Olympiáda 2026 nie je len o športe. Zahviezdia aj tieto stavby

Už o pár dní sa svet začne sústreďovať na zimné olympijské hry v Taliansku. Popri emóciách, výkonoch a príbehoch športovcov si však nenápadne berie slovo aj architektúra. Nové stavby, ktoré vznikli pre olympiádu, totiž nie sú len kulisou pre televízne prenosy. Majú ambíciu ukázať, ako má vyzerať moderný verejný priestor.
Keď sa začne olympijský ruch v rámci zimných olympijských hier Cortina 2026, pozornosť sa prirodzene upriami na športoviská rozprestreté medzi Milánom a alpskou Cortinou d’Ampezzo. Práve kontrast veľkomesta a hôr dal vzniknúť architektúre, ktorá je rovnako rôznorodá ako samotné disciplíny. Sú tu ikonické haly, ale aj obytné štvrte navrhnuté s výhľadom na život po hrách.
Hokejová aréna ako najvýraznejšia stavba
Jednou z najvýraznejších nových stavieb je hokejová aréna v juhovýchodnej časti Milána. Navrhnutá ateliérom Davidom Chipperfieldom, pôsobí monumentálne, no zároveň civilne, akoby mala od začiatku jasné, že jej život sa olympiádou nekončí. Po skončení hier má slúžiť na koncerty, kultúrne podujatia aj mestské stretnutia a stať sa prirodzeným centrom novej štvrte Santa Giulia. Má totiž modulárne tribúny, ktoré sa dajú čiastočne demontovať.
Olympijská dedina
Podobnú filozofiu nesie aj olympijská dedina v Miláne. Namiesto uzavretého areálu vznikla otvorená obytná zóna, ktorá sa po hrách plynulo premení na bývanie pre študentov a mladých ľudí. Verejné priestory, zeleň a služby sú navrhnuté tak, aby dedina nezostala len stopou po olympiáde, ale plnohodnotnou súčasťou mesta. Práve tento prístup, myslieť na to, čo bude po poslednej medaile, patrí k najväčším architektonickým posunom súčasných hier.
Alpská tradícia v modernom šate
Kým Miláno stavilo na pulz mesta, Cortina d’Ampezzo ponúkne úplne iný príbeh. Rekonštrukcia legendárneho centra pre boby a sánky nadväzuje na históriu zimných športov v regióne, no prenáša ju do 21. storočia. Nové technológie, vyšší dôraz na bezpečnosť a citlivé zasadenie do horského prostredia ukazujú, že aj športová infraštruktúra môže rešpektovať krajinu a jej charakter.
Architektúra bude na olympiáde výrazná
Nie je náhoda, že práve projekty spojené s olympiádou sa objavujú v prehľadoch najočakávanejšej architektúry roku 2026. Podľa odborných magazínov ide o stavby, ktoré presahujú svoju pôvodnú funkciu a stávajú sa kultúrnymi orientačnými bodmi. Olympiáda im dáva globálne publikum, no ich skutočný význam sa ukáže až vtedy, keď sa tribúny vyprázdnia a priestory zaplní každodenný život.
Viac než kulisy pre šport
Milano Cortina 2026 ponúka architektúru, ktorá myslí aj do budúcnosti. Nejde len o miesta, kde sa budú rozdávať medaily, ale o to, čo v mestách zostane o desať či dvadsať rokov. Práve schopnosť premeniť krátky športový moment na dlhodobú hodnotu, ktorú budú vnímať obyvatelia aj návštevníci, robí tieto projekty výnimočnými. Aj preto ich sledujú nielen fanúšikovia architektúry, ale aj mestá, ktoré budú v budúcnosti hostiť veľké medzinárodné podujatia.