Študentská rada stredných škôl nesúhlasí so skracovaním rozsahu akademického týždňa pre maturantov

Študentská rada stredných škôl (ŠRSŠ) vyjadrila nesúhlas s praktickými dôsledkami novely školského zákona, konkrétne s ustanoveniami skracujúcimi zákonom garantovaný rozsah akademického týždňa pre maturantov. Úprava účinná od 1. januára 2026 ho skrátila z piatich na tri vyučovacie dni.
„Tento krok považujeme za problematický z hľadiska kvality prípravy žiakov na maturitnú skúšku a za zníženie doterajšieho štandardu. V praxi ide o zmenu, ktorá môže viesť k zjednoteniu školskej praxe smerom k minimu, čím sa maturantom obmedzí časový priestor na prípravu na jednu z najdôležitejších skúšok počas štúdia,“ uviedla predsedníčka ŠRSŠ Vanesa Rumančíková.
Dodala, že o to viac ich mrzí, že opatrenie nadobúda účinnosť v priebehu tohto školského roka, a že bolo prijaté bez dostatočne včasnej a zrozumiteľnej komunikácie smerom k žiakom.
Zmeny v oblasti maturitných skúšok
„Ako Študentská rada stredných škôl dlhodobo spolupracujeme s Ministerstvom školstva SR a oceňujeme viaceré systémové opatrenia zamerané na podporu študentov, vrátane programov ako Študuj doma či mnohých noviel školstva. Práve preto považujeme za dôležité otvorene pomenovať aj tie rozhodnutia, s ktorými sa ako zástupcovia študentov nedokážeme stotožniť,“ dodala Rumančíková.
Medzi takéto rozhodnutia podľa jej slov patria aj niektoré zmeny v oblasti maturitných skúšok, medzi nimi najmä zavedenie povinnej maturity z matematiky v navrhovanej podobe. Zástupcovia stredoškolského študentstva sú toho názoru, že dostatočne nezohľadňuje rozdielne študijné zamerania stredoškolákov a ich ďalšie akademické či profesijné smerovanie.
Zmena akademického týždňa
„Rovnako vnímame praktické problémy, ktoré prinášajú nové nastavenia maturitných povinností pre študentov bilingválnych škôl. Povinnosť absolvovať maturitnú skúšku z minimálne jedného predmetu v cudzom jazyku v niektorých prípadoch vedie k zvýšeniu počtu maturitných predmetov oproti iným žiakom. To sa môže dotýkať najmä študentov, ktorí sa pripravujú na štúdium odborov, ako je medicína, a maturovali by z profilových predmetov v slovenskom jazyku. Takíto študenti si budú musieť pridať ešte jeden predmet navyše v cudzom jazyku,“ uviedla Rumančíková.
Predsedníčka ŠRSŠ dodala, že Rada verí, že i tieto otázky budú predmetom odbornej diskusie a spoločného hľadania riešení. Spomenuté body plánujú prerokúvať na najbližšom stretnutí s ministrom školstva Tomášom DruckeromHlas-SD). Veria, že sa so šéfom rezortu školstva stretnú v najbližších mesiacoch.
Agentúra SITA sa so žiadosťou o stanovisko obrátila na Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR. Ako objasnili z odboru komunikácie a marketingu rezortu školstva, zmena v počte dní akademického týždňa vznikla na základe zásadnej pripomienky, ktorú v rámci medzirezortného pripomienkového konania uplatnil Žilinský samosprávny kraj.
„Bola prijatá v rozporovom konaní rozhodnutím zodpovednej zamestnankyne ministerstva, ale bez upozornenia vedenia rezortu. Zámerom ministerstva školstva v rámci rozsiahleho reformného balíka siedmich zákonov nebolo skracovať čas prípravy maturantov na maturitné skúšky,“ zdôraznili a avizovali, že ministerstvo preto v najbližšom možnom termíne prijme nápravu.
Dve úrovne maturity z matematiky
Zdôraznili tiež, že predmetná zmena sa nevzťahuje na súčasných maturantov, keďže organizácia školského roka bola stanovená ešte pred tým, ako novela zákona nadobudla účinnosti. V súvislosti s povinnou maturitnou skúškou z matematiky rezort školstva pripomenul, že táto bude mať dve úrovne, a to základnú a vyššiu.
„Tento prístup má za cieľ umožniť diferencovaný prístup k hodnoteniu a zohľadniť rôznorodé potreby a zameranie študentov. Niektoré stredné školy budú mať výnimky z povinnej maturity z matematiky. Celá problematika sa podrobne diskutuje v pracovných skupinách zložených z odborníkov, berúc do úvahy hodinové dotácie, zamerania, študijné programy, uznanie maturitnej skúšky z matematiky vysokými školami ako náhradu za prijímacie skúšky a podobne,“ uviedli z ministerstva s tým, že podrobnosti budú rozpracované vo vykonávacích predpisoch.
Na margo predmetov, z ktorých sa skladá maturitná skúška na strednej škole, z rezortu školstva uviedli, že tieto školský zákon neupravuje. „Ustanovuje to vyhláška o strednej škole, ku ktorej momentálne prebiehajú pracovné stretnutia,“ uzavreli.