Druckerovo ministerstvo zaradí AI do výučby na školách, žiakom má byť pomocníkom a nie hrozbou – VIDEO

Ministerstvo školstva zaradí do výučby umelú inteligenciu (AI), pričom chce zabezpečiť, aby sa stala pomocníkom, nie hrozbou. Ako rezort informoval, účasťou Plánu zodpovedného využívania umelej inteligencie vo vzdelávaní 2025 až 2027 je podpora učiteľom aj iniciatívy, ktoré zabezpečia rovný prístup k technológiám pre všetky školy, žiakov a študentov.
Zlomový moment vo vývoji spoločnosti
Účelom je pripraviť školy na digitálnu transformáciu a dať žiakom, študentom aj školám praktické nástroje, ako s AI pracovať bezpečne, rozumne a so skutočným úžitkom.
„Umelá inteligencia nie je len nástroj. Je to zlomový moment vo vývoji spoločnosti. Ak ju dokážeme správne využiť, naši ľudia budú výkonnejší, tvorivejší a konkurencieschopní. Ak ju necháme bez kontroly, oslabí naše schopnosti a prehĺbi rozdiely,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).
Plán podľa neho stojí na štyroch zásadách, a to dostupnosť, rovnosť, kvalita a bezpečnosť, a prináša tiež päť hlavných iniciatív. Od školského roka 2026/2027 sa umelá inteligencia podľa rezortu školstva stane súčasťou vyučovania na základných a stredných školách. Žiaci sa tak naučia nielen princípy fungovania AI, ale aj to, ako ju používať efektívne a zodpovedne.
„AI dokáže žiakov posunúť dopredu. Ale ak sa ju naučia používať nesprávne, môže to v skutočnosti uškodiť ich výsledkom v škole. To je dôkaz, že nestačí deti len chrániť. Musíme ich učiť, ako AI používať múdro a bezpečne,“ zdôraznil Drucker.
Plán má päť hlavných iniciatív
Dôležitou súčasťou pánu je podľa ministerstva podpora pedagogických a odborných zamestnancov. Počíta s prípravou nových metodík, školení a využitím AI nástrojov, ktoré uľahčia prácu pedagógom a umožnia personalizované učenie.
„Dnes je rozdiel jasný: 80 percent žiakov AI používa, len štvrtina učiteľov s ňou pracuje. To je priepasť, ktorá ohrozuje celé vzdelávanie. Ak učitelia nebudú pripravení, deti ich technologicky obehnú – a školy stratia autoritu aj funkciu,“ skonštatoval minister.
Drucker reagoval na petíciu proti novej legislatíve, tvrdenia o likvidácii súkromných škôl rázne odmieta
Päť hlavných iniciatív plánu je označených ako AI v škole, AI pre všetkých, Podpora učiteľov, učenie na mieru, Lepšie riadenie vzdelávania a AI inovácie. AI v škole má pripraviť žiakov a študentov na život s AI prostredníctvom vzdelávania na základných a stredných školách a budovania kapacít na vysokých školách. AI pre všetkých by zase mala zabezpečiť rovnaký prístup ku kvalitným nástrojom AI pre všetkých žiakov, študentov a pedagógov, aby každá škola zvládla túto transformačnú výzvu.
Modernizácia riadenia školstva
Podpora učiteľov, učenie na mieru bude zameraná na využitie AI na zníženie administratívnej záťaže, podporu adaptívneho učenia, inovatívnu výučbu a poskytovanie inteligentnej spätnej väzby, aby sa zlepšila motivácia a výsledky žiakov.
Lepšie riadenie vzdelávania má za úlohu využiť AI na modernizáciu riadenia školstva, automatizáciu procesov a efektívnejšie využívanie dát s cieľom podporiť tvorbu politík, presnejšiu alokáciu zdrojov a lepšiu podporu. AI inovácie by zase mali vytvoriť podporné prostredie pre rozvoj vzdelávania, výskumu a vývoja nástrojov AI, aby bol vzdelávací systém udržateľný, inovatívny a pripravený reagovať na technologické zmeny.
Letné prázdniny sa skončili, najbližšie čakajú deti a študentov koncom októbra
Ministerstvo školstva v tejto súvislosti zdôrazňuje, že cieľom nie je nahradiť učiteľov, ale posilniť ich úlohu. „AI nikdy nenahradí dobrého učiteľa. Ale môže mu pomôcť. Ak s ňou žiakov a študentov naučíme pracovať rozumne a bezpečne, dáme im do života nástroj, ktorý im otvorí dvere k budúcnosti,“ uzavrel Drucker.