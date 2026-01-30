Máte to doma aj vy? Tieto trendy budú v 2026 OUT

Rok 2026 bude v interiéroch o praktickosti a dlhodobej použiteľnosti. Trendy, ktoré vznikli najmä pre vizuálny efekt a rýchlu popularitu, sa začnú vnímať ako prehnané alebo jednotvárne. Do popredia sa dostanú teplejšie materiály a riešenia, ktoré fungujú v bežnom živote, nie iba na fotkách.
Industriálny vzhľad v kuchyni a obývačke sa bude zjemňovať
Tvrdý industriálny štýl s kovovými prvkami, surovými povrchmi, čiernymi detailmi a otvorenými policami sa postupne stáva menej žiadaným, najmä v kuchyniach. Dôvodom je, že pri dlhodobom bývaní pôsobí chladne a často aj neprakticky z hľadiska údržby. V roku 2026 sa bude viac preferovať kombinácia teplejších materiálov, ako je drevo, prírodné textílie a jemnejšie povrchy, ktoré vytvárajú vyváženejší dojem.
Bouclé a výrazné textúry už nebudú základom interiéru
Bouclé čalúnenie a výrazné textúry boli populárne najmä na sedačkách a kreslách. V roku 2026 sa však bude viac vnímať ich presýtenie na trhu aj v domácnostiach. Neznamená to, že úplne zmiznú, ale nahradí ich pestrejšia práca s materiálmi, ľan, vlna, hladšie tkaniny a kombinácia textúr tak, aby interiér nepôsobil jednotvárne.
Sterilné, jednotné interiéry budú pôsobiť zastarane
Interiéry zariadené tak, aby vyzerali dokonale, no bez osobných prvkov sa budú v roku 2026 považovať za neautentické. Jednotný nábytok z jednej kolekcie a opakujúce sa dekorácie vytvárajú dojem, že priestor nemá charakter. Viac sa bude oceňovať kombinovanie nového a staršieho nábytku, individuálny výber doplnkov a prirodzenejšie vrstvenie v priestore.
Extrémne farebné riešenia v celých miestnostiach budú ustupovať
Výrazné farebné koncepty, kde je jedna farba použitá na stenách, strope aj detailoch, budú vnímané ako náročné na dlhodobé bývanie. V roku 2026 sa farby budú dávkovať premyslenejšie, napríklad cez jednu akcentnú stenu, dvere, vstavaný prvok alebo menšie plochy, ktoré priestor zvýraznia, no nepreťažia ho na pohľad.
Studené biele a sivé neutrálne tóny budú nahrádzať teplejšie odtiene
Chladná biela a sivá ako hlavná farebná paleta interiéru sa postupne nahradí teplejšími farbami. V popredí budú krémové a pieskové odtiene, jemné hlinené tóny, tlmené zelené a teplé prírodné farby. Tento posun súvisí aj s tým, že teplejšie odtiene vytvárajú príjemnejší dojem v interiéri a lepšie fungujú s drevom a prírodnými materiálmi.
Koniec matnej čiernej?
Matná čierna na batériách, úchytkách, svietidlách a doplnkoch sa stala štandardom. V roku 2026 sa bude viac vnímať ako trend, ktorý sa používal príliš často. Neznamená to, že čierne prvky budú zakázané, ale bude sa od nich očakávať väčšia vyváženosť, kombinácia s inými kovmi, jemnejšie povrchové úpravy a menej jednotného opakovania v celom byte.
Smart technológie budú viac nenápadné a funkčné
Technológie v domácnosti sa budú vnímať ako praktický nástroj, nie ako dizajnový efekt. V tomto roku bude dôležitejšie, aby technológie zlepšovali komfort a šetrili energiu, než aby boli viditeľné. Uprednostnia sa riešenia, ktoré fungujú intuitívne a bez rušivých prvkov, podstatné bude kvalitné osvetlenie s reguláciou, jednoduché a prehľadné ovládanie.