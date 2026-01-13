Ministerstvo školstva a zástupcovia samospráv podpísali memorandum o optimalizácii siete základných škôl - FOTO

MŠVVaM SR poukázalo, že rozdrobenosť siete základných škôl aj výrazné regionálne rozdiely negatívne vplývajú na kvalitu vzdelávania.
Katarína Lörincová
Redaktorka domácej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Tomáš Drucker
Minister školstva Tomáš Drucker pri podpisovaní memoranda o zvyšovaní kvality vzdelávania. Foto: www.facebook.com
Slovensko Ministerstvo školstva Školstvo z lokality Slovensko

Rezort školstva tento týždeň so zástupcami samospráv, cirkevných aj súkromných škôl podpisuje Memorandum o spolupráci pri zvyšovaní kvality vzdelávania a optimalizácii siete základných škôl. Ako uviedli z Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR, v tomto roku bude veľkou témou optimalizácia siete škôl.

Zmeny v sieti škôl

Memorandum, ktoré podpíše so zástupcami miest, obcí, cirkevných, súkromných, národnostných a združených základných škôl pomôže nastaviť jasné pravidlá, ako koordinovane, udržateľne a s ohľadom na potreby detí a miestnych komunít postupovať pri zmenách v sieti škôl. Ministerstvo zdôraznilo, že jeho cieľom nie je rušiť školy „od stola“.

Naopak, naším cieľom je zlepšiť podmienky na vzdelávanie v spolupráci so zriaďovateľmi škôl. Vieme, že mnohé školy sú pre svoje obce a mestá dôležité, a preto k zmenám pristupujeme citlivo. Memorandum, ktoré sme v utorok podpísali, je jasným signálom, že chceme spolupracovať, navzájom sa počúvať a hľadať optimálne riešenia,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).

Vplyv na kvalitu vzdelávania

MŠVVaM SR poukázalo, že rozdrobenosť siete základných škôl, demografický vývoj aj výrazné regionálne rozdiely dlhodobo negatívne vplývajú na kvalitu vzdelávania, dostupnosť kvalifikovaných pedagógov i finančnú stabilitu systému. „Memorandum vytvára rámec, ako tieto výzvy riešiť koordinovane, udržateľne a bez ohrozenia dostupnosti vzdelávania pre deti,“ priblížilo ministerstvo.

Doplnilo, že sa v ňom tiež zaväzuje k tomu, že každá základná škola, ktorej sa zníži financovanie v dôsledku úprav veľkostného koeficientu, dostane v prechodnom období kompenzáciu. Podmienkou je, že predloží jednoduchý plán svojho ďalšieho rozvoja. Spolu s partnermi memoranda bude MŠVVaM SR tieto plány zbierať a analyzovať, a následne ich využije pri príprave metodiky racionalizačných opatrení aj návrhoch legislatívnych zmien.

Prvé návrhy

Súčasťou spolupráce bude aj nastavenie dlhodobej vízie fungovania a financovania neplnoorganizovaných škôl, ako aj vytvorenie priestoru pre pravidelný dialóg so zriaďovateľmi a odbornou verejnosťou,“ doplnil rezort školstva. Ministerstvo uvádza, že prvé návrhy zmien právnych predpisov by mali byť pripravené do polovice tohto roka.

Uplatňovanie veľkostného koeficientu bude v nasledujúcich rokoch postupne redukované, až do jeho úplného zrušenia k 31. decembru 2030. Cieľom optimalizačných opatrení je dlhodobo udržateľná sieť základných škôl, ktorá zabezpečí kvalitné a dostupné vzdelávanie pre všetky deti bez ohľadu na to, kde žijú,“ uzavrelo.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem
Viac k osobe: Tomáš Drucker
Firmy a inštitúcie: Hlas - sociálna demokraciaMinisterstvo školstva výskumu vývoja a mládeže SR
Okruhy tém: Kvalita vzdelávania Memorandum o spolupráci Minister školstva výskumu vývoja a mládeže SR

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk