schválené tiež boli aj tri nové zákony, konkrétne nový zákon o financovaní škôl a školských zariadení, nový zákon o školskej správe a zákon o vysokých školách.
Zmeny sa zavedú postupne
Ministerstvo školstva zdôraznilo, že všetky presadené zmeny napĺňajú programové vyhlásenie vlády a v najbližších desaťročiach by mali definovať školstvo na Slovensku.
„Slovensko, ak chce v budúcnosti ekonomicky rásť, musí investovať do vzdelania a do kvality kvalifikovanej pracovnej sily. To je základ. Balík zmien, ktorý sme tento rok schválili, je presne o tom. Ak si udržíme tempo a ak v jeho implementácii budú pokračovať aj tí, ktorí prídu po mne, máme reálnu šancu priniesť v horizonte 15 až 20 rokov desiatky percent hospodárskeho rastu,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).
Slovenskí učitelia starnú, ich priemerný vek za posledné roky výrazne vzrástol
Akcentoval tiež, že balík neprináša zmeny, ktoré by sa „zapli“ zo dňa na deň, ale budú implementované postupne. „Niektoré opatrenia začnú platiť od 1. januára, iné od nového školského roka a ďalšie až o rok neskôr. Urobili sme to preto, aby bol jasný celkový obraz – kam smerujeme a na čo sa majú školy, učitelia aj rodičia pripraviť. Sú to zmeny, ktoré sa nedajú zvládnuť za mesiac a niektoré ani za jeden rok, ale sú nevyhnutné,“ dodal Drucker.
Poniektoré časti novej legislatívy sa ale stretli s nevôľou. Napríklad zmena financovania súkromných a cirkevných škôl vyvolala počas procesu prijímania rozsiahlu nevôľu ako u predstaviteľov niektorých politických subjektov, tak aj u zástupcov cirkevných a súkromných škôl. Školy opakovane protestovali, ministerstvo sa zas proti ich námietkam opakovane vymedzilo. Do parlamentu tiež smerovali dve petície, v rámci ktorých petičiari vyzbierali približne 120-tisíc podpisov proti navrhovaným zmenám.
Povinná predškolská dochádzka
„Plánujeme spolupracovať so samosprávami, so združeniami základných škôl, ako aj so súkromnými, cirkevnými a národnostnými školami. Chceme spoločne diskutovať o pravidlách pre sieť škôl tak, aby sme dosiahli čo najvyššiu kvalitu pri čo najlepšej dostupnosti. Uvedomujeme si aj špecifiká – napríklad v národnostnom školstve, kde nemusí byť dostatočný počet detí. Otázka preto nie je, či má taká škola zaniknúť, ale ako jej pomôcť, aby sa nerozpadala, ale rozvíjala, aby mala stabilné financovanie a poskytovala kvalitné vzdelávanie v špecifickom prostredí,“ uviedol Drucker na margo témy. Zdôraznil, že je otvorený aj diskusii o ukazovateľoch kvality.
„Ak existuje malá škola, ktorá má dlhodobo výborné výsledky a dokáže si ich udržať, nemá byť trestaná, ale skôr podporená. Toto sa však nedá rozhodnúť za jeden rok ani spoza jedného stola. Preto sme pripravili návrh rámcového memoranda so všetkými relevantnými partnermi. Je ich veľa a chceme s nimi pracovať férovo, na základe dát a v partnerstve,“ doplnil šéf rezortu školstva s tým, že aj preto hovoria o implementácii rozloženej v čase. Ide o horizont približne troch až štyroch rokov. Drucker prízvukoval, že bez komunikácie, dát a zodpovednej spolupráce sa tieto zmeny urobiť nedajú.
Slovenské vysoké školy sa posúvajú správnym smerom, vyhlásil Drucker. Počet vysokoškolákov vzrástol
Medzi výraznými zmenami najnovšieho školského balíčka je aj postupné zavádzanie povinnej predškolskej dochádzky pre deti od štyroch, a potom aj od troch rokov veku. V tomto smere ale niektorí upozorňujú na nedostatočné kapacity škôlok, a tiež chýbajúcich pedagógov. Minister Drucker v tejto súvislosti ozrejmil, že už v tomto roku v oblasti materských škôl prešli na nové financovanie, ktoré má umožniť lepšiu dostupnosť predprimárneho vzdelávania aj v ekonomicky slabších regiónoch. Od roku 2027 majú v pláne ešte väčšmi posilniť včasnú prípravu detí, ktoré ju najviac potrebujú.
