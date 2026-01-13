Ministerstvo školstva a zástupcovia samospráv podpísali memorandum o optimalizácii siete základných škôl - FOTO

Rezort školstva tento týždeň so zástupcami samospráv, cirkevných aj súkromných škôl podpisuje Memorandum o spolupráci pri zvyšovaní kvality vzdelávania a optimalizácii siete základných škôl. Ako uviedli z Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR, v tomto roku bude veľkou témou optimalizácia siete škôl.
Zmeny v sieti škôl
Memorandum, ktoré podpíše so zástupcami miest, obcí, cirkevných, súkromných, národnostných a združených základných škôl pomôže nastaviť jasné pravidlá, ako koordinovane, udržateľne a s ohľadom na potreby detí a miestnych komunít postupovať pri zmenách v sieti škôl. Ministerstvo zdôraznilo, že jeho cieľom nie je rušiť školy „od stola“.
Študentská rada stredných škôl nesúhlasí so skracovaním rozsahu akademického týždňa pre maturantov
„Naopak, naším cieľom je zlepšiť podmienky na vzdelávanie v spolupráci so zriaďovateľmi škôl. Vieme, že mnohé školy sú pre svoje obce a mestá dôležité, a preto k zmenám pristupujeme citlivo. Memorandum, ktoré sme v utorok podpísali, je jasným signálom, že chceme spolupracovať, navzájom sa počúvať a hľadať optimálne riešenia,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).
Vplyv na kvalitu vzdelávania
MŠVVaM SR poukázalo, že rozdrobenosť siete základných škôl, demografický vývoj aj výrazné regionálne rozdiely dlhodobo negatívne vplývajú na kvalitu vzdelávania, dostupnosť kvalifikovaných pedagógov i finančnú stabilitu systému. „Memorandum vytvára rámec, ako tieto výzvy riešiť koordinovane, udržateľne a bez ohrozenia dostupnosti vzdelávania pre deti,“ priblížilo ministerstvo.
Optimalizácia siete základných a stredných škôl nie je samoúčelná, cieľom je podľa Druckera kvalitné vzdelávanie
Doplnilo, že sa v ňom tiež zaväzuje k tomu, že každá základná škola, ktorej sa zníži financovanie v dôsledku úprav veľkostného koeficientu, dostane v prechodnom období kompenzáciu. Podmienkou je, že predloží jednoduchý plán svojho ďalšieho rozvoja. Spolu s partnermi memoranda bude MŠVVaM SR tieto plány zbierať a analyzovať, a následne ich využije pri príprave metodiky racionalizačných opatrení aj návrhoch legislatívnych zmien.
Prvé návrhy
„Súčasťou spolupráce bude aj nastavenie dlhodobej vízie fungovania a financovania neplnoorganizovaných škôl, ako aj vytvorenie priestoru pre pravidelný dialóg so zriaďovateľmi a odbornou verejnosťou,“ doplnil rezort školstva. Ministerstvo uvádza, že prvé návrhy zmien právnych predpisov by mali byť pripravené do polovice tohto roka.
Slovenské školstvo čaká rok zmien: AI vo výučbe, elektronické maturity a rast platov aj počas konsolidácie
„Uplatňovanie veľkostného koeficientu bude v nasledujúcich rokoch postupne redukované, až do jeho úplného zrušenia k 31. decembru 2030. Cieľom optimalizačných opatrení je dlhodobo udržateľná sieť základných škôl, ktorá zabezpečí kvalitné a dostupné vzdelávanie pre všetky deti bez ohľadu na to, kde žijú,“ uzavrelo.