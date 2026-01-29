Administratívna budova pri Mlynských nivách dosiahla najvyššie podlažie - FOTO

Penta Real Estate dosiahla pri výstavbe prvej fázy kancelárskej budovy Chalupkova Offices najvyššie podlažie. Budova je úvodnou etapou rozvoja územia Chalupkova v bratislavskom downtowne a po dokončení prinesie takmer 33-tisíc m2 kancelárií a viac ako 2-tisíc m2 retailových priestorov.
Projekt vzniká na území bývalého priemyselného brownfieldu v blízkosti historického centra hlavného mesta. Lokalita pri Mlynských nivách prechádza v posledných rokoch významnou transformáciou a z pôvodne uzatvoreného areálu sa postupne stáva mix bývania, kancelárií, služieb a verejných priestorov.
Ambícia dosiahnuť uhlíkovú neutralitu
„Chalupkova Offices je navrhnutá ako mestotvorná budova s aktívnym parterom a priamym prepojením na plánovaný vnútroblokový park, ktorý rozšíri sieť zelených a pobytových plôch v území,“ priblížil investor. Architektonický návrh spracoval ateliér Jakub Cigler Architekti.
Projekt je navrhnutý s cieľom dosiahnuť certifikáciu LEED v najvyššom stupni Platinum a zároveň uhlíkovú neutralitu v prevádzke podľa štandardu LEED Zero Carbon. V porovnaní s modernými kancelárskymi budovami na úrovni LEED Gold má byť spotreba elektrickej energie nižšia o viac ako 40 percent.
Jeho súčasťou má byť nový koncept moderných privátnych kancelárií, určených pre malé a stredne veľké firmy. „Na rozdiel od coworkingových riešení ide o samostatné kancelárie s vlastnou identitou, určené pre firmy, ktoré nechcú robiť kompromisy medzi flexibilitou a štandardom pracovného prostredia,“ doplnil developer.
Slávnostná glajcha má podobu živého stromu, ktorý sa po dokončení výstavby stane súčasťou jednej zo zelených terás budovy. Črepník bol navrhnutý špeciálne pre projekt, vyrobený z recyklovaného materiálu a farebne nadväzuje na vizuálnu identitu objektu.