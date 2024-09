Ministerstvo školtva plánuje aj úpravy v prípade záverečných prác študentov

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR chystá do budúcna zmenu metodiky financovania vysokého školstva. Tá by mala byť jednoduchšia a prehľadnejšia. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol štátny tajomník rezortu školstva Róbert Zsembera. Zdôraznil, že väčší dôraz sa bude klásť na kvalitu výstupov.

„To znamená, že už nebudeme financovať odborné výstupy na vysokých školách, ale čisto vedecké výstupy. Je to aj európsky, aj svetový trend. Zároveň tým chceme pomôcť našim vedcom na vysokých školách, aby neboli nútení chrliť prehnané množstvo výstupov, ale mohli sa viac venovať výskumným aktivitám,“ ozrejmil.

Revízia spôsobu písania prác

Zámerom je aj posilnenie financovania tvorby učebníc a didaktických materiálov. „To znamená prepojiť viac naše vysoké školy so strednými či základnými školami. Ale aj tvoriť vysokoškolské učebnice, aby študenti mali k dispozícii vždy najnovšie študijné materiály,“ priblížil štátny tajomník.

Dodal, že ministerstvo plánuje aj úpravy v prípade záverečných prác študentov. Písanie prác v takej podobe, ako ich poznáme dnes, by podľa Zsemberu malo byť minulosťou. „Dolaďujeme nejaké technikálie, ktoré nám umožňujú nastaviť nový systém, nový proces, a chceli by sme ísť systémom čo odbor, čo fakulta. Nech si vyberú konkrétne vysoké školy, konkrétne fakulty a odbory, ako má vyzerať záverečná práca ich študenta,“ vysvetlil.

Revízia spôsobu písania prác by podľa neho mala prispieť k väčšej atraktívnosti pre študentov, a tiež väčšmi reflektovať dnešnú dobu. V tomto smere poukázal na umelú inteligenciu a jej vplyv na vzdelávací proces.

Podpora duševného zdravia

Štátny tajomník akcentoval aj potrebu venovať sa študentom na doktorandskom štúdiu. „Potrebujeme viac zatraktívniť ich prijímanie a ich počet na vysokých školách,“ vysvetlil a poznamenal, že v niektorých odboroch je nedostatok doktorandov vážnym problémom.

„Neskôr na to budú nadväzovať aj problémy v zabezpečovaní študijných programov. Toto všetko musíme riešiť,“ vyjadril sa Zsembera. Výzvy podľa štátneho tajomníka čakajú vysoké školstvo aj v oblasti podpory duševného zdravia na vysokých školách.

„Tam pôjde tiež masívna investícia z eurofondov práve na podporné opatrenia, to znamená napríklad zvýšenie či už počtu zamestnancov psychologických poradní a ďalšie konkrétne aktivity, ktoré sú dôležité, aby ste svoje duševné zdravie nejakým spôsobom vedeli upevňovať,“ priblížil.

Zvyšovať by chceli aj podnikavosť študentstva, napríklad zakladaním start-upov pri vysokých školách.