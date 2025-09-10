Drucker rokoval s cirkevnými školami, navrhované zmeny majú garantovať ich identitu aj stabilné financovanie

Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) rokoval so zástupcami Konferencie biskupov Slovenska (KBS), biskupom Spišskej diecézy Mons. Františkom Trstenským, a tiež s vybranými riaditeľmi cirkevných škôl Košickej arcidiecézy a rímskokatolíckych a gréckokatolíckych diecéznych školských úradov.
Garantovaná identita cirkevných škôl
Cieľom bolo prediskutovať legislatívne zmeny týkajúce sa cirkevných škôl, v rámci dvoch stretnutí sa zamerali na navrhované zmeny a ich dopady v praxi. Rovnako sa venovali aj výzvam v oblasti regionálneho školstva.
„Vážim si tieto konštruktívne a podnetné diskusie, ktoré potvrdili, že práve diskusiou a vzájomným počúvaním dokážeme eliminovať mnohé obavy z týchto zmien. Školské obvody sú o spravodlivosti, nie o peniazoch. Slovensko si nemôže dovoliť stratiť ani jedno dieťa len preto, kde sa narodilo. Rodičia majú voľbu výberu školy, cirkevné školy majú mať chránenú svoju identitu, ale štát má povinnosť garantovať, že každé dieťa má férovú šancu na dostupné a kvalitné vzdelanie. Toto je ochrana budúcnosti krajiny,” prízvukoval šéf rezortu školstva.
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR upozornilo, že z návrhu jednoznačne vyplýva, že reforma nijako neruší ani neoslabuje cirkevné školy. „Práve naopak – garantuje ich identitu, stabilné financovanie a v prípade zapojenia do obvodov prináša aj nové možnosti čerpania financií na kapitálové investície,“ uvádza ministerstvo.
Drucker biskupom a cirkevným úradom priblížil, ako sa zmeny premietnu do praxe. Ozrejmil, že hlavným cieľom je, aby všetky deti na Slovensku mali garantované miesta v materských i základných školách, a to blízko ich bydliska. Zároveň by im mali zaručiť aj bezplatné vzdelávanie tak, ako ho garantuje ústava.
V rámci diskusie objasnili viacero legislatívnych návrhov. Medzi najdiskutovanejšími legislatívnymi zmenami bolo napríklad to, že cirkevné školy nebudú nútene prijímať deti, ktorých rodičia nemajú záujem o vzdelávanie v náboženskom duchu.
„Rodič pri zápise podpisuje záväzok rešpektovať charakter zriaďovateľa a hodnoty školy. Nikto nemôže cirkevnú školu prinútiť prijať žiaka, ktorý tieto hodnoty odmieta. Zároveň sa uľahčuje prístup k spájaniu rodín,“ uvádza MŠVVaM SR. Rovnako minister objasnil, že sa nezmení ani financovanie cirkevných škôl. Ak sa do obvodu zapoja, prinesie im to aj nové investičné možnosti, na ktoré dosiaľ nemali nárok.
Dobrovoľná účasť v obvodoch
Ministerstvo tiež prízvukuje, že školské obvody sa týkajú verejných škôl. Pre cirkevné a súkromné školy bude jestvovať možnosť, nie však povinnosť, zapojiť sa. „Cirkevná škola má možnosť pridať sa k verejnej škole do obvodu, ktorý si sama vyberie (alebo ku všetkým obvodom jednej obce). Nikto jej to nemôže nanútiť. Iba verejná škola má povinnosť prijať každé dieťa. Ak cirkevná škola nezíska prístup k školskému obvodu, naďalej dostáva plné financovanie,“ uvádza rezort školstva.
Dopĺňa, že identitu školám priamo garantuje zákon. Rodičia sa zas pri zápise zaväzujú, že budú rešpektovať charakter zriaďovateľa a hodnoty školy. Ide napríklad o výučbu náboženstva, pripadne účasť na bohoslužbách či spoločné modlitby.
Škola bude mať právo ukončiť žiakovi vzdelávanie, ak by v budúcnosti úmyselne dochádzalo k porušovaniu tohto záväzku. „Zákon tak identitu nielen chráni, ale dáva jej aj jasnú právnu oporu, ktorú doteraz cirkevné školy nemali,“ zdôraznilo MŠVVaM SR. Zriaďovateľom tiež naďalej ostáva právo menovať a odvolávať riaditeľov svojich škôl.
Konštruktívna diskusia a ďalšie kroky
Viaceré otázky v diskusii sa dotkli aj iných oblastí reforiem a navrhovaných zmien. Drucker na záver deklaroval záujem diskutovať aj s ďalšími partnermi, ak to bude potrebné, a to práve s ohľadom na ochranu práv všetkých detí na kvalitné a dostupné vzdelávanie.
Predseda KBS Mons. Bernard Bober tiež hodnotil diskusiu pozitívne, označil ju za vecnú a konštruktívnu. Podľa neho sa diskusiou vyjasnili viaceré nejasnosti v zákone, poznamenal, že legislatíva nemusí byť dokonalá hneď v úvode, ale môže sa postupne vylepšovať.
„Ako biskup Spišskej diecézy som rád, že zaznelo jasné uistenie, že cirkevné školy zostávajú cirkevnými s plnou garanciou svojej identity a autonómie. Cirkevné školy sú pre nás priestorom, kde sa spája vzdelanie a výchova vo viere s prínosom pre celú spoločnosť. Preto si vážim, že sa hľadá riešenie, ktoré bude rešpektovať ich charakter, spravodlivé podmienky a zároveň prinesie stabilitu pre naše školy,“ uviedol po stretnutí biskup Mons. František Trstenský, s ktorým Drucker tiež diskutoval o návrhu zákona na pracovnom stretnutí.
Vládny balíček novej legislatívy
Vláda v druhej polovici augusta schválila balíček novej školskej legislatívy a viacerých novelizácií, ktorý okrem iného prináša zmeny pre súkromné a cirkevné školy.
„Cieľom je vyrovnať podmienky financovania medzi verejnými školami a školami neštátnych zriaďovateľov vo vzťahu k plneniu verejnej funkcie vo vzdelávaní (napr. poskytovanie bezplatného vzdelania, neprípustnosť selektívneho prístupu pri prijímaní žiakov). Súčasná prax, v ktorej neštátne školy dostávajú rovnaké financovanie ako verejné, hoci môžu vyberať školné alebo iné poplatky, zvýhodňuje žiakov z domácností s vyššími príjmami a môže viesť k oslabeniu verejného vzdelávacieho systému,“ uvádza vládou schválený materiál.
Predkladateľ rovnako argumentuje tým, že súčasný systém financovania cirkevných a súkromných škôl je v rozpore s cieľom štátu konsolidovať verejné vzdelávanie do škôl optimálneho rozsahu.
„Jedným z nástrojov na podporu efektívnych škôl je zrušenie požiadavky, aby sa cirkevným a súkromným školám poskytovalo zo štátneho rozpočtu rovnaké množstvo finančných prostriedkov ako na žiakov vo verejných školách (s výnimkou mzdových nákladov),“ uvádza sa v návrhu zákona, ktorý má prerokovať Národná rada SR. Návrh vyvolal rozsiahlu kritiku viacerých neštátnych zriaďovateľov, ako aj politických subjektov.