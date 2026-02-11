Prenájmy kancelárií v Bratislave prudko rastú, developerská aktivita zostáva utlmená

Bratislavský kancelársky trh uzavrel štvrtý štvrťrok 2025 výrazným oživením prenájmovej aktivity, ktorá dosiahla najsilnejší kvartálny výsledok za posledných päť rokov. Developerská aktivita zostáva utlmená a za štvrtý štvrťrok pribudol iba jeden nový projekt, čo obmedzuje dostupnosť kvalitných priestorov.
Kombinácia vysokého dopytu po moderných kanceláriách a obmedzenej ponuky sa premietla do rastu najvyššieho dosahovaného nájomného, ktoré medziročne stúplo o osem percent. Vyplýva to z najnovšieho reportu realitno-poradenskej spoločnosti CBRE. Prenájmová aktivita dosiahla objem viac ako 146-tisíc metrov štvorcových, čo predstavuje najsilnejší kvartálny výsledok a medziročný nárast o 131 percent.
Najväčší objem prenájmov
„Tento vývoj bol ovplyvnený obnovou nájomnej zmluvy vo verejnom sektore na ploche 21 500 metrov štvorcových v centrálnej obchodnej štvrti. V štvrtom štvrťroku 2025 na bratislavskom kancelárskom trhu tvorila čistá nájomná aktivita spolu 44 421 metrov štvorcových kancelárskych priestorov, čo predstavuje medziročný nárast o 47 percent,“ uviedol riaditeľ oddelenia prenájmu kancelárskych nehnuteľností CBRE Slovensko Oliver Galata.
Dominovali obnovy existujúcich nájomných zmlúv, ktoré tvorili 70 percent všetkých transakcií, nasledované novými nájmami (16 %), predprenájmami (12 %) a expanziami (3 %). Najväčší objem prenájmov bol zaznamenaný v centrálnej obchodnej štvrti s celkovým objemom 82-tisíc metrov štvorcových.
Z hľadiska sektorov dominoval finančný sektor (22 %), nasledovaný verejným sektorom (19 %) a profesionálnymi službami (15 %). Dopyt nájomcov bol naďalej orientovaný na kvalitu, pričom približne 72 percent všetkých prenajatých plôch smerovalo do budov kategórie A+ a A. Developerská aktivita zostala počas štvrtého štvrťroka utlmená, dokončený bol len jeden kancelársky projekt – Zváračák s rozlohou približne 4-tisíc metrov štvorcových.
Vysoký dopyt nájomcov
„Napriek najnižšej úrovni novej výstavby za posledné dva roky naznačuje strednodobý výhľad postupné oživenie. V roku 2026 by mali pribudnúť projekty Dunaj (6 400 metrov štvorcových) a Ganz House (9 400 metrov štvorcových),“ konštatuje spoločnosť.
Naďalej platí, že výraznejší nárast novej ponuky sa očakáva v roku 2027, kedy by mali byť dokončené projekty Chalupkova Offices (18 200 metrov štvorcových), Istropolis Atrium (15 500 metrov štvorcových) a Nesto (3 500 metrov štvorcových). Najvyššie dosahované nájomné v Bratislave vzrástlo na 21 eur za meter štvorcový a mesiac, čo predstavuje medzikvartálny nárast o 2,5 percenta a medziročný nárast o osem percent.
„Vysoký dopyt nájomcov, obmedzená výstavba a výrazný posun smerom k udržateľným a moderným pracovným priestorom podporujú pokračujúci rast cien na bratislavskom kancelárskom trhu,“ doplnil Galata.