Úsporné opatrenia budú musieť byť podľa Druckera také, aby nemali vplyv na samotné vzdelávanie

Úsporné opatrenia budú musieť byť také, aby nemali vplyv na samotné vzdelávanie. Po rokovaní vlády to vyhlásil minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) v súvislosti so schváleným konsolidačným balíkom.
Budú musieť ušetriť
Drucker poznamenal, že už v čase, keď predkladali návrhy na zvyšovanie platov v školstve, vedeli, že budú musieť ušetriť desiatky miliónov eur.
„Budeme musieť ušetriť ešte ďalšie peniaze. Určite sa časť dotkne zamestnancov ministerstva,“ uviedol. Spomenul aj racionalizáciu podriadených organizácií ministerstva a ďalšie opatrenia. „Dotkne sa to všetkých,“ zdôraznil. Minister školstva poukázal, že v minulosti už k zlučovaniu organizácií v rezorte školstva došlo, výsledkom bol vznik Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVaM).
„Áno, téma je aj ako so Štátnym inštitútom pre odborné vzdelávanie, Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie, NIVaM, Centrom vedecko-technických inovácií. Či spojiť niektoré do jedného, ako sa baviť o agende, ktorú má ministerstvo,“ uviedol pre médiá.
Realizácia a racionalizácia
Drucker poznamenal, že ide o prioritu, ktorej by sa chcel venovať v budúcom roku spolu s implementáciou prijímaných zmien v školstve (vláda koncom augusta schválila rozsiahly balík nových školských zákonov aj noviel – pozn. SITA). V roku 2026 neočakáva ďalší reformný balíček, predpokladá len určité úpravy.
„Primárne sa chceme zaoberať realizáciou týchto vecí a, samozrejme, racionalizáciou,“ povedal šéf rezortu školstva. Poukázal, že aj tento balík v sebe nesie napríklad optimalizáciu siete malých škôl. „Budeme musieť niečo ušetriť, ale sú to zdroje, ktoré by sme mali vnútorne redistribuovať,“ dodal.