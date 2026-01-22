Aktivita na trhu novostavieb v Bratislave neutíchla ani v štvrtom kvartáli 2025, ponuka sa drží vysoko

Trh novostavieb v Bratislave zostal v štvrtom kvartáli 2025 veľmi aktívny. Podľa dát spoločnosti BuiltMind, ktorá automatizovane sleduje predaje novostavieb v Bratislave, v poslednom štvrťroku minulého roka dosiahli celkové predaje 818 jednotiek, čo predstavuje viac ako 14-percentný nárast v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom. Tento vývoj podľa spoločnosti potvrdzuje pretrvávajúcu aktivitu na trhu.
„V štvrtom kvartáli 2025 zostala ponuka novostavieb v Bratislave prakticky nezmenená oproti predchádzajúcemu kvartálu a stále sa drží na vysokých úrovniach, hoci za rekordmi z rokov 2017 – 2018 naďalej zaostáva. Zároveň vidíme viacero dôležitých spustení predpredajov a do diskusie vstupujú aj veľké urbanistické témy, ako je budúcnosť Zimného prístavu, ktoré môžu trh v ďalších obdobiach ovplyvniť,“ konštatuje CEO spoločnosti BuiltMindMartin Decky.
Ceny pokračovali v raste
„Rast reálnych miezd spolu s postupným zlepšovaním sa podmienok financovania podporili oživenie aktivity na rezidenčnom trhu. Priemerné hypotekárne sadzby sa ku koncu roka znížili na úroveň 3,4 – 3,5 percenta, pričom vybrané ponuky sa blížia k hranici troch percent,“ dodáva Senior Analyst v Cushman & WakefieldLukáš Brath. Ponuka nových bytov zostala oproti predchádzajúcemu kvartálu prakticky nezmenená a naďalej sa pohybuje na vysokých úrovniach okolo 3 700 bytov.
“Ceny v závere roka pokračovali v raste. Priemerná ponuková cena v štvrtom kvartáli 2025 medzištvrťročne vzrástla o približne 2,5 percenta nad úroveň 5 600 eur za meter štvorcový. Najdrahšie byty na meter štvorcový z typických dispozícii boli opäť menšie 1+kk s cenou takmer 6 600 eur za meter štvorcový. O niečo nižšiu, no podobne vysokú úroveň, dosiahli aj väčšie byty 4+kk+, ktoré často patria do luxusného segmentu,” doplnil Decky.
Viacero rezidenčných projektov v uplynulom štvrťroku spustilo predpredaj, čo zásadným spôsobom ovplyvnilo aj celkové štatistiky predajov. Kým vo verejnom predaji sa predalo 702 bytov, v celkovom predaji to bolo až na 818 bytov. „Ovplyvnilo to najmä spustenie predaja viacerých projektov v predpredaji ako napríklad Nový Istropolis, či ďalšie fázy projektov ako Rakyta, Nesto, či Zwirn,“ konštatuje spoločnosť.
Najúspešnejším developerom bol v závere roka Cresco Real Estate so 111 celkovými predajmi. „Dobre sa však darilo aj spoločnostiam ako ITB, YIT Slovakia, Immocap, či Lucron, ktoré predali medzi 46 – 85 bytov za štvrtý kvartál 2025,“ dodáva.
Najpredávanejšie boli Slnečnice
“V roku 2025 sa v bratislavských novostavbách predalo takmer 2 800 bytov, čo je najvyšší ročný objem predajov od roku 2021 a jasný signál postupného oživenia rezidenčného trhu. Najväčší záujem bol o dvojizbové byty, ktoré tvorili takmer polovicu všetkých predajov, a o projekty v etablovaných lokalitách na periférii mesta, ako sú Slnečnice, Čerešne či Bory, ale aj o vybrané projekty v centre Bratislavy, napríklad Zwirn alebo Downtown Yards,“ komentuje Lukáš Brath.
Z hľadiska celého roka 2025 boli najpredávanejším projektom Slnečnice, ktoré vo všetkých svojich etapách predali viac ako 300 bytov. „Veľmi vysoké čísla však dosiahli aj ďalšie projekty v okrajových častiach mesta, ako Čerešne alebo Bory. Tento fakt potvrdzuje rastúci záujem kupcov o projekty skôr na okraji Bratislavy,“ doplnila spoločnosť. Z projektov v novom centre mesta, tzv. “downtowne” sa najviac darilo projektom Zwirn, Downtown Yards a Skypark Tower.
Rovnako ako počas celého roka, aj v štvrtom kvartáli sa ďalej posilňoval trend menších bytov. „Záujem o jednotky s výmerou pod 60 metrov štvorcových sa zvýšil, pričom dvojizbové byty tvorili až 49 percent všetkých predajov v roku 2025,“ vyplýva zo správy. Priemerná výmera bytov v ponuke za posledné tri roky narástla o deväť percent na 65,7 metrov štvorcových. Naopak, priemerná výmera predaných bytov klesla o 15 percenta na úroveň 57,6 metrov štvorcových.
Makroekonomické prostredie v štvrtom kvartáli podľa spoločnosti prispelo k stabilizácii očakávaní na trhu. Základná úroková sadzba zostala na úrovni dvoch percent a prieskum ECB počíta so stabilizáciou okolo tejto úrovne bez výraznejšieho poklesu. BuiltMind zároveň očakáva, že trh sa v najbližších dvoch rokoch ustáli na cca 700 – 800 predajov za kvartál. Ceny by mali rásť stabilným tempom okolo 4 – 5 percent ročne smerom k hranici 6-tisíc eur v roku 2027.