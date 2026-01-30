Ambiciózny projekt lyžiarskeho strediska v púšti sa odsúva na neurčito

Projekt Trojena mal byť dokončený tento rok, ale podľa najnovších informácií sa má oneskoriť.
Neom, Saudská Arábia
Lyžiarske stredisko Trojana, Neom Zdroj: FB Neom
Zimné Ázijské hry v lyžiarskom stredisku Trojena v Saudskej Arábii, ktoré je stále vo výstavbe, odložili na neurčito. Portál dezeen.com informuje, že Ázijská olympijská rada oznámila odloženie športového podujatia, ktoré sa malo konať v roku 2029 v regióne Neom.

Pre oneskorenie neuviedli žiadny oficiálny dôvod. Podľa portálu nie je jasné, či sa podujatie bude stále konať v Trojene, ale v neskoršom termíne, alebo sa bude pre športové hry v roku 2029 hľadať alternatívny hostiteľ.

Nav region trojena.jpg

Termín dokončenia nejasný

Ultramoderný lyžiarsky rezort, ktorého podobu navrhlo architektonické štúdio LAVA, stavajú v hornatom regióne Tabuk na severozápade krajiny. Horské stredisko uprostred púšte bude rozmiestnené okolo obrovského umelého jazera. „Projekt mal byť dokončený tento rok, ale údajne došlo k oneskoreniu výstavby a dátum dokončenia je teraz nejasný,“ konštatuje portál.

Trojena priťahuje pozornosť najmä tým, že ide o lyžiarske stredisko v krajine púští. Rezort bude umiestnený v pomerne vysokej nadmorskej výške, kde sú zimy dostatočne chladné na to, aby poskytli aspoň sčasti vhodné podmienky na zasnežovanie, aj keď len pár mesiacov v roku.

Rezort má po dokončení obsahovať 30-36 kilometrov lyžiarskych tratí v rôznych stupňoch obtiažnosti, futuristickú horskú dedinu, priestory pre ubytovanie a rezidencie, ale aj rôzne možnosti celoročných aktivít.

Trojena, Neom
Trojena, Neom Zdroj: Neom/dezeen.com

Súčasť megaprojektu Neom

Trojena je jedným z kľúčových prvkov megaprojektu Neom, ktorého súčasťou má byť aj 170 kilometrov dlhé mesto s názvom The Line, prístavné mesto navrhnuté spoločnosťou BIG a početné hotely pri Červenom mori.

„Ide o najväčší a najvýznamnejší projekt zo 14 gigaelektrární, ktoré sa v Saudskej Arábii vyvíjajú  ako súčasť plánu Saudi Vision 2030, ktorého cieľom je odkloniť ekonomiku krajiny od závislosti od ropy,“ dodáva portál.

