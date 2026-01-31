Slnečnice predali vyše 300 bytov, Cresco potvrdilo dominantnú pozíciu na bratislavskom trhu

Cresco Real Estate sa podľa dát spoločnosti BuiltMind umiestnilo na prvom mieste v rebríčku najúspešnejších developerov v Bratislave v každom zo štyroch štvrťrokov 2025.
Developer uvádza, že silný záver roka potvrdil aj štvrtý kvartál, v ktorom dosiahol 111 predaných jednotiek. Najpredávanejším projektom roka sa stali Slnečnice, ktoré naprieč všetkými etapami predali viac ako 300 bytov.
Mestotvorný projekt Bratislavy
„Aktivitu trhu v roku 2025 podporilo aj postupné zlepšovanie podmienok financovania. Ku koncu roka sa priemerné hypotekárne sadzby podľa trhu pohybovali približne na úrovni 3,4 – 3,5 percenta, pričom vybrané ponuky sa blížili k hranici troch percent,“ poznamenal investor s tým, že záujem kupujúcich sa zároveň dlhodobo koncentruje na menšie a dispozične efektívne byty.
V bratislavských novostavbách sa vlani predalo najviac bytov od roku 2021
Slnečnice v bratislavskej Petržalke sú najväčšou modernou rezidenčnou štvrťou na Slovensku. „Slnečnice sú príkladom toho, že Bratislava potrebuje mestotvorné projekty – nie len jednotlivé domy. Keď sa štvrť rozvíja ako celok, vzniká dlhodobá hodnota pre rezidentov aj pre mesto,“ uviedol výkonný riaditeľ Cresco Real Estate Ján Krnáč. Najpredávanejším projektom v rámci projektu boli Slnečnice Nad mestom, ktoré majú vypredaných 75 percent bytov.
Rekordné predaje aj mimo Slovenska
Minulý rok predstavoval pre developera niekoľko dôležitých posunov. Na nábreží Dunaja predstavili svoj najluxusnejší projekt Q z dielne londýnskeho štúdia Bogle Architects. V Košiciach zverejnili víziu Polyfunkčného domu Južná trieda a dokončili kolaudáciu projektu Agáty v bratislavskej Dúbravke. V Slnečniciach pokračovali prípravné práce na projekte Nové viladomy a posúvali sa výstavby aj povoľovania ďalších etáp štvrte.
Cresco Real Estate v rámci svojich bratislavských projektov vlani predal celkovo 376 nehnuteľností vrátane bytov, apartmánov a domov, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavovalo výrazný nárast. „Úspešne sa darilo aj českému projektu SO-HO Rezidence v pražských Holešoviciach – prvá etapa je vypredaná a v druhej je predaných 65 percent bytov,“ skonštatoval investor.
Petržalka plánuje rekordný objem investícií do projektov. Zmeny čakajú Draždiak aj Slnečnice
V tomto roku plánuje developer nadviazať na rastúci dopyt a rozšíriť ponuku nových bytov. V Bratislave sa chce sústrediť najmä na štart výstavby ďalších výškových budov v Slnečniciach – Slnečnice Nad Mestom, spustenie projektu Slnečnice Nové viladomy a na projektovanie a prípravu územia pre výstavbu projektu Q.
Okrem ohlásenia nových projektov v Bratislave, si spoločnosť dáva za cieľ posunúť povoľovanie projektu Lakeside Park 03 pri jazere Kuchajda, ktorý pripravuje s partnerom Wood & Company. S týmto partnerom rozbieha aj výstavbu svojho najnovšieho projektu v Prahe, brownfielde po bývalom Nákladnom nádraží Žižkov, kde plánuje v prvej etape výstavbu 520 bytov.