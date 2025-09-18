Cieľom nie je šetriť, ale zvyšovať kvalitu. Drucker chce hľadať úspory aj cez racionalizáciu siete škôl

Celkovo bude školstvo musieť nájsť v budúcom roku peniaze na úrovni okolo 180 miliónov eur. Napriek tomu by ale rozpočet pre tento rezort mal rásť, minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) hovorí o sume približne 600 miliónov eur. Po stredajšom rokovaní vlády tiež na margo prípadného prepúšťania zamestnancov v rezorte poukázal, že samotné ministerstvo pedagógov nezamestnáva, vzhľadom na to, že zriaďovateľmi škôl sú samosprávy a vysoké školstvo je samostatné.
„My nemáme priame pracovno-právne vzťahy. Ale k tomu sa hlásim od začiatku, že každé jedno euro, ktoré dávame, musí priniesť najväčšiu hodnotu,“ prízvukoval. Dodal, že prísny je aj v oblasti podporných opatrení a chce vidieť, že dané prostriedky prinášajú hodnotu.
Úsporné opatrenia budú musieť byť podľa Druckera také, aby nemali vplyv na samotné vzdelávanie
Minister zdôraznil, že už keď prichádzal s návrhom na zvýšenie platov v školstve (o sedem percent vzrástli platy od septembra, ďalšie zvyšovanie o sedem percent je naplánované od 1. januára 2026 – pozn. SITA), jeho rezort pristúpil k vnútorným opatreniam a šetreniam, a to vo výške 125 miliónov eur.
„Aj v materiáli, ktorý bol ešte vo februári na vláde, sme ukázali, kde týchto 125 miliónov eur v roku 2026 na krytie, napríklad aj platov, budeme hľadať. Boli to kompenzačné príspevky pre ostatné regióny. To znamená zostala tam len Bratislava, Trnava a Košice, tie, ktoré sú ekonomicky najexponovanejšie, ostali tam príspevky aj naďalej, aj pre reedukačné zariadenia, kde je náročnejšia práca,“ uviedol a doplnil, že časť prostriedkov vzali aj z financovania stredného manažmentu.
Podozreniu zo subvenčného podvodu čelí šesť škôl, Drucker poukázal na opakované porušovanie zákonov - VIDEO
Teraz podľa neho budú musieť nájsť úspory vo výške približne 50 až 55 miliónov eur. Malo by ísť najmä o opatrenia, ktoré ukázala správa Útvaru hodnoty za peniaze. Ide napríklad o racionalizáciu siete škôl. „Naším cieľom nie je a priori šetriť, ale zvyšovať kvalitu. Budeme k tomu pristupovať trochu rýchlejšie a s väčším tlakom,“ dodal.