„Mozog dieťaťa je v ranom veku mimoriadne vnímavý. Ak dieťa príde do školy bez základných návykov, veľmi ťažko sa to dobieha neskôr. Preto je dôležité pracovať s deťmi čo najskôr – či už v rodine, alebo v materských školách,“ zdôraznil minister. Jeho rezort tiež pripomenul, že z Plánu obnovy a odolnosti SR podporili vznik vyše 10-tisíc nových miest v škôlkach, v hodnote približne 180 miliónov eur. „To sú konkrétne výsledky, ktoré rozširujú dostupnosť predprimárneho vzdelávania. V obciach s nedostatkom kapacít bude navyše možné naďalej poskytovať povinné predprimárne vzdelávanie aj v iných vnútorných priestoroch schválených hygienou a evidovaných príslušným regionálnym úradom školskej správy (do 31. augusta 2030),“ doplnilo MŠVVaM SR.
Umelá inteligencia na školách
V súvislosti s umelou inteligenciou na školách minister Drucker skonštatoval, že je to veľká téma. „Deti sa musia naučiť, že rozhodovanie musí zostať v rukách človeka. Tento rok sme predstavili Plán zodpovedného využívania umelej inteligencie vo vzdelávaní. Zameriavame sa na to, aby AI pomáhala učiteľom – zefektívňovala ich prácu, umožnila individuálnejší prístup k žiakom, lepšie hodnotenie a lepšie porozumenie tomu, kde majú deti ťažkosti. Zároveň však musíme deti učiť, ako s umelou inteligenciou pracovať – vrátane etických otázok,“ zdôraznil.
Podotkol tiež, že AI nie je len o chatovacích nástrojoch, ale je témou aj pre spoločenské vedy a občiansku náuku. Mladí ľudia podľa neho dnes tieto technológie používajú prirodzene, neraz intuitívne, ale nie vždy zmysluplne a niekedy ich používajú aj ako náhradu medziľudských vzťahov. Minister to považuje za signál, že v spoločnosti chýbajú zdravé vzťahy.
Záškoláctvo na Slovensku je stále dlhodobou výzvou, analýza ukázala priepastné rozdiely medzi regiónmi
„Aj preto sme pristúpili k zákazu používania mobilných telefónov na základných školách. Nie preto, aby sme deti trestali, ale aby boli viac sústredené, menej rozrušené a aby si uvedomili, že vedľa nich sedí spolužiak, spolužiačka – skutočný človek. Budovanie vzťahov je v dnešnom digitálnom svete mimoriadne dôležité. Ak sa pozrieme širšie, vidíme aj nárast radikalizácie. Tá často vzniká tam, kde chýbajú sociálne väzby, pocit spolupatričnosti a hodnotové ukotvenie. Kedysi sa deti a mladí ľudia stretávali prirodzene na ihriskách a v komunitách. Dnes sa veľká časť sociálnych interakcií presunula do online priestoru. Aj na to musí vzdelávací systém reagovať,“ dodal Drucker.
Minister školstva opakovane zdôraznil, že zmeny nemožno riešiť jednorazovo a skokovo, považuje za potrebné vytvoriť systém a určiť si jasné priority. „Vzdelávanie je jednou z nich. Lenže treba férovo povedať, že sme mali do školstva investovať už dávno. Roky dozadu. Spomeňme si, napríklad, že len za tri roky, počas ktorých sa vystriedali traja či štyria premiéri, prišlo do vysokého školstva len 30 miliónov eur navyše. Teraz, za roky 2024, 2025 a vrátane návrhu rozpočtu na rok 2026, hovoríme o celkovej sume 300 miliónov eur. To je obrovský rozdiel,“ vraví Drucker.
Zázraky sa zo dňa na deň neudejú
Dodal, že zázraky netreba očakávať zo dňa na deň, výsledky sa podľa neho ale dostavia, ak budú systematicky pokračovať. „Reformný balík, ktorý sme predstavili, bol vysoko ocenený – napríklad aj zo strany OECD. A verím, že to bude potvrdené aj v ich hodnotiacej správe, rovnako ako zo strany Európskej komisie,“ uviedol. Prízvukoval ale, že zákon nie je všetko a dôležité je dostať veci do praxe a zabezpečiť kontinuitu. Rovnako zdôraznil, že ako minister neprišiel s cieľom všetko zrušiť a začínať nanovo. Tam, kde boli veci dobre nastavené, v nich pokračujú.
„Do nového roka prajem žiačkam a žiakom veľa zvedavosti, zaujímavého učenia, nových skúseností a pekných zážitkov. Rodičom želám trpezlivosť, radosť zo svojich detí a pocit, že v tom nie sú sami. Učiteľom a školám prajem odvahu a povzbudenie k zmenám, ktoré budeme robiť spoločne – v dialógu a s cieľom lepšej budúcnosti pre nás všetkých,“ odkázal minister školstva Tomáš Drucker na záver deťom, rodičom a pedagógom.