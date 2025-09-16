Podozreniu zo subvenčného podvodu čelí šesť škôl, Drucker poukázal na opakované porušovanie zákonov - VIDEO

Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) učinila závažné zistenia. Orgánom činným v trestnom konaní smeroval podnet pre podozrenie zo subvenčného podvodu. Na tlačovej besede o tom informoval minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).
Ako ozrejmil, od školských inšpektorov dostalo jeho ministerstvo návrhy na vyradenie škôl dvoch zriaďovateľov zo siete škôl a školských zariadení. Celkovo ide o šesť škôl. Dôvodom je najmä systematické a opakované porušovanie zákonov.
„Na Slovensku nie je a nebude miesto pre školy a ich zriaďovateľov, ktoré podvádzajú a istým spôsobom zarábajú na verejných financiách a neposkytujú vzdelávanie pre žiakov,“ prízvukoval minister Drucker. Poznamenal, že nejde o prvý prípad, návrhy na vyradenie sa vyskytli aj v minulosti. Dodal, že sa nemožno schovávať, keď sa podvádza a žiadny zriaďovateľ nemôže stáť nad zákonom.
55 porušení zákona
Prvým zariadením je Súkromná spojená škola Biela Voda (v okrese Kežmarok). Podľa ministra ide o 55 porušení zákona. Medzi nimi je to, že sa nevyučovalo podľa štátneho vzdelávacieho programu, rozvrhy boli nereálne, žiaci boli spájaní s účastníkmi kurzov, no najzávažnejším zistením bolo, že odbornosť výučby bola neprimerane nízka, niekde úplne chýbala. Vážnym problémom bola aj dochádzka žiakov, ktorí sa prakticky nevzdelávali. Chýbali aj odborné učebne, dielne boli na nedostatočnej úrovni a dokonca nebezpečné.
Body novej školskej legislatívy, ktoré namietalo OZ Domáce vzdelávanie, zostali v schválenom návrhu
Drucker doplnil, že škola tiež zadávala do rezortného informačného systému nepravdivé údaje o dochádzke a prijímala žiakov, ktorí nespĺňali podmienky na prijatie. Podnet pre orgány činné v trestnom konaní sa podľa ministrových slov týka toho, že škola vykazovala výrazne viac žiakov, než reálne mala. Vykazovala vyše 460 žiakov, príspevky boli v sume viac ako 2,6 milióna eur. V súvislosti s touto školou bol podnet podaný aj v minulosti.
Druhý prípad
Druhým prípadom bolo Kreatívne centrum, ktoré združovalo päť súkromných škôl. Na sklonku marca tam inšpektori vykonali neohlásenú kontrolu, a to hromadne na všetkých piatich školách. Podľa zistení napríklad jeden pedagóg naraz vyučoval v troch rôznych krajoch, okrem toho tiež tri štvrtiny žiakov študovali dištančne, čo je ale v rozpore so zákonom. Pedagogickú dokumentáciu viedli školy spätne.
V dvoch prípadoch osoba zastávajúca pozíciu riaditeľa nespĺňala podmienky na riadiacu funkciu. Organizácia vzdelávania bola podľa Druckera v rozpore so zákonom a v neschválených priestoroch. I v tomto prípade ide podľa jeho slov o podozrenie zo subvenčného podvodu. Vykázaných bolo viac ako 640 žiakov, príspevky boli v sume viac ako 2,44 mil. eur. Približne 217-tisíc eur smerovalo aj na špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, ku ktorým ale chýbali diagnostické správy.
Nejde o problém rodičov či žiakov
Drucker pripomenul, že časť tejto problematiky reflektuje aj nová školská legislatíva, ktorú v auguste schválila vláda, a ktorú má na stole parlament. „Veľmi tvrdo musíme dať najavo, že toto nemôžeme tolerovať,“ zdôraznil.
Drucker navštívil Malý Slivník, ministerstvo rieši krízovú situáciu dištančného vzdelávania detí – FOTO
Šéf rezortu školstva tiež avizoval, že budú prísne postupovať voči tým, ktorí využívajú školstvo na vlastné obohatenie. Zdôraznil, že nejde o problém rodičov či žiakov. V súčasnosti podľa jeho slov v súvislosti s týmito školami prebieha správne konanie, výsledky ale v tejto chvíli ešte nie sú známe.
Na kontrole participovalo 15 inšpektorov
Šéfka ŠŠI Alžbeta Štofková Dianovská doplnila, že v Súkromnej spojenej škole v Bielej Vode vykonali inšpektori kontrolu v oboch jej zložkách, teda strednej odbornej škole, ale aj v učilišti. Na kontrole participovalo 15 inšpektorov.
Naraz skontrolovali nielen hlavné sídla, ale aj elokované pracoviská školy. Kontroly boli opakované, v máji aj júni tohto roka. Podnet smeroval na školu ako celok za to, že neuskutočňovala výchovu a vzdelávanie v súlade so štátnym vzdelávacím programom. V strednej odbornej škole zistili 38 porušení všeobecne záväzných právnych predpisov, v učilišti 17 porušení. Celkovo teda išlo o 55 porušení.
V prípade Kreatívneho centra sa na konci marca začala kontrola vo všetkých piatich školách. Zistili napríklad, že 22 pedagógov učilo podľa rozvrhu na rôznych školách a v rôznych krajoch, pričom podľa rozvrhov mal byť pedagóg na dvoch rôznych miestach zároveň a v rovnakom čase. Zamestnancom tiež chýbal prístup k zaznamenávaniu dochádzky, ktorá bola zaznamenávaná centrálne. Výučba prebiehala aj v neschválených elokovaných pracoviskách.