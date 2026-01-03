Od nasledujúceho školského roka budú musieť všetky základné školy vyučovať podľa nového kurikula

Od budúceho školského roka 2026/2027 čaká školstvo veľká zmena, a to výučba podľa nového kurikula pre všetky základné školy. Reformu ministerstvo zavádzalo postupne, školy sa do nej zapájali najprv dobrovoľne. V aktuálnom školskom roku podľa nového štátneho vzdelávacieho programu už vyučujú stovky škôl.
„Od budúceho školského roka bude kľúčovou zmenou nové kurikulum v základnom vzdelávaní. Už dnes máme tri vlny škôl, ktoré doň vstúpili dobrovoľne. Od nového školského roka sa nový spôsob vzdelávania stane povinným pre všetky základné školy – začne sa u detí, ktoré nastúpia do prvého ročníka a postupne sa bude rozširovať do ďalších ročníkov,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). Ako ozrejmil, daná zmena nie je o tom, že by sa deti mali učiť „niečo úplne iné“, ale o tom, ako sa učia.
Viac rozmýšľania
„Menej memorovania, viac porozumenia. Menej odpovedí typu „viem – neviem“, viac schopnosti pochopiť súvislosti, rozmýšľať, aplikovať vedomosti. Nejde o to, aby dieťa vedelo príklad naspamäť vypočítať, ale aby rozumelo, prečo to tak je. Základné vzdelávanie má vytvárať prenositeľné základy – bez ohľadu na to, či z dieťaťa raz bude lekár, inžinier, remeselník, alebo vedec,“ uviedol Drucker.
„V prvých rokoch implementácie kurikulárnej reformy sme realizovali niekoľko meraní, ktoré sa týkali škôl (kultúra školy, profesijná zdatnosť učiteľov, otvorenosť voči inováciám a pod.), ale aj zrozumiteľnosti nového Štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP) a podpory, ktorú počas implementácie zmien školy dostávajú,“ priblížilo ministerstvo pre agentúru SITA.
Doplnilo, že v prvom roku sa do meraní zapojilo 39 škôl, v druhom roku zas Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) realizoval tri merania na 530 školách, ktoré začali s novým kurikulom o rok neskôr. Skúmal spokojnosť škôl s poskytovanou podporou od NIVaM aj Regionálnych centier podpory učiteľov (RCPU), rovnako bol predmetom merania aj pohľad riaditeľov škôl na realizované zmeny na školách. „Spokojnosť škôl s poskytovanou podporou zo strany NIVAM a RCPU bola vysoká,“ uviedol rezort školstva.
Zapojilo sa oveľa viac škôl
Ministerstvo doplnilo, že vďaka realizovaným meraniam a spätnej väzbe od škôl posilnili vzdelávanie v oblasti rozvoja metakognície a charakterovej výchovy, navrhnuté boli aj dodatočné úpravy vzdelávacích štandardov, ktoré podporili zrozumiteľnosť dokumentu, a zintenzívnili úsilie o vzdelávanie školských kolektívov, nielen jednotlivcov. Okrem toho NIVaM a RCPU priniesli množstvo odborných podujatí, ktoré kopírovali konkrétne potreby škôl, posilnilo aj vzdelávanie riaditeľov v oblasti manažmentu zmeny.
„Postupne sme upravovali aj pravidlá pre fungovanie RCPU, ktoré sú novým systémovým prvkom podpory pre školy. Výsledky meraní nám pomohli pripraviť taktiež množstvo digitálnych formátov podpory ako aplikácia na tvorbu učebných osnov, digitálny ŠVP, metodický portál či online kurzy. Pre zriaďovateľov neplnoorganizovaných škôl sme pripravili metodický materiál, ktorý im predstavil možné riešenia, aby mohli urobiť informované rozhodnutie o tom, ako sa neplnoorganizované školy s touto zmenou vyrovnajú,“ vymenovalo ďalej ministerstvo.
Drucker dodal, že v súvislosti s kurikulárnou reformou robia všetko pre to, aby školy podporili v jej implementácii.
„Odhadovali sme, že najviac škôl sa pripojí až na konci. Už v druhom roku sa nám však podarilo zapojiť takmer trojnásobný počet škôl oproti pôvodnému plánu. Dnes máme v reforme zapojenú približne polovicu škôl, čo je už veľmi solídna báza. Školy si môžu medzi sebou vymieňať skúsenosti, vedia si zavolať, poradiť sa. Samozrejme, počas implementácie sa vyskytli aj výzvy a problémy, ale v tejto fáze už máme dostatočné kapacity na zdieľanie poznatkov,“ pokračoval šéf rezortu.
Nedôvera sa znižuje
Podotkol, že reforma sa týka najmä prvého stupňa základných škôl. Ide teda o triedy, kde deti učí jeden triedny učiteľ počas celého dňa, čo je iný model než na druhom stupni. „Títo učitelia si deti vedú do ďalších ročníkov a postupne si budujú svoju vlastnú prax. Zmeny sa teda zavádzajú postupne a prirodzene,“ vysvetľuje Drucker.
„No práve vďaka tomu, že už veľká časť škôl reformu realizuje – a pre niektoré to bude budúci školský rok už štvrtý rok – sa nedôvera znižuje. Naopak, rastie komfort a istota, že ak nastane problém, viem, na koho sa obrátiť. Pomáhajú mentori, regionálne centrá, ale aj osobné kontakty medzi učiteľmi,“ dodal minister. Prízvukoval, že reformu realizujú v spolupráci so školami a regiónmi a nejde o zmenu „zhora“. Jej ťahúňmi sú samotné školy a učitelia, ktorí veria, že to má zmysel. „A ja som presvedčený, že ich je čoraz viac,“ uzavrel.