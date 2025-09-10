Úsporné opatrenia budú musieť byť podľa Druckera také, aby nemali vplyv na samotné vzdelávanie

Spomenul racionalizáciu podriadených organizácií ministerstva a ďalšie opatrenia.
Katarína Lörincová
Redaktorka domácej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
VLÁDA: Rokovanie 74. schôdze
Minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáš Drucker. Foto: archívne, SITA/Milan Illík
Slovensko Ministerstvo školstva Školstvo z lokality Slovensko

Úsporné opatrenia budú musieť byť také, aby nemali vplyv na samotné vzdelávanie. Po rokovaní vlády to vyhlásil minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) v súvislosti so schváleným konsolidačným balíkom.

Budú musieť ušetriť

Drucker poznamenal, že už v čase, keď predkladali návrhy na zvyšovanie platov v školstve, vedeli, že budú musieť ušetriť desiatky miliónov eur.

Budeme musieť ušetriť ešte ďalšie peniaze. Určite sa časť dotkne zamestnancov ministerstva,“ uviedol. Spomenul aj racionalizáciu podriadených organizácií ministerstva a ďalšie opatrenia. „Dotkne sa to všetkých,“ zdôraznil. Minister školstva poukázal, že v minulosti už k zlučovaniu organizácií v rezorte školstva došlo, výsledkom bol vznik Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVaM).

Áno, téma je aj ako so Štátnym inštitútom pre odborné vzdelávanie, Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie, NIVaM, Centrom vedecko-technických inovácií. Či spojiť niektoré do jedného, ako sa baviť o agende, ktorú má ministerstvo,“ uviedol pre médiá.

Realizácia a racionalizácia

Drucker poznamenal, že ide o prioritu, ktorej by sa chcel venovať v budúcom roku spolu s implementáciou prijímaných zmien v školstve (vláda koncom augusta schválila rozsiahly balík nových školských zákonov aj noviel – pozn. SITA). V roku 2026 neočakáva ďalší reformný balíček, predpokladá len určité úpravy.

Primárne sa chceme zaoberať realizáciou týchto vecí a, samozrejme, racionalizáciou,“ povedal šéf rezortu školstva. Poukázal, že aj tento balík v sebe nesie napríklad optimalizáciu siete malých škôl. „Budeme musieť niečo ušetriť, ale sú to zdroje, ktoré by sme mali vnútorne redistribuovať,“ dodal.

Viac k osobe: Tomáš Drucker
Firmy a inštitúcie: Hlas-SDNárodný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM)Štátny inštitút odborného vzdelávania ŠIOVVýskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Okruhy tém: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Konsolidácia verejných financií Minister školstva výskumu vývoja a mládeže SR
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk